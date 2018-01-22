Картошка росла в цене быстрее других продуктов

Средние розничные цены на картофель в 2017 году выросли на 24%, свидетельствуют данные Росстата, которые проанализировал РБК. В абсолютных значениях Росстат данные не приводит. Из всех социально значимых товаров первой необходимости картофель в прошлом году подорожал больше всех.

Какие продукты считаются социально значимыми

Перечень социально значимых товаров первой необходимости утвержден правительством в 2010 году. В него входят 24 товарные позиции, для которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, если в течение месяца этот товар хотя бы в одном регионе подорожал более чем на 30%. Предельные цены могут быть установлены на 90 дней.

Помимо картофеля, по данным Росстата, в 2017 году более чем на 20% подорожало сливочное масло — почти на 21%. Цены на молоко в среднем выросли на 9%, ржаной хлеб — на 5%, пшеничный хлеб и хлебобулочные изделия — на 4%, черный чай — на 4%. В то же время в 2017 году цены на сахар упали почти на 18%, на гречку — на 16%, на яйца — на 7%, на подсолнечное масло — на 6%.

В целом цены на продовольственные товары (без учета алкоголя) выросли в прошлом году, по данным Росстата, почти на 3%.

Оптовые цены на картофель в 2017 году росли, говорят исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников и зампред ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По их данным, в прошлом году отпускные цены на картофель у сельхозпроизводителей в среднем составляли 12 руб. за 1 кг, тогда как годом ранее они находились на уровне 10 руб. Повышение оптовых цен, таким образом, составило около 20%.

Цены на картофель у поставщиков растут, подтверждает представитель торговой сети «Перекресток». По его словам, изменение розничных цен пропорционально росту закупочных цен от производителей; резкие скачки сеть старается сдерживать. Цены на картофель колеблются в зависимости от сезона и качества товара, отмечает представитель «Ашан Ритейл Россия» Мария Курносова. Пока «Ашан» не зафиксировал серьезного роста цен, но не исключает его в дальнейшем. На данный момент недостатка картофеля на рынке нет, но рост цен возможен из-за сокращения запасов в хранилищах, объясняет Курносова.

Представители сетей «Дикси», «Лента» и Metro Cash & Carry, а также Минсельхоза на запросы РБК не ответили.

Виновата погода

Повышение цен на картофель представитель «Перекрестка» объясняет низким урожаем, связанным с прошлой холодной весной. В «Руспродсоюзе» с этим согласны: на рост цен повлияло качество урожая. В 2017 году из-за неблагоприятных погодных условий посадка картофеля началась позже, аномальные осадки в ряде регионов отразились на урожае, добавляет Красильников.

Что зерну хорошо, то картофелю смерть

Весна и начало лета 2017 года в европейской части России выдались непривычно холодными и дождливыми. Рекордные холода и заморозки, по данным синоптиков, были вызваны «частыми вторжениями арктического холода». Май в Москве был признан самым холодным в XXI веке. Температура в столице была на уровне +10,9 градуса (на 2,2 градуса ниже нормы), а в начале июня даже шел снег. В то же время за Уралом вся весна была очень теплой — аномалии средней температуры достигли +4–6 градусов. В целом по России средняя температура воздуха весной 2017-го находилась «на верхней строчке самых высоких значений».

В отличие от картофеля погодная аномалия не затронула другие сельскохозяйственные культуры. В 2017 году Россия собрала рекордный урожай зерна — 134 млн т. Рекордным, по данным Минсельхоза, оказался и урожай сахарной свеклы (51,7 млн т), гречихи (1,5 млн т), рапса (1,5 млн т) и соевых бобов (3,6 млн т).

Как напоминает Леонов, в 2016-м Россия собрала самый высокий за последние годы — 31,1 млн т — урожай картофеля, который фактически обрушил рынок и принес убытки многим производителям. В 2017-м валовый сбор картофеля, по данным Росстата, снизился на 5% по сравнению с предыдущим, до 29,5 млн т. Сократились посевные площади, констатировало в январе этого года в Минкэкономики.

Цифры официальной статистики приблизительны, указывает директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Основная часть картофеля — 77%, или 22,8 млн т в прошлом году, — как следует из данных Росстата, выращивается в личных хозяйствах. Согласно предварительным результатам сельскохозяйственной переписи, в личных подсобных хозяйствах посевные площади чуть ли не на 40% меньше, чем это принято считать, говорит Рылько.

Посевные площади в личных подсобных хозяйствах снижаются, потому что выращивать там картофель стало менее целесообразно, поясняет Борис Шабанов, коммерческий директор группы «АФГ Националь» (производит более 80 тыс. т товарного картофеля и 15 тыс. т семенного в год). Людям, особенно в крупных городах, сейчас проще и дешевле покупать овощи в магазинах, рассказывает Шабанов. В свою очередь, на полки супермаркетов попадает в основном продукция крупных агрохолдингов, которые в отличие от частных производителей имеют больше ресурсов, чтобы получить качественный урожай и обеспечить стабильные поставки в торговые сети в течение всего года. Поэтому картофель, выращиваемый на личных подсобных хозяйствах, практически не попадает на рынок и не может оказывать существенного влияния на цены, резюмирует топ-менеджер «АФГ Националь».

В 2017 году промышленное производство картофеля, по информации Красильникова, незначительно снизилось по сравнению с предыдущим годом — 6,7 млн против 6,8 млн т. Крупнейшие хозяйства, которые занимаются промышленным производством картофеля, находятся в Брянской, Московской, Тульской, Нижегородской и Тюменской областях.

Цены не остановить

В первой половине года картофель традиционно дорожает из-за затрат на хранение и логистику. Пик повышения цен приходится на май—​июнь, когда запасы отечественного картофеля подходят к концу, говорит Красильников. Дефицита картофеля не ожидается, но качественного продукта, к которому привыкли покупатели торговых сетей, по мнению исполнительного директора Картофельного союза России, не хватает. Картофеля, пригодного для мойки и фасовки, в этом году действительно мало, поэтому цены растут, подтверждает Шабанов из «АФГ Националь». «Руспродсоюз» прогнозирует рост отпускных цен на картофель в ближайшие месяцы до 20 руб. за 1 кг.

По итогам 2017 года уровень самообеспеченности России картофелем оказался ниже показателя, установленного Доктриной продовольственной безопасности, заявляла в начале января Счетная палата, основываясь на оценке Минсельхоза. Согласно этим расчетам, Россия обеспечила себя картофелем на 90,7% при минимуме 95%.

Весной, когда снижаются запасы, Россия импортирует картофель из других стран. За 11 месяцев 2017 года (последние доступные данные) импорт картофеля достиг, по информации Федеральной таможенной службы, 798 тыс. т и $218 млн. Основным импортером картофеля в Россию является Египет, на него приходится 40% всех поставок.