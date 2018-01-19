Агитки Павла Грудинина арестовала полиция в Новосибирске

Тираж специального выпуска «Правды» для Новосибирской области сотрудниками полиции был назван незаконной агитацией. Второй секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Ренат Сулейманов считает эти действия провокацией.

19 января руководитель отдела агитации и пропаганды Новосибирского областного комитета КПРФ Глеб Черепанов поехал в типографию «Советская Сибирь» забирать тираж информационного бюллетеня ЦК КПРФ «Правда», посвященного Павлу Грудинину. Когда он с тиражом возвращался обратно, возле областной больницы был остановлен сотрудниками ДПС – остановили автомобиль, попросили пройти за ними в Кировский районный отдел полиции для дачи пояснений по поводу того, что за материал

В районном отделе внутренних дел водителя оставили для дачи пояснений. На данный момент тираж информационного бюллетеня заблокирован – считают, что это незаконная агитация.

— Считаем действия сотрудников правоохранительных органов незаконными, — рассказал Глеб Черепанов.

По словам руководителя штаба Павла Грудинина в Новосибирской области, второго секретаря Новосибирского областного комитета КПРФ Рената Сулейманова, таких инцидентов в самом начале избирательной кампании в регионе не было давно:

— Произошло ЧП, которого давно не было в Новосибирской области. Сегодня при получении тиража бюллетеня, который был напечатан по решению Центрального комитета КПРФ, тираж был задержан по ходу движения, автомашина находится возле Кировского районного отделения полиции. Мы считаем эти действия незаконными, поскольку нет никаких решений на данный момент ни Центральной избирательной комиссии – бюллетень распространяется по всей стране – ни областной избирательной комиссии, которая только в 17.00 будет рассматривать этот бюллетень. Тем не менее, тираж задержан. Мы считаем, что эти действия провокационные, они препятствуют деятельности КПРФ и кандидата от КПРФ.