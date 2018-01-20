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«Сербская лига» просит Путина ввести войска в Косово

Это нужно, чтобы воспрепятствовать действиям албанских террористов, которые убивают сербов и уничтожают их имущество.

20.01.2018 Фото: commons.wikimedia.org 2 коммент.

Сербская лига просит Путина ввести войска в Косово

Россия и Сербия не признают независимость Косов

Партия «Сербская лига» призвала правительство, парламент, исполнительную и законодательную власть Сербии попросить президента России Владимира Путина ввести миротворцев в Косово и Метохию. Об этом говорится в обращении председателя партии Александра Джурджева, которое было опубликовано на сайте партии 19 января.

Председатель «Сербской лиги» призывает власти страны воспользоваться правом, которое предоставлено резолюцией № 1244 Совета Безопасности ООН и разместить 999 сербских солдат на территории Косово и Метохии. Это нужно, чтобы воспрепятствовать действиям албанских террористов, которые убивают сербов и уничтожают их имущество.

По данным политика, временная миссия ООН и EULEX (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) в Косово не может защитить сербский народ от нападений со стороны албанской стороны, несмотря на то что их главная миссия заключается в «сохранении мира, стабильности и обеспечении безопасности населения». (EULEX — миссия ЕС, которая предназначена для отправки иностранного полицейского и гражданского контингента в Косово.)

«Между Россией и Сербией нужно подписать соглашение, чтобы российская сторона могла подключиться к процессу разрешения ситуации в Косово и Митохии по модели решения кризиса в Сирии», — уточняется в сообщении.

На севере косовского города Косовска-Митровица 16 января был убит лидер движения местных сербов Оливер Иванович. Президент Сербии Александр Вучич назвал это терактом.

После этого Сербия вышла из переговоров Евросоюза по вопросу улучшения отношений с Косово, сообщало издание Euobserver со ссылкой на соответствующее заявление сербской делегации.

Россия и Сербия не признают независимость Косово. Согласно позиции Белграда, регион рассматривается в качестве автономного края в составе Сербии. Власти Косово разрешают россиянам посещать территорию республики, дают безвизовый въезд владельцам дипломатических паспортов и обладателям действительной многократной шенгенской визы.

Источник: РБК


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(2) Комментариев

  1. Эрвин

    в 91 году был референдум Около 99 % голосовавших при явке 87 % высказались за независимость. И независимость провозгласили в 2008. Странно что путинская россия не признала, ведь против были всего лишь косовские сербы, так же как были против присоединение к рф Крыма крымские татары. Что за двойные стандарты, о которых так любит говорить ЗомбоТВ?
    PS Это было объективное мнение. Лично мое: Kosovo Je SRPSKO!!!

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  2. Аноним

    Газопровод в Косово не предусмотрен.

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