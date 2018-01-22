КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю квартиру или обменяю на 2-ю !
Продам 3-ю квартиру
Продам трехкомнатную студию
продам 1-ю квартиру.Наталья 8-913-396-07-83
продам 1-ю квартиру.Наталья 8-913-396-07-83
Продам 1-ю 45 кв.м Первомайская 19 8-913-754-50-37
89139475128 Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Областной суд согласился с домашним арестом экс-депутата из Бердска Алексея Осина

Фильм из записей с видеорегистраторов России вышел в США

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

Картошка росла в цене быстрее других продуктов

С чем придется жить бизнесу в 2018 году?

Деньги на покупку жилья кончаются у россиян

Окунулся в прорубь на Крещение посол США в России

Сгорел дом на двух хозяев около военного городка в Бердске

Отказываются от участия в выборах президента России жители Татарска

Акция «Армейский альбом-2018» стартовала в «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

Какие рубрики необходимо еще добавить? Напишите в комментариях этому посту.

22.01.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer sreda.ru

Вы можете бесплатно разместить объявление в Доске объявлений

В разделе объявлений сайта http://do.kurer-sreda.ru/ добавлены новые рубрики:

Услуги:
услуги повара
фото-видеосъемка
услуги няни
ремонт компьютеров/заправка картриждей
бухгалтерские услуги
юридические услуги и страхование
клининг
вышивка, вязание, пошив и ремонт одежды;
ателье, прачечные, химчистки, реставрация подушек
ритуальные товары и услуги
изготовление/ремонт/перетяжка/сборка мебели
туризм
хобби

Рубрика «Строительство и монтаж»:

сантехнические работы;

электромонтажные работы;

строительство домов, дач, гаражей, бань, теплиц;

ремонт и отделка квартир, офисов, помещений;

двери, окна, потолки, жалюзи, остекление балконов и лоджий;

демонтажные работы (от обоев до сноса дома);

сварочные работы;

сайдинг, кровля, фасады, заборы, фундамент;

бестраншейная прокладка водопровода, канализации.

ж/б кольца;

столярные и плотницкие работы;

ассенизатор, откачка ям;

кровельные работы, строительство крыш любой сложности.

Рубрика  «Сад/огород/дача»: теплицы, вскопаю, вспашу, прополю, продам рассаду.

Рубрика для детей:

одежда и обувь для новорожденных;

одежда и обувь для девочек;

одежда и обувь для мальчиков;

игрушки

Продам/куплю:

топливо (дрова, уголь и т.д.); строительные материалы; книги, канцтовары; памперсы, пеленки, салфетки для взрослых; посуда/кухонная утварь.

Животные: кошки; собаки; прочие животные;  товары для животных; услуги для животных, бюро находок.

Авто: Отогрев авто.

Услуги: Вскрытие и ремонт замков.

ПРОДАМ/СДАМ бизнес


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Областной суд согласился с домашним арестом экс-депутата из Бердска Алексея Осина Фильм из записей с видеорегистраторов России вышел в США Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика