Ампутировали пальцы пострадавшей при нападении ученика на школу в Бурятии

В результате нападения на школ в Улан-Удэ пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Республики Бурятия.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», утром 19 января 9-классник пришел в школу №5 Соснового бора с коктейлем Молотова, взорвал его в классе и набросился с топором на учеников-семиклассников.

Сперва 15-летний подросток бросил «коктейль Молотова» в учебный кабинет, где проходил урок, после чего начался пожар. Затем он принялся наносить удары ученикам, в панике выбегающим из класса. В момент задержания подросток пытался покончить с собой. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).

«Получается [среди госпитализированных] пять детей, шестой — это сам нападавший, седьмой — учитель», — рассказали в пресс-службе. Кроме того, в министерстве отметили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В настоящий момент проводятся операции. Также в ведомстве заявили об усилении мер безопасности во всех образовательных организациях региона.

Зампред правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов сказал агентству «Интерфакс», что 17 человек получили помощь психологов. С ними, по его словам, работали психологи управления образования и центра «Медицины катастроф».

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили РБК, что министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила направить в Бурятию специалистов Научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г.И. Турнера, Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета и РНХИ им А.Л. Поленова для оказания содействия местным врачам в лечении пострадавших.

11-летняя девочка, пострадавшая при нападении на школу в Улан-Удэ, находится в тяжелом состоянии, рассказал РИА Новости представитель территориального центра медицины катастроф в Бурятии.

Всего, по его словам, пострадали семь человек.

«Одна девочка 11 лет находится в очень тяжелом состоянии, ее сейчас оперируют, черепно-мозговая травма. Еще одна девочка — там ампутация двух пальцев. Остальных обрабатывают в операционной. У всех рубленые и колотые раны», — сказал собеседник агентства.

По словам собеседника РИА Новости в бурятском территориальном центре медицины катастроф, одна девочка находится в очень тяжелом состоянии — врачи оперируют ей черепно-мозговую травму.

Еще одной девочки ампутировали два пальца. Остальных обрабатывают в операционной, у всех рубленные и колотые раны.

Поселок Сосновый Бор, где произошло ЧП, находится в двадцати километрах от Улан-Удэ. Всех пострадавших — педагога и шестерых детей — доставили в больницу скорой медицинской помощи города.

По словам сына учительницы, его матери оказали предварительную медпомощь, она находится в сознании. Пострадавшую учительницу готовят к переводу из реанимации. Дети остаются на лечении в стационаре, их планируют выписать в начале следующей недели.

О числе напавших на школу поступает разная информация. По официальным данным, подросток действовал один. При этом некоторые очевидцы утверждают, что нападавших было двое.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «Халатность». Собеседник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что напавший на школу подросток не состоял на учете в полиции. Мальчик рос в благополучной семье.

Как рассказал один из учеников, семиклассник Кирилл, когда произошло нападение, он сидел на уроке. Забежал учитель и сказал, что эвакуация, дети подумали — учебная.

Спустившись вниз, школьники увидели девочку с рассеченной щекой, у другой ученицы была повреждена рука.

Кирилл пересказал слова Станислава, его друга, который был в тот момент в классе.

«Я рассказывал стих, мне сказали, чтобы я садился, потому что хорошо его знаю. Если бы не сказали и я бы договорил, меня бы просто не было сейчас… Это все в моем классе происходило. В мой класс кинули коктейль Молотова», — сказал ученик.

Другой школьник рассказал, что напали девятиклассники. Они кинули коктейль Молотова, повалили девочку на пол и начали бить ее по голове. По его словам, нападавших было двое, они из этой же школы.

По словам одной из работниц школы №5, некоторые ученики могли знать о готовящемся нападении.

«Девочка сказала. Послали в Viber, или где они там общаются, что, мол не ходи в школу. Будет мясо. Мальчики эти сказали, предупредили», — заявила женщина в разговоре с RT. Нападавший нанес удары минимум трем школьницам и учительнице, добавила она.

Школа, где произошло ЧП, была у властей на хорошем счету. Заведение находится в закрытом городке и его выпускники, как правило, продолжают учебу в военных вузах.

Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии подтвердила, что пятая школа не охранялась сотрудниками ЧОП — на входе был только вахтер.

Ужесточать наказания за нападения, равно как и квалифицировать это как теракт не имеет смысла, считает специалист по уголовному праву, адвокат Алексей Синицын. Блокировки групп, призывающих к убийству в школах, начнутся уже сегодня, заявили в Минкомсвязи.

Депутат Госдумы Ирина Яровая настаивает на введении в школах уроков информационной безопасности. По ее словам, на занятиях нужно, в первую очередь, объяснять детям как нужно реагировать на «тревожную информацию», поступающую из соцсетей.

В Совете Федераций же заявили о необходимости создать для российских школ единый стандарт безопасности. В нем, по словам сенатора Лилии Гумеровой, должны прописываться требования к ЧОПам, сигнализации, вооруженности охранников и их числу. В Совфеде пообещали предложить конкретные меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем и в связи с ЧП вспомнили о «суицидальных группах» в соцсетях.

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло предположил, что нападение совершили участники закрытой группы в Сети. Силовики выясняют, есть ли связь между сегодняшним ЧП и инцидентом в Перми.

Кровопролитие в школах не прекратится, пока система образования не поменяется радикальным образом, считает депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.