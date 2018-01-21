Почему так ненавидят Ленина?

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94 года назад, 21 января 1924 года, не стало Владимира Ильича Ленина — великого борца за освобождение трудящихся, гениального теоретика марксизма, революционера, создателя партии большевиков, вдохновителя и организатора Великой Октябрьской социалистической революции, руководителя первого в мире социалистического государства — СССР.

Судьба отмерила Владимиру Ильичу всего лишь неполные 54 года жизни: так мало, чтобы сделать, и так много, что он сделать успел. Ленин впервые доказал возможность не только мечтать о новом социально справедливом обществе, не только научно обосновать закономерность победы над старым эксплуататорским миром, но и воплотить это в реальной жизни. Совершённая Лениным и его партией социалистическая революция и создание первого в мире государства рабочих и крестьян стали величайшим прорывом человечества к построению общества без эксплуататоров

и эксплуатируемых, примером, благодаря которому миллионы трудящихся поверили в возможность лучшей жизни на земле и необходимость борьбы за неё.

Но почему же так боится и ненавидит Ленина современная российская и мировая буржуазия и ее прислужники, лжецы и провокаторы всех мастей, ведя с ним непрерывный бой, пытаясь опорочить в сознании людей его имя, уничтожить памятники Ленину, а вместе с ними – и память о нём, его идеи? Стало быть, не так уж он и мёртв? Значит, он ещё какой живой!

Что же вкладываем мы в слова «Ленин жив!»? То, что сегодня идеи В.И. Ленина живы и актуальны, как никогда. Не может умереть мечта о справедливой и свободной жизни, о социализме, пока сохраняется на земле гнёт капитала. Жив ленинизм, жива ленинская коммунистическая партия, живо дело Ленина — и будут жить в веках!