Пришили пальцы пострадавшей от нападения в школе Улан-Удэ девочке

Девочка, тяжело пострадавшая при нападении на школу в Бурятии, остается в крайне тяжелом состоянии, она все еще в коме, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова, пишет РИА Новости.

Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ произошло в пятницу. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.

По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «халатность».

«По данным минздрава Бурятии, на 08.00 состояние девочки, доставленной с ЧП в Сосновом бору, находившейся в коме в отделении детской анестезиологии и реанимации БСМП, остается крайне тяжелым. Пациентке оказываются все меры интенсивной терапии», — сообщила Хамаганова.

В субботу она сообщала, что девочку прооперировали врачи из Бурятии и Санкт-Петербурга. Операция по восстановлению пальцев девочке, которая пострадала при нападении подростка на школу в Бурятии, длилась шесть часов, врачи дают благоприятный прогноз на восстановление, сообщила пресс-секретарь больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова.