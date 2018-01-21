Отказываются от участия в выборах президента России жители Татарска

Общественники Татарского района вновь написали открытое письмо президенту Владимиру Путину и врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову, так как предыдущее, по их мнению, не вызвало отклика, пишет Татарск. Горсайт.

Напомним, что в прошлом году больше тысячи жителей Татарска пожаловались высокопоставленным лицам на деятельность мэра города в открытом письме. По словам представителей инициативной группы, подписавших новое письмо, прошлое обращение не возымело эффекта: «Вместо того, чтобы разобраться по существу обращения, стали проверять подлинность подписей граждан. Подписи подтвердились. Затем получили безответственные отписки. Складывается впечатление, что в Новосибирской области нет ни Правительства, ни Министерства регионального развития».

Суть нового письма в том, что жители по-прежнему недовольны обстановкой в городе: по словам авторов, они многократно обращались во все инстанции государственной власти и сообщали о полном развале экономики города, а также негативных делах, совершенных под руководством Александра Шведова.

Возмущенные жители отмечают, что до этого они направляли письма в Управление Президента и в октябре 2016 года, и в феврале, мае, июне 2017, писали обращения в общественную палату. Под последним письмом, напомним, подписались почти 1400 человек.

В новом открытом письме жители вспоминают лучшие годы родного города, когда в далеком 1974 году в Татарске было 17 строительных организаций, а сегодня — всего одна. «Промышленность уничтожена, такие крупные предприятия, как мехзавод, стройкомбинат, завод торгового и технологического оборудования, фабрика валяной обуви в настоящее время не работают. Уничтожается крупнейший в Сибири мясокомбинат, поставлявший свою продукцию еще в годы Великой Отечественной войны на фронт, швейная фабрика поставляла продукцию на экспорт. Список можно продолжить. Остались на плаву торговля, СТО, ритуальные услуги и службы социальной защиты как панацея, при которой скрываются все недостатки».

Также жители не забыли упомянуть, что на мэра Татарска неоднократно заводились уголовные дела, всего их около десяти. Эта информация подтверждается письмом прокуратуры от августа прошлого года под номером 241Ж-2017. Авторы подчеркивают, что в настоящее время идет «вялотекущий процесс разбирательства».

Кроме этого, в письме идет речь и о других возмущающих жителей города делах: «Вскрываются новые финансовые нарушения, выявленные контрольно-счетным органом, о которых знают соответствующие органы, которые по долгу службы обязаны расследовать данные факты, но говорят только «шёпотом». Так, при рыночной стоимости 3х-комнатной квартиры в нашем городе максимально 1,5 млн рублей, администрация приобретала за 2,2 млн рублей, имеет место приобретение квартир за 2,5 млн рублей». Авторы интересуются, усматривают ли соответствующие структуры коррупционную

составляющую в подобных действиях.

Не оставили без внимания и проект благоустройства сквера в городе: «За проект фонтана оплачено 700 тысяч рублей — реальная цена 150-200 тысяч рублей, при том, средства, израсходованные на проект, взяты из выделенных средств по федеральной программе».

Инициативная группа уверяет, что в своих отчетах городская администрация использует показатели, которые не соответствуют действительности. Они приводят пример: «Работающих в экономике 11 тысяч человек, но, фактически, по данным пенсионного фонда — 4,7 тысяч человек, то есть безработица составляет не 2,7%, а все 45%. Смертность превышает рождаемость, население убывает, средняя зарплата 28 тысяч рублей, но фактически — 10-12 тысяч».

Члены инициативной группы имеют много претензий: «К примеру, асфальтовая дорога по ул.Смирновской выполнена с браком, а тротуар по ул.Интернациональной заливали бетоном при температуре -6-10 градусов, то есть на замораживание. Стоит без газа и света поселок «Байдуково», Кулундинский микрорайон более 3—х лет не имеет газового обеспечения, при том, что все магистрали выполнены, население залезло в долги и потратилось на подключение и внутреннее устройство системы».

Жители называют все вышеизложенное издевательством и заявляют: «Понимая такое безразличие, жители Кулундинского района отказываются принимать участие в выборах Президента РФ».

У жителей опускаются руки (сохранены оригинальная пунктуация и орфография авторов — прим.ред):

«Мы обращаемся к Вам в последний раз, но надеемся, что в конце-концов у Вас, Андрей Александрович, есть все рычаги разобраться, в противном случае, эти проблемы будут Вашей головной болью, а ответственные лица, успокаивающие Вас и себя, должны понять, что дальше скрывать безобразие не пойдет, нужны срочные кадровые перемены и структуры муниципальной власти города Татарска и Татарского района Новосибирской области».