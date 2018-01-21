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Аномальные морозы сковали Бердск

Термометр показывает минус 37 градусов. Но аварий в связи с этим на бердских коммунальных сетях не зафиксировано. Полицейские подбирают пьяных на улицах.

21.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 18 коммент.

Аномальные морозы сковали Бердск

Сильные морозы в Бердске продержатся до 27 января

С утра в воскресенье, 21 января, в Бердске температура воздуха достигает 37 градусов мороза. Такой отметки столбик термометра достиг в Микрорайоне. В центре города — на 2-3 градуса выше. Бердские улицы в такую погоду почти пустые — нет людей и очень мало машин.

В субботу, в Бердске было теплее — вышке минус 30 градусов. Мороз начал крепчать ночью. Но, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», никаких происшествий в связи с аномальными морозами в Бердске не случилось: система тепло-, водо- и электроснабжения работает в штатном режиме.

Полицейские патрулируют город. В воскресенье утром, по информации «Курьер. Среда. Бердск», сотрудники полиции подобрали пьяного на одной из бердских остановок. Его увезли в наркологическое отделение, чтобы не замерз. За «пациентом» обещали приехать родные.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», морозы ниже 30 градусов продержатся в городе почти неделю. Лишь в субботу, 27 января, потеплеет до минус 19 градусов, сообщают синоптики.

Напоминаем, что в лютый холод школьники могут не ходить на занятия. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», министерство образования Новосибирской области предупредило об этом школы и родителей учеников.


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(18) Комментариев

  1. Аноним

    Нас ни министерство ни руководство школы ни о чем не предупредили вот сидим и гадаем завтра идти или нет

    Thumb up 1 Thumb down 13

  2. Ольга

    Послушайте, уважаемые редакция и журналисты «Курьера», Вот это слово АНОМАЛЬНЫЕ морозы, это что то. Я даже читать не хотела. Почему вы все время употребляете это слово? Что аномального в морозе в Сибири на Крещение особенно? Аномально было бы например, если расцвели розы в это время года на улице. А морозы это нормально.

    Thumb up 29 Thumb down 6

    • Аноним

      Климат меняется,то что на рождество и крещение холдно ,это (для нашей широты)НОРМАЛЬНО,но,в последние годы и -15 случалось….А Аномальные морозы потому,что люди отвыкли переносить такие низкие температуры,ушли в прошлое(почти)пимы и тулупы,а современные псевдопуховики не всегда способны выдержать такие температуры,людям некомфортно,именно это(наверно?)и имел в виду журналист «Курьера»!!!!

      Thumb up 0 Thumb down 3

  3. Аноним

    А у нас утром столбик термометра показывал — 42. Микрорайон. %)

    Thumb up 9 Thumb down 0

  4. Новый мэр

    Аварии начнутся после морозов, грунт начнет отходить и ЧП быть

    Thumb up 2 Thumb down 6

    • Аноним

      Куда и как он будет «отходить» этот грунт? После минус 40 сразу будет 20 с плюсом или минусом?
      Да ,серьёзный дядька- знаток вечной мерзлоты….

      Thumb up 7 Thumb down 3

      • Аноним

        Это тётька, мэрша

        Thumb up 3 Thumb down 2

      • Новый мэр

        Я знаток не вечной мерзлоты а знаток коммунальных аварий в г Бердск,дай бог что бы ни чего не случилось.Но каждый год одно и тоже с резкими перепадами температур рвутся трубы, совсем недавно в районе Космической водовод.

        Thumb up 0 Thumb down 0

  5. Аноним

    Мороз и солнце! День чудесный!
    На плите варятся пельмени, а я ем яблоко и смотрю в окно… =)

    Thumb up 14 Thumb down 2

  6. Валентина

    В субботу до обеда гуляла на «Метелице» по лесочку. Сегодня с утреца копошилась со снежной горочкой во дворе. Мороза не заметила. По возвращении с улицы с удивлением обнаружила минус 36 на термометре за окном =) .
    Коммунальщикам — поздравления с везением, с тем, что всё у них фунциклирует, как надо :-D

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  7. Трезор

    Что аномального то! Поддерживаю Ольгу, сейчас аномальным разве что тепло может быть в Сибири. Со снегом в целом справились-а остальной на красоту! Кто машины для Эмиратов сделанные покупал-сами виноваты.Солнце светит яркое. У нас на горке весь день полно детей во дворе. Благодать.

    Thumb up 7 Thumb down 0

  8. Аноним

    Утром в 6-30 ехала на работу, маршрутка 18 приехала по расписанию, с работы тоже по расписанию .Маршруту 18 спасибо!

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