Спасают замерзающих водителей на «Чуйском тракте» полицейские

Днем в субботу, 20 января, на 45 километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД в составе старшего лейтенанта полиции Олега Денисова и капитана полиции Александра Децика обнаружили съехавший в кювет автомобиль Toyota Highlander. Водитель, следовавший в сторону Искитима, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

Полицейские помогли согреться начавшему замерзать автолюбителю, а затем организовали эвакуацию кроссовера. Об этом сегодня, 21 января, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

В воскресенье на 48 километре офицеры полиции пришли на помощь водителю большегрузного автомобиля. Его машина сломалась около 4 часов утра, и в ожидании приезда «технички» мужчина обогревался в патрульным автомобиле инспекторов ГИБДД.

Оба происшествия случились на территории Искитимского района недалеко от границы с Бердском.

— В связи с холодной погодой полиция Новосибирской области настоятельно рекомендует в сильные морозы по возможности воздержаться от дальних междугородних поездок. Если выезд все-таки необходим, следует иметь в дороге термос с горячим питьем, одеяло, спички, тёплую обувь, аптечку и канистру с топливом, чтобы избежать обморожения. Перед поездкой необходимо ознакомиться с перечнем объектов дорожного сервиса на маршруте (площадки для кратковременной остановки автомобилей и отдыха, кемпинги, пункты питания, пассажирские автостанции и автовокзалы, АЗС и СТО), обязательно проверить уровень зарядки телефона, взять зарядное устройство, записать номера телефонов экстренных служб. Перед дальней поездкой нужно полностью осмотреть автомобиль, проверить исправность всех узлов и агрегатов, а также уровень масла в двигателе и тормозной жидкости, — подчеркнули в полицейском ведомстве.

Госавтоинспекция Новосибирской области просит водителей сообщать о случаях поломки автомобилей или иных затруднительных ситуациях на автодорогах региона на единый номер экстренных служб 112. Экстренную помощь окажут сотрудники ДПС, патрулирующие трассы и автодороги.