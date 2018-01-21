Аномальные морозы сковали Бердск

С утра в воскресенье, 21 января, в Бердске температура воздуха достигает 37 градусов мороза. Такой отметки столбик термометра достиг в Микрорайоне. В центре города — на 2-3 градуса выше. Бердские улицы в такую погоду почти пустые — нет людей и очень мало машин.
В субботу, в Бердске было теплее — вышке минус 30 градусов. Мороз начал крепчать ночью. Но, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», никаких происшествий в связи с аномальными морозами в Бердске не случилось: система тепло-, водо- и электроснабжения работает в штатном режиме.
Полицейские патрулируют город. В воскресенье утром, по информации «Курьер. Среда. Бердск», сотрудники полиции подобрали пьяного на одной из бердских остановок. Его увезли в наркологическое отделение, чтобы не замерз. За «пациентом» обещали приехать родные.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», морозы ниже 30 градусов продержатся в городе почти неделю. Лишь в субботу, 27 января, потеплеет до минус 19 градусов, сообщают синоптики.
Напоминаем, что в лютый холод школьники могут не ходить на занятия. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», министерство образования Новосибирской области предупредило об этом школы и родителей учеников.
Нас ни министерство ни руководство школы ни о чем не предупредили вот сидим и гадаем завтра идти или нет
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Угу…Птицы затихли и интернет. А мы сидим на диване и в соцсетях, гадая, тепло там на улице или таки нет.
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Послушайте, уважаемые редакция и журналисты «Курьера», Вот это слово АНОМАЛЬНЫЕ морозы, это что то. Я даже читать не хотела. Почему вы все время употребляете это слово? Что аномального в морозе в Сибири на Крещение особенно? Аномально было бы например, если расцвели розы в это время года на улице. А морозы это нормально.
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Климат меняется,то что на рождество и крещение холдно ,это (для нашей широты)НОРМАЛЬНО,но,в последние годы и -15 случалось….А Аномальные морозы потому,что люди отвыкли переносить такие низкие температуры,ушли в прошлое(почти)пимы и тулупы,а современные псевдопуховики не всегда способны выдержать такие температуры,людям некомфортно,именно это(наверно?)и имел в виду журналист «Курьера»!!!!
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А у нас утром столбик термометра показывал — 42. Микрорайон.
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На Южном возле Аленки утром в 9-30 было -38,8
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Аварии начнутся после морозов, грунт начнет отходить и ЧП быть
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Куда и как он будет «отходить» этот грунт? После минус 40 сразу будет 20 с плюсом или минусом?
Да ,серьёзный дядька- знаток вечной мерзлоты….
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Это тётька, мэрша
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Я знаток не вечной мерзлоты а знаток коммунальных аварий в г Бердск,дай бог что бы ни чего не случилось.Но каждый год одно и тоже с резкими перепадами температур рвутся трубы, совсем недавно в районе Космической водовод.
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Мороз и солнце! День чудесный!
На плите варятся пельмени, а я ем яблоко и смотрю в окно…
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Счастливчик А мы на работе, вечером под ветерок домой побежим, пельмени варить) Спасибо за идею о ужине!
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Обожаю оптимистов!
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В морозилке «Перцовка»….
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В субботу до обеда гуляла на «Метелице» по лесочку. Сегодня с утреца копошилась со снежной горочкой во дворе. Мороза не заметила. По возвращении с улицы с удивлением обнаружила минус 36 на термометре за окном .
Коммунальщикам — поздравления с везением, с тем, что всё у них фунциклирует, как надо
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Гулять не работать .
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Что аномального то! Поддерживаю Ольгу, сейчас аномальным разве что тепло может быть в Сибири. Со снегом в целом справились-а остальной на красоту! Кто машины для Эмиратов сделанные покупал-сами виноваты.Солнце светит яркое. У нас на горке весь день полно детей во дворе. Благодать.
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Утром в 6-30 ехала на работу, маршрутка 18 приехала по расписанию, с работы тоже по расписанию .Маршруту 18 спасибо!
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