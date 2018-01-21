Спасают замерзающих водителей на «Чуйском тракте» полицейские

Трасса Р-256 утром 21 января в Бердске была практически пустой
Днем в субботу, 20 января, на 45 километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД в составе старшего лейтенанта полиции Олега Денисова и капитана полиции Александра Децика обнаружили съехавший в кювет автомобиль Toyota Highlander. Водитель, следовавший в сторону Искитима, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.
Полицейские помогли согреться начавшему замерзать автолюбителю, а затем организовали эвакуацию кроссовера. Об этом сегодня, 21 января, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.
В воскресенье на 48 километре офицеры полиции пришли на помощь водителю большегрузного автомобиля. Его машина сломалась около 4 часов утра, и в ожидании приезда «технички» мужчина обогревался в патрульным автомобиле инспекторов ГИБДД.
Оба происшествия случились на территории Искитимского района недалеко от границы с Бердском.
— В связи с холодной погодой полиция Новосибирской области настоятельно рекомендует в сильные морозы по возможности воздержаться от дальних междугородних поездок. Если выезд все-таки необходим, следует иметь в дороге термос с горячим питьем, одеяло, спички, тёплую обувь, аптечку и канистру с топливом, чтобы избежать обморожения. Перед поездкой необходимо ознакомиться с перечнем объектов дорожного сервиса на маршруте (площадки для кратковременной остановки автомобилей и отдыха, кемпинги, пункты питания, пассажирские автостанции и автовокзалы, АЗС и СТО), обязательно проверить уровень зарядки телефона, взять зарядное устройство, записать номера телефонов экстренных служб. Перед дальней поездкой нужно полностью осмотреть автомобиль, проверить исправность всех узлов и агрегатов, а также уровень масла в двигателе и тормозной жидкости, — подчеркнули в полицейском ведомстве.
Госавтоинспекция Новосибирской области просит водителей сообщать о случаях поломки автомобилей или иных затруднительных ситуациях на автодорогах региона на единый номер экстренных служб 112. Экстренную помощь окажут сотрудники ДПС, патрулирующие трассы и автодороги.
А кто спасет замерзающих в общественном транспорте пассажиров? Маршрутки 325 курсирующие между Бердском и Академгородком не отапливаются: водители отгораживают салон от кабины шторами для экономии тепла и отапливают только свою кабину. А пассажиры за 40-50 минут обмораживают себе конечности.
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Мы в 90-е ездили в более лютые морозы,которые трещали всю зиму,транспорта было очень мало и не такой теплый как счас.Одеваться пробовали? Валенки,варешки пуховые и так далее? Нам не в заподло было.И нам тоже было по 20 лет.
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Раньше и в пещерах жили.Хватит жить прошлым,смешно)))))
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Посмейся, В Сибири живем, теплее одеваться надо. Морозы ни кто не отменял и валенки тоже.
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Валенки не модно. Унтики -тепло и красиво. Вам муж не купил-разве?
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И не отменит,не в прошлом,не в настоящем, не в будущем.А вот проблем со здоровьем все больше и больше в настоящем.
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