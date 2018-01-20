Новые санкции США ослабят рубль

В преддверии публикации доклада Минфина США о новых антироссийских санкциях возникает «риск временного ослабления рубля», пишет в своем обзоре Danske Bank. «С нашей точки зрения, возможные санкции будут объявлены к концу января 2018 года», — пишут его авторы.

Временный негатив

Одним из возможных ограничений со стороны США может стать запрет на инвестиции в российский госдолг. «Если эта мера будет введена, она окажет негативное влияние на рубль, хотя и временное. Важно помнить, что доля нерезидентов во внутреннем долге России находится на историческом максимуме и превышает 32%», — говорится в обзоре. Но если санкции не коснутся госдолга, риски для рубля в краткосрочной перспективе значительно снизятся, отмечают аналитики.

В начале декабря 2017 года Danske Bank прогнозировал укрепление рубля к доллару в 2018 году: аналитики допустили укрепление курса до 52,5 руб. за доллар. Теперь же эксперты пишут, что из-за угрозы новых санкций рубль лучше продавать.

Час икс

Минфин США 29 января должен представить доклад, содержащий, в частности, сведения о связях представителей крупного бизнеса с Кремлем. После этого американские власти могут ввести персональные санкции против фигурантов доклада. Одновременно с этим Минфин США подготовит отчет о возможности расширения санкций на российский госдолг, в котором оценит «потенциальный эффект» от этого запрета для российской экономики и западных инвесторов. С конца января США также могут ввести новые ограничения в отношении российских оборонных и разведывательных предприятий.

Вряд ли санкции будут настолько масштабными, что окажут заметное влияние на рубль, говорит руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук, нервозности на рынках нет. Персональные санкции не окажут заметного влияния на российскую валюту, более того, они могут привести к возвращению капиталов в Россию и стать положительным фактором для рубля, считает он. Рубль могут ослабить ограничения на инвестиции в госдолг, однако их введение маловероятно, добавляет Романчук. «Это был бы, скорее, удар по своим, в первую очередь деньги потеряли бы иностранные инвесторы», — объясняет эксперт.

Расти не дадут

В пятницу, 19 января, по состоянию на 19:00 доллар стоил около 56,7 руб. (в начале декабря 2017-го — около 59 руб.). Курс снизился благодаря росту цены нефти (средняя стоимость Urals в период с 15 декабря 2017 года по 14 января 2018-го составила $66,5 за баррель, по данным Минфина, в период с 15 ноября по 14 декабря 2017-го — $62,5 за баррель) и закупкам валюты Минфином, который по бюджетному правилу направляет на эти цели сверхдоходы от продажи нефти. Например, в январе на покупку валюты планируется потратить рекордные 257,1 млрд руб. (увеличению закупок также способствует изменение формулы бюд​жетного правила с 2018 года). «Цены на нефть у нас выросли, и курс у нас немного укрепился, мы начали осуществлять покупки валюты в рамках бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу», — говорил 17 января министр финансов Антон Силуанов.

Запрет на инвестиции в ОФЗ и внешний долг — главный «черный лебедь» для России (труднопрогнозируемое событие, имеющее значительные последствия), считает Bank of America Merrill Lynch. Центробанк, однако, ранее провел стресс-тесты и заявил, что введение новых санкций не окажет значимого влияния на рубль и банковский сектор.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, средний курс доллара в первом полугодии 2018 года составит 57,5 руб. Затем, как полагают аналитики, он может окрепнуть — до 56,8 руб. Рынок может негативно отреагировать на новые санкции, но рубль все равно остается стабильной валютой, отмечает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России Олег Кузьмин. Впрочем, рубль и не должен быть крепче, чем он есть сейчас, добавляет эксперт: доллар, по расчетам Кузьмина, должен стоить 56 руб. при стоимости нефти $80 за баррель.

Дополнительное давление на рубль может оказать увеличение ставки ФРС. Danske Bank ожидает, что ФРС поднимет ее уже в марте, что сыграет против валют развивающихся рынков, в том числе рубля. Но в среднесрочной перспективе российская валюта укрепится: по прогнозу Danske Bank, доллар будет стоить в среднем 56,3 руб. в перспективе трех месяцев, в течение полугода — 55,9 руб., в течение года — 53,5 руб.

Источник: РБК