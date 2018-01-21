Отправите детей в Турцию на время ЧМ по футболу?

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ЧМ-2018: Россиянам посоветовали отправить детей в Турцию на время чемпионата.

Представитель Российского союза туриндустрии И. Тюрина сообщила, что в связи с проведением в нашей стране ЧМ по футболу детский специализированный отдых будет вынужденно отменен. По ее мнению, проще будет направить детей в турецкие лагеря, поскольку организация отечественных, ввиду вышеизложенных фактов, находится под большим вопросом.