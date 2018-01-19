Агитки Павла Грудинина арестовала полиция в Новосибирске

Директор подмосковного совхоза Павел Грудинин собрался в президенты
Тираж специального выпуска «Правды» для Новосибирской области сотрудниками полиции был назван незаконной агитацией. Второй секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Ренат Сулейманов считает эти действия провокацией.
19 января руководитель отдела агитации и пропаганды Новосибирского областного комитета КПРФ Глеб Черепанов поехал в типографию «Советская Сибирь» забирать тираж информационного бюллетеня ЦК КПРФ «Правда», посвященного Павлу Грудинину. Когда он с тиражом возвращался обратно, возле областной больницы был остановлен сотрудниками ДПС – остановили автомобиль, попросили пройти за ними в Кировский районный отдел полиции для дачи пояснений по поводу того, что за материал
В районном отделе внутренних дел водителя оставили для дачи пояснений. На данный момент тираж информационного бюллетеня заблокирован – считают, что это незаконная агитация.
— Считаем действия сотрудников правоохранительных органов незаконными, — рассказал Глеб Черепанов.
По словам руководителя штаба Павла Грудинина в Новосибирской области, второго секретаря Новосибирского областного комитета КПРФ Рената Сулейманова, таких инцидентов в самом начале избирательной кампании в регионе не было давно:
— Произошло ЧП, которого давно не было в Новосибирской области. Сегодня при получении тиража бюллетеня, который был напечатан по решению Центрального комитета КПРФ, тираж был задержан по ходу движения, автомашина находится возле Кировского районного отделения полиции. Мы считаем эти действия незаконными, поскольку нет никаких решений на данный момент ни Центральной избирательной комиссии – бюллетень распространяется по всей стране – ни областной избирательной комиссии, которая только в 17.00 будет рассматривать этот бюллетень. Тем не менее, тираж задержан. Мы считаем, что эти действия провокационные, они препятствуют деятельности КПРФ и кандидата от КПРФ.
ну, значит сверху спустили установку на «безоговорочную победу Путина»….
«Мне прислали сообщение, я его поредактировал и убрал названия, фамилии — по понятным причинам. Тут за картину Ложкина «Великая Россия» сажают, в такой стране живем. Но в целом всё соответствует тому, что говорится в других сообщениях по другим городам. Хочу уточнить — провинциальным.
«…У нас в городе ушел глава ТИК
Официально, с выходом на пенсию. В реальности из-за ситуации с выборами. Это кулуарная информация, но достоверная.
Во-первых дана жесточайшая установка всё таки 70/70. 70% явки, 70 — за ВВП. А так как наш глава ТИК знает город, население, то он и сразу сказал, что это невозможно. Но, как он говорит, никто и слушать не хотел.
Принцип такой. Вам сказали — делайте. Никаких обсуждений. Не нравится, можете уходить. Вот он подумал и решил уйти. Как сам говорил, что лучше сейчас, чем когда всё это начнёт рушиться.
Второе. Из процесса исключаются села и маленькой города. Причём совсем. Результат должны обеспечить только в крупных городах.
ОНФ всем составом заточен на обеспечение ВВП результатом. Давление на всех членов ОНФ и руководителей беспрецедентное.
Вообще, всех членов ТИК поставили в такую позу, что у людей начинаются срывы. Им ставят условие — на местах обеспечить явку и результат, чего они в принципе сделать не могут. И они все это понимают, при этом на местах в УИК уже начинаются тихие бунты и саботаж. Так как от них требуют откровенно приписать результаты — они там на местах реально боятся…»
Пока еще пытаются обеспечить плановые показатели обычным путем — админресурсом. Потому в ход идут с одной стороны — давление на избирательные комиссии, на губернаторов-директоров, с другой — Путин с голым торсом в проруби, шквал лизоблюдов в телевизоре. Кто если не он, вы что, майдан хотите и тому подобное. Естественно, что это все сработает, но никому неизвестно, как. Могут сдуру и обратный эффект получить.
Тогда останется просто распечатывать заготовленные итоговые протоколы и давать команду «В ружье» и «К бою» — полиции, Росгвардии, армии, гопникам из разных Антимайданов, байкерам и прочей наемной публике. Ну а как вы хотели — гранты нужно отрабатывать. Прокуратура, кстати, первая встала в стойку «Смирно» и заявила, что не допустит митингов и прочих нарушений безобразий. Видимо, аппаратные дела у Чайки идут неважно, отсюда и рвение.» https://el-murid.livejournal.com/3634003.html
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«ну, значит сверху спустили установку на «безоговорочную победу Путина»»
Сверху это откуда, из мэрии Новосибирска возглавляемой коммунистом Локтем?
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Можно подумать мусора подчиняются Локтю.
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Путину они подчиняются, это же ребенку понятно
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Интересный ход для рекламы. Типа, чем мы хуже Навального? Полицаи, поди все коммунисты были?
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Конечно давят! Путинисты боятся, боятся и трясутся что всем ихним коррумпированным схемам придёт конец!
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А давайте ставки?
Вариант 1. Это пиар Грудинина. Метод качественный, отработанный и проверенный: всегда положительный результат.
Организатором может быть кто-угодно, продвигающий Грудинина. Сам он может быть даже не в курсе этого (и даже так лучше — честнее возмущаться будет).
Вариант 2. Глеб Черепанов допустил оплошность и подставился. Может документов не было, может страховку не оформил, может доверенности на чужой авто не было, может пьяный был или нарушил чего — вариантов сотни.
Но итог понятен: машина опечатана и стоит на штрафстоянке в ожидании владельца со всеми документами, имеющим право ее забрать. Понятно, что все содержимое внутри другим не отдают.
Вариант 3. Кто-то, имеющий возможность давать команду ГИБДД на осуществление противозаконных действий, заказал противоправные действия сотрудников ГИБДД.
Но это очень глупый человек, потому что очевидно будет шумиха в СМИ и все это сработает в плюс именно Грудинину.
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Вариант №3, пусть это самый глупый ход, но власть особо интеллектом не блещет
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да я вас умоляю, какие еще «выборы» могут быть для человека , который 18 лет (!!) продержался во власти и не собирается уходить.. («вы что, майдана хотите?» (В.В. Путин)
Вне зависимости от реальных результатов голосования 18 года, Путин уже конкурирует сам с собой. Родилось и выросло поколение, которому не с чем сравнивать свою жизнь, кроме как с одним бесконечной путинской «стабильностью». А потому его попытки рассказать молодежи, что в 90 жилось хуже, на них никак не действует: для них что девяностые, что архейский период — всё едино. Они знают, что при Путине они живут плохо, у них нет и никогда не будет шансов и перспектив, и это для них непреложный факт.
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да почему хуже то жилось в 90-е? Кому?
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Офшорлионера и совхозоардера Грудинина несправедливо притесняют.
То ли дело в Германии, свобода, отдыхай нихочу, клади деньги куда хочешь и сколько хочешь, печатай что хочешь, никто не тронет.
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Поправка, офшорлиардер и совхозлионер.
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Насколько я могу судить Грудинина начали «мочить» во многом так же как и Навального.
В интернете все видео с интерью Грудинина внезапно начали минусоваться с неистовой силой (ребята Навального называли это «подъехал грузовик дизлайков»), под видео с новостями о Грудинине появляются масса комментариев с откровенной клеветой, Грудинина там уже причислили к олигархам, к коррупционером, к прохвостам и лгунам, к «кремлёвским прихвостням», постоянно спрашивают как он вывел миллиарды за рубеж и т. п..
И эта ситуация с арестованными «агитками» в точности соответствует событиям, которые развивались вокруг листовок Навального.
В общем ясно, что команда «мочить» дана, финансирование выделено и процесс идёт по стандартному шаблону.
Впрочем есть и отличия.
Если Навального «не существует» для СМИ, то с зарегистрированным кандидатом в президенты РФ (на текущий момент одним из двух кстати) так сделать уже не получится, поэтому журналисты из как бы «разных» изданий встают и в виде «вопросов» один за другим и слово в слово повторяют все те же вбросы про миллиарды и тому подобное, что можно прочитать в интернете. Как будто не слышат предыдущего ответа.
В общем Навальный про «согласованного с Кремлём кандидата» сказал, мягко говоря, неправду. Ну или сам Навальный — «согласован в Кремле» коль скоро методы подавления к нему применялись те же самые. Так с «согласованным кандидатом» не поступают. Так поступают только с кандидатом, которого ПАНИЧЕСКИ боятся.
Причём Грудинин, в отличие от Навального, не один. Рядом с ним десятки и сотни взаимозаменяемых профессионалов с разносторонним опытом. Поэтому вариант «посадить на месяц чтобы остыл» как Навального его тоже не получится.
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Где документы указывающие что он чист? Пока все что есть в наличии это написанная им лично бумажка откуда следует что у него были ценные бумаги хранящиеся зарубежом, столько то штук, цена бумаги столько, перемножаем, получаем что он хранил в полуофшорном банке 5 мрлрд рублей.
Остальное все ничем не подтвержденная болтовня. Где документы, сканы? Нема говорите.. «Верь мне, не верь своим бесстыжим глазам»
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Поправка, «верь тому что я говорю, не верь своим бесстыжим глазам»
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Вы вообще сами понимаете чего хотите-то? Документов «указывающих, что кто-то чист» не существует в природе.
Бывают документы о том, что был осуществлён какой-то перевод, что имелись какие-то деньги, имели место какие-то переводы средств и т. д. и т. п.
Но как доказать что этого НЕ было? Банков — миллионы, счетов — десятки миллиардов. Их все надо проверить на предмет принадлежности Грудидину? Кто это должен делать-то?
Кроме того, ещё раз напоминаю, что доступных документов о каких-то переводах, суммах, акциях и т. п. — тоже нет! Есть скан какой-то бумажки где-то в недрах сайта ЦИК и не более того.
Эта бумажка — НЕ документ. Не ясно даже того, кто написал эту бумажку (возможно это была «вольная интерпретация» какой-то иной бумажки например) — ибо ни росписи ни чего бы то ни было ещё, указывающего на её происхождение в ней НЕТ.
И уж коль этот скан не пойми чего находится на сайте ЦИК, то как Грудинин может на него воздействовать. Взломать сервер и поправить? Чтобы загреметь за «незаконный доступ к защищённой информации»? Или как ещё?
Ну напишите запрос в ЦИК с требованием прояснить происхождение этого скана и с требованием показать настоящий документ. Может быть они вам и ответят …если захотят ответить.
Хотя — не обязаны. Они вам не подчиняются. Как и (кажется внезапно для вас) Грудинину и его избирательному штабу!
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Много пишут в инете и с одной стороны и с другой, где правда, где ложь не проверишь. Давно ясно, что интернет это мусорная свалка, кто что желает то и пишет. Но вот я слушала пресконференцию с Грудининым, и он мне не понравился, говорит много, но больше лозунги. Освещает проблемы в стране, обещает их решить, но ни слова как он это собирается делать. Ну а с вопросами про деньги совсем запутался. (кстати, тут аноним пишет, что не известно есть деньги или нет). Так вот Грудинин говорит, что деньги перевел из за рубежа. а сразу в цик не сообщил. потому что НЕ ЗНАЛ об этом. Значит деньги были. Потом объяснил что это деньги не из совхоза а из другого места, но не объяснил откуда. Потом заикнулся про какую то японскую компанию, но Зюганов не дал ему договорить и сказал журналистам, что все этот вопрос закрыт. Так вот мутно все это и не понятно, а когда не понятно, то обычно не чисто.
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