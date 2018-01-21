Турция начала бомбить курдов в сирийском Африне

Жертвами бомбардировок сирийского Африна силами турецких ВВС стали девять человек. Об этом сообщает информационный ресурс Иракского Курдистана Rudaw.
Турецкие военные из Свободной сирийской армии стреляют в позиции курдов в районе Африн.
«В результате турецких авиаударов убиты шесть мирных жителей, три бойца сил самообороны сирийских курдов (YPG), 13 мирных человек получили ранения», — говорится в сообщении.
Турецкий генштаб в минувшую субботу объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, в свою очередь, заявил, что наземная операция в Африне может начаться в воскресенье.
«Сегодня (в субботу – ред.) наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра (в воскресенье – ред.), в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией», — сказал Йылдырым журналистам в Анкаре.
Опять нож в спину?
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Какой «нож»? Разве что кухонный показали, т.к. на этой кухне у всех свои интересы и было бы странным, если бы Турция вдруг полюбила курдов странною любовью, враждуя с ними несколько десятилетий.
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Мне поровну кто кого в турции и сирии обстреливает.
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мда… перед нами в прямом эфире идет почти ничем не прикрытая оккупация бывшей независимой Сирии тремя империалистическими хищниками. Цинизм происходящего вообще запредельный. Турки называют свою операцию «Оливковая ветвь», Путин ввел войска под вывеской борьбы за территориальную целостность, иранцы делают все тихо и молча.
Турки позавчера настоятельно рекомендовали российским военным не путаться под ногами во время проведения их операции «Оливковая ветвь» в Африне, где стоял российские военные полицейские, они взяли под козырек и уже не путаются.)
«Такая политика приносит свои плоды. Сирийцы начинают массово считать Россию наравне с другими ее «партнерами» врагом и оккупантом. Очень показателен опрос, проведенный Информканалом авиабазы Хмеймим в Фейсбуке 17 января. Вопрос, который был задан: «Россия является другом или врагом?» Опрос уже завершен, на него ответили 121,5 тысяча человек. 22% считают Россию другом, 78% — врагом. Комментарии под опросом тоже весьма показательно полны ненависти к России.
Для обезумевшей от психоза пропаганды в России публики, естественно, всё это не играет никакой роли и не имеет никакого значения. Она вся в победах русского оружия и личных заслугах Верховного главнокомандующего и в обсуждении его величия. В реальности мало того, что никто толком не может объяснить, в чем состоят национальные интересы России (не шкурные олигархические, а именно национальные) в этой войне, так сейчас закладывается ненависть еще и сирийцев к России, будто мало нам Украины. После Путина страна будет окружена двойным и тройным кольцом врагов, разрушенная и ограбленная внутри. Но это будет когда-нибудь потом, сейчас главное — военная истерия. Зачем думать про завтра?» (с)
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Аноним — вот интересно для нас,а на кого вы работаете?
Всегда одно и тоже и всё время против России…
Вам не стыдно или ваши репортажи ведёти из-за рубежа?
Запомните раз и навсегда,Россия ведёт внешнюю политику всегда в своих интересах и всегда взвешено и проверено на сто раз.Так что ваши прогнозы,что «после Путина страна будет окружена двойным и тройным кольцом врагом,разрушенная и ограбленная внутри»,можно открыто назвать фантазией какого-то фантазёра или шизофреника.Если наша страна помогает Сирии,то помогает это официально по приглашению сирийского президента,а вот что там американские войска делают,которые ещё помогают Свободной сирийской армии/это оппозиция,котороя мимикрировала в такую группу/,вот в чём вопрос.Вот теперь вам вопрос на засыпку:кого Аноним вы поддерживаете — Америку или Россию?
Человек — против НА и пров —в
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Человек, опять ты в лужу пузыри пускаешь… А ты за турок или иранцев, а? Что их войска делают в «незалежной» Сирии и за кого они? Путин ввязался в авантюру, которая кроме смертей российских парней и ненависти мусульман ничего не принесет России. Так ты за Россию или за Путина?
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«…78% — врагом. Комментарии под опросом тоже весьма показательно полны ненависти к России.»
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Эти проценты и комментарии пишутся в лондоне парой идиотов из пафосно названной шарашки — «свободной сирийской обсерватории прав человека»! Заметили, где «права человека» сразу припахивает цру-шным душком?
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ну да, лондоны и цру не против нарядиться арабами или курдами, чтобы подгадить России )):
Телеграм-канал «WarJournal» сегодня ночью опубликовал информацию со ссылкой на афринских курдов. Если коротко, то официальный представитель PYD Альдар Халил сообщил следующее: «Вчера Россия попросила нас передать часть территории Сирийскому режиму в обмен на предотвращение Турецких атак на Африн. Мы отказались, мы не отдадим наши территории. Мы защитим их все.»
Т.е. курды уже не ассоциируют себя с сирийским режимом, примерно как жители ДНР-ЛНР, к примеру, уже не ассоциируют себя с киевским режимом, а жители Абхазии — с Грузией. Защитят курды свою территорию или нет — это отдельный вопрос. Возможно, что и нет. Но торговать ею они не стали.
При общении с современной Россией любой должен понимать: ни чести, ни морали, ни национальных интересов у нынешних кремлевских не было никогда. Они — строго про деньги. Поэтому им никогда не понять людей, у которых есть честь, мораль, национальные интересы. Поэтому они всегда будут предавать всех и каждого, для них это в порядке вещей.
Собственно, поэтому вокруг России за два десятилетия и сформировался сплошной пояс враждебности, даже несколько. В дополнение к имеющемуся. Один пояс создал Горбачев и Ельцин, предавшие всех без исключения советских союзников, Путин предает оставшихся, достойно продолжая и преумножая дело предшественников. (с)
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Россия ведёт внешнюю политику всегда в своих интересах и всегда взвешено и проверено на сто раз.
Всё верно товарищ Шаман сказал и особенно хорошо у России получается давать в долг различным упырям-тиранам огромные деньги, а потом их прощать, в итоге не получив взамен вообще ничего Так нам же не жалко, Россия-щедрая душа! Нужно увеличить финансовую и военную помощь другу Башару! Народ российский только за.
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Ты ошибаешься, как всегда. Никто сегодня разнообразным «братьям» бесплатных подарков уже не делает.
Собственно поэтому и курдов никто не бросился защищать. Тем более, что эти формирования на границе с турцией контролируются американскими инструкторами и живут и воюют на деньги пиндосии. Если товарищ эрдоган своими силами зачищает пропиндосские отряды — что в этом плохого?!
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Там давно ужё чёрт ногу сломит, десятки группировок и все со всеми воюют, ну и собственно, оглядываясь на историю этого региона за последние лет 200, мира там не было никогда и никогда не будет, главное, периодически подкидывать дровишек в этот кровавый котёл из средневекового религиозного мракобесия и геополитических интересов
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«товарищ эрдоган своими силами зачищает пропиндосские отряды «..
патриотический угар, конечно, хорошо .) (хотя с каких пор эрдоган стал товарищем, вам виднее..) Но надо хотя бы элементарную логику включать , историю вспомнить.
1) слово Курды это примерно как слово славяне, включающих в себя украинцев, белорусов, русских и т.п. Т.е. курдов много , они живут на территории Турции, Сирии, Ирана, Ирака , есть и в Закавказье…ессно, есть какие то отличия между ними..
2) Есть курдские партии, выступающие за курдские автономии в составе каких либо государств …Есть курдские партии, выступающие за создание курдского национального государства…Первых поддерживает Эрдоган, вторых — США ….Этих вторых США и спонсируют ,обучают, дают огневую и авиационную поддержку..
3) Насчет курдского Африна …Он, на минуточку, — СИРИЙСКИЙ…т.е. Путин обещал бороться за «целостную неделимую Сирию» ..и афринские курды считались автономией в составе Сирии, и США никак не спонсировали курдов , стоявших за автономию….В Африне стояли наши российские военные полицейские , которым турки настоятельно рекомендовали выйти и не мешаться …Наш Минобороны подтвердил отвод своих военных…
4) Как должны были расценить и афринские курды и сами сирийцы отвод российских военных перед турецким вторжением ? Цветочки дарить? Со слезами счастья?
Кремлевские рассчитывают, что за сдачу Африна Эрдоган может позволить хотя бы еще одну нефтегазовую нитку протянуть в Турцию , а может, и на Запад…хотя, понятно, что Эрдоган кинет кремлевских как в первый раз..
А курды и сирийцы в афринском регионе преданы за эту вероятную подачку от Эрдогана ..Всего лишь ..
Кремлевский бизнес , вот и вся «политика»..Продолжайте и дальше зомбироваться тв-лапшой типа «борьбы с тероризмом» и «борьбы за целую неделимую Сирию «..
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могу добавить к вышесказанному, почему кремлевские сдали афринских курдов , помимо возможных печенек от Эрдогана..
Курды под управлением США заняли все самые крупные нефтяные поля выше Дейз оз Зора , практически без серьезных боев с запрещенным ИГИЛОМ, по договоренности пропустив их через свои позиции…И кремлевский повар Пригожин с ЧВК Вагнером пролетел со всеми своими сирийскими бизнес проектами …
Нефть в руках курдов позволяет им обрести экономическую самостоятельность и создать свое государство …И курды вполне могут уже пробросить нефтяную трубу к морю, через север Сирии , где есть курдская автономия с оо-очень широкими свободами — и продавать эту нефть — да хоть тому же Асаду или Израилю ….
Эрдоган не нужен второй курдский Донбасс на территории Турции и он создает безопасную буферную зону, не позволяющую курдам расшириться к турецким границам ….Да, это вполне себе национальные турецкие интересы и Эрдоган их защищает ..
Что в Сирии делает Путин, если сирийская нефть уже в руках у курдов, а Эрдоган играет в обещалки , вымогая с России и дешевую нефть , и бесплатные С-400 с передачей их технологий туркам , и «помидорный бизнес» и т.д. и т.п.?
за лишнюю нефтяную ниточку уже положили жизни немало российских наемников и солдат …
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Теперь благодаря «миролюбивой» политике Путина Кожугетовичу придется держать войска практически вдоль всех границ России…
Помимо враждебной Украины надо прикрывать Крым, Калининград, Прибалтику с Мурманском, не считая Дальнего Востока…Теперь прибавился Казахстан, который уже явно наплевал на идеи «евразийства» :
В ходе визита было подписано множество контрактов и документов, включая новые соглашения между Boeing Company, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, KazTemirZholy, SCAT Airlines и фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» о приобретении американской продукции и услуг на сумму более $2,5 млрд…
Стороны подписали 5-летний план военного сотрудничества(!!) между Министерством обороны Казахстана и Департаментом обороны США…
И еще. Назарбавев и Трамп договорились, что «общие вызовы» в регионе Центральной Азии Казахстан и США будут отрабатывать в рамках региональных форумов, например C5+1 (пять республик Центральной Азии плюс США).
Как вы думаете, о каких «общих вызовах» идёт речь?..(с)
http://worldcrisis.ru/crisis/2930884?utm_source=sendpulse&utm_medium=push&utm_campaign=sendpuls
Российские бабы явно не успевают нарожать «пушечное мясо».. А ядреные батоны на границу не поставишь. Надо заново учить со школы понятиям «мирное сосуществование», оказывается это ещё и экономическая категория.
Впрочем, такое возможно только без Путина и К …
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А тем временем….
Депутаты Государственной думы на заседании 19 января приняли в первом чтении закон о ратификации подписанного в июне 2017 года протокола о списании Киргизии остатков ее задолженности перед Россией на общую сумму $240 млн, следует из базы данных парламента. Об этом пишет РБК.
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А вам не кажется что все эти списания за откаты?!
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Кажется конечно, откаты, офшоры, это дело святое
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Не переживай! Киргизы отработают за это списание. условия поставлены.
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SCAT Airlines — чуть не помер со смеху. Партнер Трампа, еси на небеси… Это казахстанский лоукостер с пятью древнейшими
самолетами, который возит туристов. Я сам летал на нем в октябре- ноябре в Шарм. Молился Аллаху по пути и туда и обратно.
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