На 24 000 рублей ограбил церковную лавку житель Новосибирска

«Сербская лига» просит Путина ввести войска в Косово
ФСБ: На автозаправках России не доливают бензин до 7% в бак
День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете «Курьер.Среда.Бердск»
Новые санкции США ослабят рубль
14, 5 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетникам выделило правительство
Против Чайки и Усманова сенаторы США требуют ввести санкции
По 700 рублей в месяц получат одаренные стипендиаты от мэра Бердска
Суд отправил на 4,5 года в колонию экс-главу ГИБДД Кузбасса за гибель в ДТП четырех байкерш
За особый статус для мегаполисов ратует мэр Новосибирска