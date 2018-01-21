Турция начала бомбить курдов в сирийском Африне

Жертвами бомбардировок сирийского Африна силами турецких ВВС стали девять человек. Об этом сообщает информационный ресурс Иракского Курдистана Rudaw.

Турецкие военные из Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн.

«В результате турецких авиаударов убиты шесть мирных жителей, три бойца сил самообороны сирийских курдов (YPG), 13 мирных человек получили ранения», — говорится в сообщении.

Турецкий генштаб в минувшую субботу объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, в свою очередь, заявил, что наземная операция в Африне может начаться в воскресенье.

«Сегодня (в субботу – ред.) наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра (в воскресенье – ред.), в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией», — сказал Йылдырым журналистам в Анкаре.

Источник: РИА Новости