Огнеметом убирает снег житель штата Виргиния в США

Житель американского штата Виргиния пошел на необычный шаг, чтобы убрать снег.

Fired up about snow removal. pic.twitter.com/fOrhVohCvE — Will Stafford (@wx_will) 18 января 2018 г.

Натаниэль Каплингер, как пишет телеканал ABC13, вышел на борьбу со снегом, вооружившись ручным огнеметом. Очевидцы запечатлели необычную «уборку» на видео.

Мужчина рассказал журналистам, что не любит орудовать лопатой, поэтому решил найти более простой способ уборки снега.