На 24 000 рублей ограбил церковную лавку житель Новосибирска

11 января в Ленинском районе в церковной лавке неизвестный похитил у продавца две золотые цепочки. Ущерб от преступления превысил 24 тысячи рублей, сообщает сайт ГУ МВД по НСО. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в грабеже. Им оказался ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов 24-летний житель Дзержинского района. Накануне подозреваемый был задержан. Сотрудники уголовного розыска продолжают розыск похищенных ювелирных изделий. Не исключается, что подозреваемый сбыл их в один из ломбардов.