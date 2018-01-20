ФСБ: На автозаправках России не доливают бензин до 7% в бак

На десятках автозаправок, принадлежащих крупнейшим нефтяным компаниям, сотрудники ФСБ выявили вредоносные компьютерные программы, благодаря которым владельцам машин незаметно недоливали топливо. Порой «недолив» составлял до 7% от количества бензина, заправляемого в бак. Выявить вирусы было почти невозможно. Их создатель и распространитель задержан.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, по своим масштабам это одна из самых крупных подобных афер, выявленных ФСБ. На десятках АЗС были обнаружены вредоносные программы, позволявшие незаметно для клиентов недоливать топливо при заправке их автомобилей. «Гигантская афера охватила почти весь юг России, „вирусы“ были обнаружены на десятках АЗС в Ставропольском крае, Адыгее, Краснодарском крае, Калмыкии, ряде республик Северного Кавказа и т. д. Была выстроена целая сеть по хищению топлива у рядовых граждан — владельцы АЗС никого финансового убытка не несли», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ставропольский хакер Денис Заев сам разработал и создал несколько программ, с которыми контрразведчикам еще не приходилось сталкиваться. «Раньше аферисты использовали для хищений на АЗС специальные „жучки“, потом им на смену пришли вирусы. Однако все же их можно было обнаружить. Заев же создал уникальный продукт. Его вредоносные программы не могли выявить ни специалисты службы контроля нефтяных компаний, которые постоянно проводят проверки на АЗС, ни сотрудники МВД. Да и нам удалось все это установить оперативным путем», — отметил источник «Росбалта».

Создав совершенный вирус, Заев, по версии ФСБ, начал предлагать его руководящим сотрудникам АЗС. Зачастую он выступал не только продавцом вредоносной программы, но и совладельцем «канала» хищения топлива, то есть — получал долю с украденных средств. А речь шла о сотнях миллионов рублей нелегальной выручки.

Вирусы внедрялись как в программное обеспечение самих колонок, так и в системы суммарных счетчиков, технологических проливов, контрольно-кассового учета.

Работала вредоносная программа следующим образом. Каждое утро сотрудники АЗС под благовидным предлогом оставляли пустым один из резервуаров. Например, под видом очистки. Когда клиент делал покупку, программа автоматически ему недоливала от 3% до 7% от количества приобретаемого бензина. При этом счетчик на колонке и все программы учета у оператора отображали, что в бак залит весь объем оплаченного топлива. Похищенный бензин автоматически отправлялся в резервуар, оставленный с утра пустым. При этом вирус стирал всю информацию о таких проливах.

Когда в резервуаре набиралось достаточно топлива, он пускался в продажу, а вредоносная программа помогала не отображать данные сделки в системе контрольно-кассового учета. Левая выручка изымалась и делилась между участниками аферы.

Стоит отметить, что выявление и расследование подобного вида хищений осложняется юридическими тонкостями: потерпевших, написавших соответствующие заявления, нет, а компании, которым и принадлежат АЗС, никаких финансовых потерь не несут. Пострадавшие автолюбители и не догадывались, что им недолили бензина. Но даже если бы кто-то из полицейских провел контрольную закупку и поймал сотрудников АЗС на афере, то стоимость украденных 2-3 литров бензина с одной машины не потянула бы на уголовное дело. К тому же вирусы от Заева было почти невозможно выявить.

Однако в конце концов хакер все же был задержан. Ему предъявлены обвинения по статьям УК РФ 159 (мошенничество в крупном размере) и 273 (создание и использование вредоносных программ). Суд избрал Заеву меру пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Росбалт