14, 5 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетникам выделило правительство

Правительство приняло решение о выделении в 2018 году бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Средства в размере 14,5 млрд руб. направляются главным распорядителям средств бюджета на финансирование в этом году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений, на которых распространяются положения указов президента. Это позволит достичь в 2018 году запланированных указами показателей зарплаты бюджетников, пишет Коммерсантъ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат дипломатических работников, государственных служащих и сотрудников сферы юстиции. С 1 января на 4% увеличились «размеры месячных окладов дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов — представительств МИД РФ на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами; размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих; размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции».