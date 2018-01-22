Деньги на покупку жилья кончаются у россиян

Девелоперы сообщают о снижении доли сделок со 100% оплатой. Одновременно участники рынка отмечают рост числа сделок с ипотекой.

В частности, в Группе ЛСР доля продаж с ипотекой в прошлом году увеличилась на 9% и составила 47%. При этом в Москве, данный показатель еще выше и в зависимости от проекта — «Лучи», «Нахабино Ясное» и «ЗИЛАрт» — доля сделок с использованием ипотечного финансирования варьируется от 25% до 90%, уточняет управляющий директор группы Юрий Ильин. По его словам, ряд участников долевого строительства, купивших квартиру в рассрочку, также достаточно часто переходит на ипотеку.

Схожий тренд зафиксировали и в ГК «Кортрос». По словам президента группы Вениамина Голубицкого, с помощью ипотеки на объектах компании в комфорт-классе совершается до 65% сделок. Доля продаж в кредит выросла и на объектах бизнес-класса. Например, в ЖК «Дом Серебряный Бор» с помощью ипотеки продается около 40% квартир.

Сокращение числа покупателей, готовых сразу полностью оплатить жилье заметили и в ФСК «Лидер». По оценкам девелопера, доля сделок с полной оплатой из собственных средств сократилась почти в два раза по сравнению с уровнем 2015 г. Если три года назад этот показатель составлял около 39% от всего объема продаж, то по итогам прошлого года уменьшился до 20%.

Минимальная доля 100%-оплаченных сделок зафиксирована в ЖК комфорт-класса «Новогиреевский» — там этот показатель составил лишь 16%, указано в сообщении компании. Для сравнения, в ЖК премиум-класса «Дыхание» этот показатель почти втрое выше и составляет 43%.

«Аудитория премиум-сегмента с ее доходами выше среднего чаще заключает сделки без ипотеки или рассрочки, — поясняет коммерческий директор ФСК «Лидер» Ольга Тумайкина. — В массовом сегменте таких сделок всегда меньше, причем доля сделок со 100% оплатой заметно сократилась с 24% до 19% именно в 2017 году — сказалось заметное снижение ипотечной ставки».

По данным ЦБ, если в декабре 2016 г. ипотечные кредиты выдавались в среднем по 12,23%, то сейчас их стоимость упала до 9,8%. На этом фоне ипотечный рынок переживает настоящий бум и объем выдачи займов на покупку жилья в прошлом году превысил 1 трлн рублей.

Сейчас в кредит покупается около 70% квартир комфорт-класса, рассказал коммерческий директор компании Capital Group Петр Исаев. В тоже время ипотечный бум в меньшей степени сказывается на бизнес-классе и элитном сегменте. Доля покупок жилья в кредит в этих секторах находится на уровне 20%. Отчасти это связано с тем, что приобретение недвижимости стоимостью свыше 40-50 млн рублей в ипотеку сложнее согласовать с банком при получении кредита.

«Для покупателей дорого жилья ипотека – это скорее финансово выгодный инструмент. У таких клиентов есть возможность оплатить покупку единовременно, но также и присутствует желание рационального распределения своих расходов. Часто состоятельные клиенты предпочитают не выводить деньги из бизнеса, а воспользоваться ипотекой, которая может оказаться финансово привлекательнее и вложить средства в покупку недвижимости на этапе строительства», — поясняет Петр Исаев.

Все опрошенные участники рынка сходятся во мнении, что ипотечное кредитование сохранит статус главного драйвера продаж.

«В понимании наименьшего значения цен на квартиры и оптимистичных макроэкономических прогнозов по стране – позитивная динамика ВВП, низкий уровень инфляции, — логично предположить, что и ключевая ставка опустится до минимальных значений, что приведет к снижению и ипотечной ставки и к росту доступности жилья, — рассуждает Вениамин Голубицкий. — В среднесрочной перспективе мы рассчитываем на основной финансовый поток именно по ипотечным сделкам».

Управляющий директор Группы ЛСР Юрий Ильин отмечает, что возможное ужесточение условий ипотечного кредитования для заемщиков с низким первоначальным взносом может внести свои коррективы в соотношение сделок по ипотеке, 100% оплате и в рассрочку.

«Несмотря на интерес заемщиков к программам с первоначальным взносом менее 15%, рост процентных ставок по ним может привести к переходу покупателей из категории текущего спроса в категорию отложенного спроса. Нередко после расчета схемы платежей клиент решает отложить покупку до тех пор, пока не будет обладать достаточной суммой для полной оплаты покупки», — указывает топ-менеджер.

По его словам, также сложно прогнозировать, насколько доступным станет ипотечное кредитование начиная со второй половины 2018 года, после вступления в силу нововведений в регулировании долевого строительства.

По прогнозам Capital Group, в 2018 году доля ипотечных сделок продолжит увеличиваться во всех сегментах рынка. Но динамика уже не будет столь заметной, так как показатели уже достаточно велики.