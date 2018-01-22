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Окунулся в прорубь на Крещение посол США в России

Джон Хантсман и еще 8 представителей посольства искупались в крещенской купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области.

22.01.2018 Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков Нет комментариев

Окунулся в прорубь на Крещение посол США в России

После купания супруга посла заботливо укутала его одеялом

Посол США Джон Хантсман искупался в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье, передает РИА Новости.

Вместе с послом, который путь до купели преодолел в белых валенках, искупались еще девять человек. На вопрос РИА Новости, как это было, он ответил: «Это новый для меня, но незабываемый опыт».

После купания супруга Хантсмана заботливо укутала его в полотенце и подала кружку с горячим чаем.

Купель Новоиерусалимского монастыря оборудована на реке Истре в ста метрах от стен обители (это место также называют Иорданом по аналогии со Святой землей). К ней ведут деревянные ступени, на которые постелили зеленые дорожки.

Перед приездом делегации посольства дорожки и купель очистили ото льда.


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