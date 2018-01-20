КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю квартиру или обменяю на 2-ю !
Продам 3-ю квартиру
Продам трехкомнатную студию
продам 1-ю квартиру.Наталья 8-913-396-07-83
продам 1-ю квартиру.Наталья 8-913-396-07-83
Продам 1-ю 45 кв.м Первомайская 19 8-913-754-50-37
89139475128 Продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

«Сербская лига» просит Путина ввести войска в Косово

ФСБ: На автозаправках России не доливают бензин до 7% в бак

День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете «Курьер.Среда.Бердск»

Новые санкции США ослабят рубль

14, 5 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетникам выделило правительство

Против Чайки и Усманова сенаторы США требуют ввести санкции

По 700 рублей в месяц получат одаренные стипендиаты от мэра Бердска

Суд отправил на 4,5 года в колонию экс-главу ГИБДД Кузбасса за гибель в ДТП четырех байкерш

За особый статус для мегаполисов ратует мэр Новосибирска

«Ты моя кисуля!» — проект посвящен кошкам и котам Бердска

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


ФСБ: На автозаправках России не доливают бензин до 7% в бак

На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива, чем они оплатили.

20.01.2018 Фото: pxhere.com Один комментарий

ФСБ: На автозаправках России не доливают бензин до 7% в бак

ФСБ занялась гигантским недоливом бензина

На десятках автозаправок, принадлежащих крупнейшим нефтяным компаниям, сотрудники ФСБ выявили вредоносные компьютерные программы, благодаря которым владельцам машин незаметно недоливали топливо. Порой «недолив» составлял до 7% от количества бензина, заправляемого в бак. Выявить вирусы было почти невозможно. Их создатель и распространитель задержан.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, по своим масштабам это одна из самых крупных подобных афер, выявленных ФСБ. На десятках АЗС были обнаружены вредоносные программы, позволявшие незаметно для клиентов недоливать топливо при заправке их автомобилей. «Гигантская афера охватила почти весь юг России, „вирусы“ были обнаружены на десятках АЗС в Ставропольском крае, Адыгее, Краснодарском крае, Калмыкии, ряде республик Северного Кавказа и т. д. Была выстроена целая сеть по хищению топлива у рядовых граждан — владельцы АЗС никого финансового убытка не несли», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, ставропольский хакер Денис Заев сам разработал и создал несколько программ, с которыми контрразведчикам еще не приходилось сталкиваться. «Раньше аферисты использовали для хищений на АЗС специальные „жучки“, потом им на смену пришли вирусы. Однако все же их можно было обнаружить. Заев же создал уникальный продукт. Его вредоносные программы не могли выявить ни специалисты службы контроля нефтяных компаний, которые постоянно проводят проверки на АЗС, ни сотрудники МВД. Да и нам удалось все это установить оперативным путем», — отметил источник «Росбалта».

Создав совершенный вирус, Заев, по версии ФСБ, начал предлагать его руководящим сотрудникам АЗС. Зачастую он выступал не только продавцом вредоносной программы, но и совладельцем «канала» хищения топлива, то есть — получал долю с украденных средств. А речь шла о сотнях миллионов рублей нелегальной выручки.
Вирусы внедрялись как в программное обеспечение самих колонок, так и в системы суммарных счетчиков, технологических проливов, контрольно-кассового учета.

Работала вредоносная программа следующим образом. Каждое утро сотрудники АЗС под благовидным предлогом оставляли пустым один из резервуаров. Например, под видом очистки. Когда клиент делал покупку, программа автоматически ему недоливала от 3% до 7% от количества приобретаемого бензина. При этом счетчик на колонке и все программы учета у оператора отображали, что в бак залит весь объем оплаченного топлива. Похищенный бензин автоматически отправлялся в резервуар, оставленный с утра пустым. При этом вирус стирал всю информацию о таких проливах.
Когда в резервуаре набиралось достаточно топлива, он пускался в продажу, а вредоносная программа помогала не отображать данные сделки в системе контрольно-кассового учета. Левая выручка изымалась и делилась между участниками аферы.

Стоит отметить, что выявление и расследование подобного вида хищений осложняется юридическими тонкостями: потерпевших, написавших соответствующие заявления, нет, а компании, которым и принадлежат АЗС, никаких финансовых потерь не несут. Пострадавшие автолюбители и не догадывались, что им недолили бензина. Но даже если бы кто-то из полицейских провел контрольную закупку и поймал сотрудников АЗС на афере, то стоимость украденных 2-3 литров бензина с одной машины не потянула бы на уголовное дело. К тому же вирусы от Заева было почти невозможно выявить.

Однако в конце концов хакер все же был задержан. Ему предъявлены обвинения по статьям УК РФ 159 (мошенничество в крупном размере) и 273 (создание и использование вредоносных программ). Суд избрал Заеву меру пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Росбалт


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
«Сербская лига» просит Путина ввести войска в Косово ФСБ: На автозаправках России не доливают бензин до 7% в бак День Святого Валентина: проект фотомарафон «Я тебя люблю» в газете «Курьер.Среда.Бердск»

(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    Ждем повышение цен на бензин

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА
ООО "Похоронный дом Обелиск"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика