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Пришили пальцы пострадавшей от нападения в школе Улан-Удэ девочке

19 января ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.

21.01.2018 Фото: СК по Бурятии Один комментарий

Пришили пальцы пострадавшей от нападения в школе Улан Удэ девочке

Разрушенный класс в школе Улан-Удэ

Девочка, тяжело пострадавшая при нападении на школу в Бурятии, остается в крайне тяжелом состоянии, она все еще в коме, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова, пишет РИА Новости.
Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ произошло в пятницу. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.

По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «халатность».

«По данным минздрава Бурятии, на 08.00 состояние девочки, доставленной с ЧП в Сосновом бору, находившейся в коме в отделении детской анестезиологии и реанимации БСМП, остается крайне тяжелым. Пациентке оказываются все меры интенсивной терапии», — сообщила Хамаганова.

В субботу она сообщала, что девочку прооперировали врачи из Бурятии и Санкт-Петербурга. Операция по восстановлению пальцев девочке, которая пострадала при нападении подростка на школу в Бурятии, длилась шесть часов, врачи дают благоприятный прогноз на восстановление, сообщила пресс-секретарь больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова.

 


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(1) Комментарий

  1. Зелёная

    Со стороны остаётся лишь посочувствовать пострадавшим в этом жутком инциденте и пожелать скорейшего восстановления и выздоровления. Но возможно ли забыть такой ужас и возможно ли вернуть утраченное здоровье.
    Однако же, возникает вопрос — почему некоторые подростки превращаются в озлобленных извергов? Ведь они же тоже ещё дети.
    Хотя, когда случается попасть в реалии нашей жизни, в места весьма далёкие от благополучия, перестаёшь удивляться тем дикостям, которые периодически случаются и в среде обитания вполне благополучной части населения ;) .

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