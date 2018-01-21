Огнеметом убирает снег житель штата Виргиния в США

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Красавчик
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Когда самый морозный день -5 и снег выпал,что бы через день расстаять,может и способ!!!!Приезжай друг со своей пукалкой и в -39 растопи кучку которую я у Маминого дома сложил…а мы с соседями поржем…и угостим тебя пельмешками!!!!!
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Ничего особенного… обыкновенный дебилизм…
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Развлекается.
Благо у них практически никаких запретов нет. Поэтому хошь — огнемётом балуйся, хошь — из автоматического оружия стреляй (у многих американцев хобби — стрелять по мишеням), хошь — самолёты делай и т. д. и т. п. В общем свобода. Вот они и развлекаются — каждый в меру фантазии. Это у них «хобби» называется.
А вот россиянам — низзя! В вдруг ты экстремист или террорист или ещё чего похлеще! А вдруг какой-нибудь «всенародно избранный» рядом! Это ж недопустимо!
Читал про мужика из области, который отставной лётчик.
Сделал себе значит самолёт. А к нему — раз — и росавиция в гости! Самолёт сделал, а летать — не моги!
Рождённый в РФ — летать не должен. Свободная страна
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