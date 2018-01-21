«Правду» Грудинина незаконной признал избирком Новосибирской области

Новосибирский избирком признал тираж газет КПРФ «Правда» незаконной агитацией. Это произошло на заседании избирательной комиссии 19 января. Ранее полиция изъяла 200 тыс. экземпляров партийного издания, посвященного Павлу Грудинину, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Облизбирком признал информационный бюллетень КПРФ «незаконной агитацией», сообщается на сайте облизбиркома.

«Выпуск тиража был оплачен с расчетного счета партии, а не с избирательного счета кандидата, сформированного для участия кандидата в выборах, — пояснили в избиркоме. — Информационный бюллетень не имеет выходных данных».

Из постановления комиссии следует, что незаконным признан весь выпуск «Правды» объемом 410 тыс. экземпляров. Полиция изъяла накануне половину тиража партийной газеты, напечатанной в типографии «Советская Сибирь».

Единогласно члены областного избиркома признали, что информационный бюллетень «Правда» содержит признаки предвыборной агитации, был изготовлен с нарушением требований законодательства и не подлежит распространению:

— До начала распространения агитационного материала он должен быть представлен в избирательную комиссию. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии должны быть представлены кандидатом, избирательным объединением, инициативной группой по проведению референдума и иной группой участников референдума в соответствующую избирательную комиссию, — отметили на заседании.

— Меня попросили проследовать в райотдел МВД «Кировский», — рассказывал депутат горсовета от КПРФ Глеб Черепанов, сопровождавший тираж. — На вопрос о причинах действий сказали, что проводится операция «Автомобиль» и они в выборный период осматривают все автомобили, вывозящие печатную продукцию, на предмет агитации. На вопрос, были ли уже подобные задержания сегодня, ответить затруднились.

Черепанов также сообщил, что это издание партии распространялось в Москве и Хабаровске, и у ЦИК не было претензий.

Пока Центризбирком допустил на выборы представителей ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Павла Грудинина. Подписи в конце января сдадут Путин, Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») Борис Титов (Партия Роста), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и другие претенденты. Агитационная кампания в СМИ еще не стартовала.

В ЦИК отметили, что более 30 человек, заявивших об участии в выборах президента, так и не сдали документы в избирком.