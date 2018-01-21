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Акция «Армейский альбом-2018» стартовала в «Курьер.Среда.Бердск»

Расскажите в проекте о своих любимых и друзьях, которые служили в армии или ведут службу в настоящий момент.

21.01.2018 Фото: из архива Один комментарий

Акция «Армейский альбом 2018» стартовала в Курьер.Среда.Бердск

Расскажите в проекте о своих любимых и друзьях, которые служили в армии или ведут службу в настоящий момент.

Газета «Курьер. Среда. Бердск» и сайт kurer-sreda.ru запускают ежегодный проект «Армейский альбом», посвященный Дню защитника Отечества. Фотоальбом будет опубликован в газете и на сайте 21 февраля.

Для участия в проекте нужно прислать фото вашего родственника, друга, знакомого, который служил в армии или ведет службу в настоящее время.

Внимание! Фото должно быть сделано именно во время службы в армии. Не забудьте указать имя и фамилию, а также род войск и войсковую часть, где служил или служит человек.

Фотографии присылайте на наш электронный адрес bkurer@mail.ru с пометкой «Армейский альбом-2018».

Фото принимаем до 17 февраля 2018 года.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

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Весь сюжет: Фотомарафоны

(1) Комментарий

  1. солдат

    которые служили в армии или ведут службу в настоящий момент.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/01/05/329619-akciya-armejskij-albom-2018-startovala-v-kurer-sreda-berdsk
    ведут баранов на убой, а в армии «проходят» службу. Опять Панчева отжигает? Ну держите — «Рядовой Вася Пупкин. Вёл службу в Хабаровске. Хлеборез.)))

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