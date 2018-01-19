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За особый статус для мегаполисов ратует мэр Новосибирска

Анатолий Локоть считает, что крупные города нужно наделять особыми полномочиями. И поручил подготовить предложения для Госдумы.

19.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

За особый статус для мегаполисов ратует мэр Новосибирска

Анатолий Локоть

Власти Новосибирска намерены инициировать изменения в федеральном законодательстве для возможности присвоения крупным российским городам особого статуса в системе местного самоуправления, заявил в пятницу на расширенном аппаратном совещании в горадминистрации мэр Анатолий Локоть.

«Считаю, что именно сейчас назрела необходимость всерьез обсудить вопрос об особом статусе в системе российского местного самоуправления крупных мегаполисов, областных центров-миллионников, таких как Новосибирск», — сказал он.

Локоть отметил, что уже четыре года общественность возвращается к теме передачи из бюджета Новосибирска в бюджет Новосибирской области налога на доходы физлиц (НДФЛ). По его словам, дискуссию часто представляют как противостояние амбиций чиновников разного уровня, однако причина кроется в проблеме финансирования крупных городов. Он считает, что по факту в настоящее время областные центры часто являются бюджетными донорами для всего региона, но ни одну серьезную программу развития город самостоятельно выполнить не может.

«Крупным городам нужен особый статус в системе местного самоуправления. Возможно выделение их в отдельную группу муниципальных образований с расширенным кругом полномочий, дополнительными источниками доходов и иным взглядом на межбюджетные отношения», — сказал Локоть.

Он поручил подготовить пакет предложений для обсуждения возможных изменений в федеральное законодательство, направления предложений для обсуждения в Госдуму РФ через депутатов от региона, передает  РИА Новости. Проблема, по его словам, стратегическая.

«Новосибирская область могла бы стать пилотным регионом, где отношения между властью субъекта и его столицей были бы выстроены на новых принципах управления», — сказал глава города.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Локоть , для начала бы, поборолся за звание чистого города.
    А то такой срач в Новосибирске , что зимой что летом , просто стыдно наделять себя дополнительными полномочиями
    С этими не справляется

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  2. Аноним

    И этот одеяло на себя тащит.

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