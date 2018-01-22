С чем придется жить бизнесу в 2018 году?

Бизнес-тренер с многолетним опытом работы поделится со специалистами последними изменениями в порядке ведения бухгалтерского учета , налоговом законодательстве и администрировании.

В 2017 году был принят целый ряд законов, которые кардинально поменяли правила игры для российского бизнеса: новый порядок исключения компаний из ЕГРЮЛ , новые правила субсидиарной ответственности собственников и должностных лиц организаций, новые подходы к администрированию основных налогов, возложение обязанностей по исчислению НДС на покупателей в ряде случаев, возврат налога на имущество по движимому имуществу и многое другое.

Эти и многие другие изменения теперь необходимо учитывать в своей работе организациям и ИП. Все это будет подробно рассмотрено на семинаре.

Семинар для бухгалтеров, на который приглашаются также руководители и финансовые директора. Аудитор, налоговый консультант и аттестованный преподаватель ИПБ России Ирина Самарина ответит на сложные и спорные вопросы налогообложения.

Участники семинаров обсудят важнейшие изменения в нормативном регулировании бухгалтерского учета, изменения по НДС, налогу на прибыль, арбитражную практику, вопросы «зарплатных» налогов и сборов, новый порядок применения онлайн-ККТ и многое другое.

Организатор семинара — группа компаний Центр «Актив С». В неё входят аудиторско-консалтинговый центр и учреждение дополнительного профессионального образования. Центр «Актив С» более 17 лет оказывает клиентам всю необходимую помощь по вопросам организации и ведения бизнеса. Центр «Актив С» является учебно-методическим центром Института профбухгалтеров России. Помимо аттестации, переподготовки и повышения квалификации бухгалтеров и кадровиков, компания занимается консалтингом, аудитом и проведением тренингов и семинаров.

Обязательная регистрация на семинар проходит на сайте www.aktiv-c.ru или по телефонам:

(383)20-20-693, +7-961-846-77-15

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