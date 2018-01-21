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В снегоотвал превратили детскую площадку

Снег счистили с автомобильной парковки 112 дома (заезд на нее через шлагбаум).

21.01.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель:

Превратили детскую площадку между домами по ул. Кр.Сибирь, 112, 102, 100, 98 в снегоотвал.

Снег счистили с автомобильной парковки 112 дома (заезд на нее через шлагбаум). И, видимо, решив поэкономить на вывозе, свалили все горы снега на территорию между домами.

Уборочную технику выделяет УК. 112 дом обслуживает «Жилкомсервис». Вообще-то обязаны вывозить, иначе штраф в УК.


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