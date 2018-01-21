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Огнеметом убирает снег житель штата Виргиния в США

Мужчина рассказал, что не любит орудовать лопатой, поэтому решил найти более простой способ уборки снега. (ВИДЕО)

21.01.2018 Фото: http://wset.com 4 коммент.

Огнеметом убирает снег житель штата Виргиния в США

Житель американского штата Виргиния убирает снег огнеметом

Житель американского штата Виргиния пошел на необычный шаг, чтобы убрать снег.

Натаниэль Каплингер, как пишет телеканал ABC13, вышел на борьбу со снегом, вооружившись ручным огнеметом. Очевидцы запечатлели необычную «уборку» на видео.

Мужчина рассказал журналистам, что не любит орудовать лопатой, поэтому решил найти более простой способ уборки снега.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Красавчик :-D

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  2. Аноним

    Когда самый морозный день -5 и снег выпал,что бы через день расстаять,может и способ!!!!Приезжай друг со своей пукалкой и в -39 растопи кучку которую я у Маминого дома сложил…а мы с соседями поржем…и угостим тебя пельмешками!!!!!

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  3. ПЕНС

    Ничего особенного… обыкновенный дебилизм… :-D

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  4. Аноним

    Развлекается.

    Благо у них практически никаких запретов нет. Поэтому хошь — огнемётом балуйся, хошь — из автоматического оружия стреляй (у многих американцев хобби — стрелять по мишеням), хошь — самолёты делай и т. д. и т. п. В общем свобода. Вот они и развлекаются — каждый в меру фантазии. Это у них «хобби» называется.

    А вот россиянам — низзя! В вдруг ты экстремист или террорист или ещё чего похлеще! А вдруг какой-нибудь «всенародно избранный» рядом! Это ж недопустимо!

    Читал про мужика из области, который отставной лётчик.
    Сделал себе значит самолёт. А к нему — раз — и росавиция в гости! Самолёт сделал, а летать — не моги!

    Рождённый в РФ — летать не должен. Свободная страна *LOL*

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