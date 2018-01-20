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На 24 000 рублей ограбил церковную лавку житель Новосибирска

Он похитил у продавца две золотые цепочки.

20.01.2018 Фото: YouTube Нет комментариев

На 24 000 рублей ограбил церковную лавку житель Новосибирска

В Новосибирске задержан подозреваемый в ограблении церковной лавки

11 января в Ленинском районе в церковной лавке неизвестный похитил у продавца две золотые цепочки. Ущерб от преступления превысил 24 тысячи рублей, сообщает сайт ГУ МВД по НСО. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в грабеже. Им оказался ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов 24-летний житель Дзержинского района. Накануне подозреваемый был задержан. Сотрудники уголовного розыска продолжают розыск похищенных ювелирных изделий. Не исключается, что подозреваемый сбыл их в один из ломбардов.


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