Аномальные морозы сковали Бердск

С утра в воскресенье, 21 января, в Бердске температура воздуха достигает 37 градусов мороза. Такой отметки столбик термометра достиг в Микрорайоне. В центре города — на 2-3 градуса выше. Бердские улицы в такую погоду почти пустые — нет людей и очень мало машин.

В субботу, в Бердске было теплее — вышке минус 30 градусов. Мороз начал крепчать ночью. Но, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», никаких происшествий в связи с аномальными морозами в Бердске не случилось: система тепло-, водо- и электроснабжения работает в штатном режиме.

Полицейские патрулируют город. В воскресенье утром, по информации «Курьер. Среда. Бердск», сотрудники полиции подобрали пьяного на одной из бердских остановок. Его увезли в наркологическое отделение, чтобы не замерз. За «пациентом» обещали приехать родные.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», морозы ниже 30 градусов продержатся в городе почти неделю. Лишь в субботу, 27 января, потеплеет до минус 19 градусов, сообщают синоптики.

Напоминаем, что в лютый холод школьники могут не ходить на занятия. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», министерство образования Новосибирской области предупредило об этом школы и родителей учеников.