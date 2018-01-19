По 700 рублей в месяц получат одаренные стипендиаты от мэра Бердска

Сегодня, 19 января, Рождественские стипендии главы Бердска вручили талантливым школьникам. В этом году церемония награждения одаренных в сфере культуры и искусства детей прошла в 14-й раз.

В 2003 году администрацией Бердска учреждена Рождественская стипендия главы города. Она присуждается учащимся детских школ искусств и участникам самодеятельных коллективов, которые стали лауреатами городских, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, имеющим отличную и хорошую успеваемость в общеобразовательных школах, принимающим активное участие в городских мероприятиях.

Длительное время количество стипендиатов ограничивалось 15-ю ребятами. С 2013 года ежегодно присуждается 20 стипендий сроком на 5 месяцев — с января по май.

Решение о назначении стипендии принимается специально создаваемой комиссией и утверждается постановлением мэра.

В 2018 году стипендию получили 20 детей, ставших победителями и призерами творческих состязаний от городского до международного уровней, активным участникам культурной жизни Бердска. Кроме того, своих стипендиатов награждают предприниматели и предприятия.

Торжественная церемония состоялась в зрительном зале Городского дома культуры. В ней приняли участие рождественские стипендиаты, их родители и преподаватели, учащиеся школ и участники творческих самодеятельных коллективов, в состав которых входят стипендиаты.

Рождественская стипендия будет выплачена детям ежемесячно с января по май 2018 года в размере 700 рублей.

Конкурсная комиссия из 22 претендентов выбрала 20 лучших:

1. Матвеенко Полина Евгеньевна 2008 г.р. МАОУ «Лицей № 7», 4 класс МБУ ГЦКиД вокальный ансамбль «Голос*ОК», 4 год обучения

2. Фесик Сергей Александрович 2005 г.р. МБОУ СОШ №11, 6 «Б» класс МБУ ГЦКиД, цирковая студия «Бим и К», 5 год обучения

3. Семенова Екатерина Евгеньевна, 2002 г.р. МБОУ СОШ № 1, 9 «Б» класс. МБУДО ДШИ «Берегиня», «Дизайн», 6 год обучения

4. Мялкина Дарья Алексеевна, 2002 г.р. МБОУ СОШ № 10 «Пересвет», 9 «А» класс, МБУДО ДШИ «Берегиня», «Инструментальное исполнительство», 8 год обучения

5. Мезенцева Полина Евгеньевна 2003 г.р. МБОУ СОШ №8 8 «А» класса МБОУ ДО «Перспектива», хореографический ансамбль «Радость», 9 год обучения

6. Горбунов Александр Евгеньевич, 2008 г.р. МБОУ СОШ №5, 3 «А» класс МБУДО «БДМШ им. Г.В.Свиридова», фортепианное отделение, 3 класс

.7. Шарахова Мария Александровна 2007 г.р. МБООУ СОШ №13, 4 «Б» класс МБУДО «БДМШ им. Г.В.Свиридова», фортепианное отделение, 4 класс

8. Кафтанова Анна Романовна, 2004 г.р. МАОУ Лицей № 6, 7 «В» класс МБУДО «БДМШ им. Г.В.Свиридова», «Домра», 4 класс,

9. Миночкин Владислав Дмитриевич 2004 г.р. МБОУ СОШ №1, 7 «В»класс МБУДО «БДМШ им. Г.В.Свиридова», отделение музыкального театра, 4 класс

10. Паневина Милана Дмитриевна 2007 г.р. МАОУ «Экономический лицей», 4 «Б» класс МБУДО «БДМШ им. Г.В.Свиридова», фортепианное отделение, 4 класс

11. Ушков Семен Сергеевич 2004 г.р. МБОУ СОШ № 8, 7 «В» класс МБУДО «БДМШ им.Свиридова», отделение музыкального театра, 6 класс

12. Янцер Александра Евгеньевна 2002 г.р. МБОУ СОШ № 13, 9 Г класс МБУДО ДХШ «Весна», «Живопись», 5 класс

13. Котова Анна Николаевна 2003 г.р. МБОУ СОШ № 11, 8 В класс. МБУДО ДХШ «Весна», «Живопись», 5 класс

14. Корженевская Полина Ивановна 2001 г.р. МБОУ СОШ №9, 10 «А» класс МБУДО ДХШ «Весна», «Мультипликация», 2 год обучения

15. Титков Игорь Сергеевич 2006 г.р. МБОУ СОШ № 13, 5 класс МАУ «Дворец культуры «Родина» студия мультипликации «Арбуз», 8 год обучения

16. Звягинцева Елизавета Владимировна 2003 г.р. МБОУ СОШ № 5, 8 класс МАУ «Дворец культуры «Родина», хореографический ансамбль «Серпантин»

17. Кулешова Алина Владимировна 2003 г.р. МБОУ СОШ № 12, 8А класс МАУ «Дворец культуры «Родина», хореографический ансамбль «Улыбка»

18. Новоселов Дмитрий Сергеевич 2001 г.р. МБОУ СОШ № 13 10А класс МАУ «Дворец культуры «Родина», хореографический ансамбль «Сувенир»

19. Родак Олеся Алексеевна 2003 г.р. МБОУ СОШ № 13 8Б класс МАУ «Дворец культуры «Родина», ДХМШ, вокальный ансамбль «Мальвина»

20. Скорина Алина Алексеевна 2000 г.р. МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» 10А класс МАУ «Дворец культуры «Родина» хореографический ансамбль «Арабески»

Поощрительная премия НП «Ассоциация предпринимателей»:

Лаптева Маргарита Викторовна 2001 г.р. МАОУ «Лицей №6», 10 «Б» класс МБОУ ДО «Центр дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения «Перспектива» «Народный коллектив» хореографический ансамбль «Радость», 8-й год обучения ОП «Дети.Танец.Радость»

Педагоги: Коваленко Светлана Васильевна, Тютюнькова Марина Викторовна, Шубина Виктория Витальевна

Родители: Лаптева Марина Викторовна

Поощрительная премия АО «БЭМЗ»:

Буймова Карина Анатольевна, 2006 г.р. МБОУ СОШ №1, 5 «А» класс МБУДО «Бердская детская музыкальная школа им. Свиридова». Отделение музыкального театра, 3 класс, предпрофессиональная программа «Искусство театра»

Преподаватели: Зубарева Анна Владимировна, Трубникова Елена Леонидовна

Родители: Буймова Анастасия Петровна, Буймов Анатолий Борисович.

Подробности с церемонии — в ближайшее время.