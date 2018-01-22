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«Ты моя кисуля!» — проект посвящен кошкам и котам Бердска

Ждем фотографии ваших мурлычек, с вами или без вас, как вашей душе хочется!

22.01.2018 Фото: pixabay.com 16 коммент.

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска

1 марта в России отмечают Кошкин день. А ведь эти красавицы живут почти в каждой бердской семье! Пора им отдать место на страницах сайта www.kurer-sreda.ru и газеты. Ждем фотографии ваших мурлычек, с вами или без вас, как вашей душе хочется! 28 февраля проект «Ты моя кисуля» выйдет на сайте и в газете «Курьер.Среда.Бердск». А так же уже запущен альбом в нашей группе ВКОНТАКТЕ. Любуйтесь!

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото животного нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Ты моя кисуля»», обязательно с указанием клички вашей киски, можно и вашем именем!

Фото принимаем до 23 февраля 2018 года.

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска

Нашего кисулю зовут Симба. Сейчас ему 2,5 года. Это полноправный член нашей семьи, причём её центр. На фото кот смотрит телевизор. Фото прислал Алексей Ерофеев

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска

Здравствуйте, редакция «Курьер. Среда. Бердск». Моего кота зовут Барни. Мы нашли его через статью в вашей газете об оставленном в переноске на морозе британце. Хочу сказать, что сейчас у него всё хорошо и теперь он путешествует только на шлейке «Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска Спасибо за вашу помощь животным и за такого красивого кота.

От редакции: И вам, Лика, спасибо!

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска

Котика зовут Серик. Ему 5 лет. Фото прислала Светлана

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Петя и Нюша
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Котик Петя
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Фото прислала Наталья
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска

Вискас. Прислала Елена

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Вискас
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Вискас
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Лайки
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Тигра
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Саймон. мы правильно подписали, Сергей, ваших тигров?
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Лайки

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Фото прислала Ксения

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кот Маркиз. Фото Дениса Сотникова

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кот-Бакс(Баксик)
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Фото прислала Наталья
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кот Константин. Фото прислала Наталья
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошка Сима, фото прислал Владимир
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Сима
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Сима
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
#Тымоякисуля Кошка Сима и котенок Тима
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кот «Итачи»
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кот «Итачи» и хозяйка Татьяна )
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска

Порода кошек называется ориентальная или коротко ориенталы. На первом и третьем фото кошечка Нюша, ей 9 месяцев, на втором фото она с папой его зовут Марсик ему три года, самые социальные коты в мире, им всегда нужно присутствие человека, ласковые до безумия. В Бердске еще не нашла людей у кого есть такая порода. Поэтому хочу ими похвастаться.

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошка Мария , 14 лет
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошка Мария , 14 лет
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошка Мария , 14 лет
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Мышка
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Барсик
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Это наш любимый Тимофей! Дома просто Тимась!увидели мы его на сайте Бердского приюта «Надежда»и не раздумывая взяли его домой,с нами он уже три года!
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Тимась! В это чудо нельзя было не влюбиться!!!он просто идеальный кот!!!
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска

#Тымоякисуля Марсик и Ксюша

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошка Анфиса
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошка Анфиса
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Буська
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Грядка
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Масяня
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Рыжий
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Серый
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кот Барсик , ему 2 года. Очень добрый , внимательный , умный.
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Ты моя кисуля! Прислала Алёна Зубкова

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кот Жужик. Мурчит почти всегда,да так громко что кажется как будто трактор мимо проезжает.
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Здравствуйте. Отправляю вам для участия в конкурсе фото нашего любимца — самого умного, красивого и воспитанного котика на свете. Зовут его Тихомир. Порода — селкирк рекс или как их ещё называют » кошка в овечьей шкуре» ( он кудрявый как овечка, а шубка состоит только из пуха). в семье мы его зовём Тиша, Тишенька, Пушуня, Колобасик, Коломоня и т.п. на что хватает фантазии безмерно любящей его хозяйки Светланы. Это кудрявое чудо появилось в нашей семье 1,5 года назад по случаю дня рождения Светланы и сразу стало предметом её обожания. Прошло какое то время и любовь и обожание стало взаимным. Так мы и живём — в любви и согласии!Фото 1. Тиша отдыхает;Фото 2. Ученье — светЯ уверен, что наш Тихомир займёт достойное место в вашей фотогалерее! С уважениемВаш постоянный читательПопов Александр Анатольевич
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Любимица семьи Суетовых. Курильский бобтеил — кошка Сима
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Рыжий Лёха, фото прислала Татьяна
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Ты моя кисуня! Наш Буч!
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Зефир
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Ты моя кисуня. Прислала MILA

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кисулю зовут Мурка. 3 месяца

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Ты моя кисуля . Прислала Алёна Власова
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Это мой любимец Кот Кузьма! Прислала Ольга
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кекс
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Цаца, фото прислала Галина
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Сончас
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Люся на 8 Марта
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Люся

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Тимоша, фото прислала Анастасия

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Фаня-нафаня
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошечку зовут Снежинка,6лет! Прислал Алексей
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошечку зовут Снежинка,6лет! Прислал Алексей
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошечку зовут Снежинка,6лет! Прислал Алексей
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Моя кисуля — Ася, фото прислала Олес
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Наш Персик
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Мои кошаки.. мама Ася и приемыш Бусинка.. Только рядом и вдвоем!!! И не кому не отдам!!
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Мои кошаки.. мама Ася и приемыш Бусинка.. Только рядом и вдвоем!!! И не кому не отдам!!
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Фото прислала Галина
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Мои кошаки.. мама Ася и приемыш Бусинка.. Только рядом и вдвоем!!! И не кому не отдам!!
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
На фото наша любимая кошка Дина,очень ласковая кошечка,путешествует всегда с нами,ей мне кажется это очень даже нравится, фото прислала Елена
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
На фото наша любимая кошка Дина,очень ласковая кошечка,путешествует всегда с нами,ей мне кажется это очень даже нравится
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
На фото наша любимая кошка Дина,очень ласковая кошечка,путешествует всегда с нами,ей мне кажется это очень даже нравится
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
На фото наша любимая кошка Дина,очень ласковая кошечка,путешествует всегда с нами,ей мне кажется это очень даже нравится
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Ты моя кисуля Люся и Манюня
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Ты моя кисуля Люся и Манюня
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Ты моя кисуля Люся и Манюня
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Ты моя кисуля Люся и Манюня
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Это Гарретт! Порода Мейн-кун, возраст 11 месяцев, вес 8 кг! Любит ездить в машине, навещать бабушку, рыбалку, природу. Не домосед, лишь бы куда нибудь сгонять
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Здравствуйте! Зовут меня Ксения. У нас живет вот такой любимец семьи котейка по кличке Тим
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Здравствуйте! Зовут меня Ксения. У нас живет вот такой любимец семьи котейка по кличке Тим

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Здравствуйте! Зовут меня Ксения. У нас живет вот такой любимец семьи котейка по кличке Тим
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Киса «Несси», в ожидании Нового года )))

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Ты моя Кисуля, зовут Персик , ему 1год
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Котика зовут Мартин
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Котика зовут Мартин
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Добрый день! Направляю фото нашего любимца. Котика зовут Мартин. Порода — Шиншилла золотая британская. С уважением, Москвина Олеся
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Котика зовут Мартин
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Добрый день!Сиамский кот Севастьян 1,5 года . Он же -Сева, Шэви, Севушка.Белый кот Вайс(от. нем. –белый) . Он же -Вайси, Васята , 9 месяцев.Вайс был подобран на улице котенком , а точнее спасен от собаки. Севастьян его очень радостно принял в семью .Теперь они неразлучны нигде и никогда , а Вайси уже стал больше Севы )))
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Ты моя кисуля! Кошечка Муся
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Елена Бейя прислала эту киску
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Тимоша,11 лет
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Фото прислал Александр
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Это наша Джастина, по-домашнему Джася. Ей 2 года, британской породы. Переехала в Бердск из Забайкальского края. С уважением, ваш читатель Светлана.
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Это наша Джастина, по-домашнему Джася. Ей 2 года, британской породы. Переехала в Бердск из Забайкальского края. С уважением ваш читатель Светлана.
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Это наша Джастина, по-домашнему Джася. Ей 2 года, британской породы. Переехала в Бердск из Забайкальского края. С уважением ваш читатель Светлана.
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Это наша Джастина, по-домашнему Джася. Ей 2 года, британской породы. Переехала в Бердск из Забайкальского края. С уважением ваш читатель Светлана.
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Наши любимцы Иосиф и Гансик
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Наши любимцы Иосиф и Гансик
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Красотку нашу Евой зовут!
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Красотку нашу Евой зовут!
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Красотку нашу Евой зовут!
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Красотку нашу Евой зовут!
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Красотку нашу Евой зовут!
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кот шнур, 2 года
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кот шнур, 2 года

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Мартиша, 11 лет

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Сибирский кот «Динамит Таежный Оберег» по паспорту, дома зовем Митюша!
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошку зовут Шмыга

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Канадский Сфинкс Персей, 8 лет— Вероника Ващенко

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Это Барсик. Ему 5 лет. Он очень аристократичный кот, любит попить из крана свежей водицы, полежать в тепле на батареи в зимние вечера
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Нашего кота зовут Барсик. Он очень любит играть и спать.
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кот Кузя. Возраст 1.5 лет.
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Шмыга
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Шмыга
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Нашь любимый Фрунзик

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Здравствуйте! Нашего котика зовут Сафонов Василий Александрович. Крупный, умный и очень добрый кот. Хозяйка Сафонова Лидия Петровна

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Добрый день, кошку зовут Матильда, в этом году ей исполняется 14 лет. Это самое ласковое, понимающее животное: обнимешь её и все проблемы уходят сами собой. Не представляю жизни без нее. ведь это полноценный член семьи
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошка Ирины Лобач

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Здравствуйте, дорогая редакция.Хотелось бы поделиться фото и историей нашего любимого кота Бонифация (Боня). Боня появился в нашей семье случайно. Был подобран на улице ещё совсем маленьким котёнком, а точнее спасён он собаки. Было это в далёком июне 2001 года. Вот уже почти 17 лет этот кот с нами , он стал не просто любимым домашним животным, а полноправным членом нашего семейства. За его не малую кошачью жизнь на его долю выпало достаточно испытаний, начиная с истории появления у нас и заканчивая трагическим и нелепым падением с 5 этажа 7 лет назад. К счастью, тогда благодаря чуду и стараниям ветеринаров его удалось спасти, но без последствий не обошлось, Боне ампутировали заднюю лапку. Не смотря на все перипетии , котейка продолжает нас радовать, он своенравен , холен и всеми любим ! С уважением, Остапчук Юлия
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Война окончена

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
это наша кисуля Фенечка
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Наша кисуля Соня
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Наша кисуля Соня
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Наша кисуля Соня
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Наша кошка Леся)) прислала Наталья
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Наша кошка Леся)) прислала Наталья
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Наша кошка Леся)) прислала Наталья
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Наша кошка Леся)) прислала Наталья
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Привет! Я Таец и меня зовут Шерлок и мне 2 года
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Ты моя кисуля . Лиза , Чёрный
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Привет, Курьер )))наш любимец британец шиншилла-серебро.ему всего 2 года ,кличка Месси
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Привет! Я Таец и меня зовут Шерлок и мне 2 года
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Ты моя кисуля . Лиза , Чёрный
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Привет, Курьер )))наш любимец британец шиншилла-серебро.ему всего 2 года ,кличка Месси

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Ты моя кисуля. Прислал Рустам

«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошки Муся и Маша
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
«Ты моя кисуля!» проект посвящен кошкам и котам Бердска
Кошки Муся и Маша

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Весь сюжет: Фотомарафоны

(16) Комментариев

  1. Костя

    В России живет больше всего домашних кошек в мире ! Доказано статистикой. :-D

    Thumb up 14 Thumb down 4

  2. Аноним

    С вещами на выход!

    Thumb up 15 Thumb down 4

  3. Аноним

    Я ж говорю неадекватно! Полное безкультурие .

    Thumb up 1 Thumb down 17

  4. Аноним

    Фото хорошее. А вот как чёрных фотографировать, не получается столько деталей, пусть Петр расскажет, хватить слезы в политических лить =)

    Thumb up 5 Thumb down 1

  6. Аноним

    Какие милашки!

    Thumb up 8 Thumb down 1

  8. Аноним

    Мне в раковине который спит кот понравился, забавно . :-D

    Thumb up 2 Thumb down 1

  9. Зима

    Анфиса и Люся!!!
    Марию 14 лет не везде нашла(((((

    Thumb up 2 Thumb down 0

  10. Аноним

    Хочу конкурс красоты среди котов :-D

    Thumb up 3 Thumb down 0

  11. Аноним

    Давайте конкурс хомячков черепашек. А то что за дескриминация

    Thumb up 0 Thumb down 1

  12. Аноним

    ШЕРЛОК!! Вот это глазки!! =-O

    Thumb up 2 Thumb down 0

  13. Нотя

    Мартин, ты красавчик! О, какие глазки!

    Thumb up 0 Thumb down 0

  14. Егор

    А мейнкуны в Бердске есть? Прислал бы кто фото! ;)

    Thumb up 0 Thumb down 0

  15. Аноним

    «Ты моя кисуля!» -фиии…А где реальные молодые красивые?

    Thumb up 0 Thumb down 2

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