Трех пьяных и буйных купальщиц усмиряла полиция возле крещенской купели в Бердске

Православные с трепетом относятся к купели и святой воде. Но некоторые видят в крещенских купаниях только забаву и позволяют себе неприемлемое поведение
Свыше 900 человек уже окунулись в крещенской купели на Бердском заливе на 16 часов 19 января. Об этом сообщил «Курьер. Среда. Бердск» старший инспектор ГИМС Олег Колобов, который дежурит возле иордани.
— Народ идет потихоньку. Мужчин больше. Но есть и женщины, и дети, — отмечает инспектор.
По словам Олега Святославовича, медицинская помощь пока никому не потребовалось. Купание в ледяной воде бердчане переносят нормально. Но без инцидентов не обошлось. Только что полиции пришлось усмирять трех вусмерть пьяных купальщиц. Одной из них правоохранителям пришлось заломать руки и увезти в отделение МВД.
— Вывели трех пьяных женщин из бани под руки — со скандалами. Буянили, — пояснил Колобов.
Выяснилось, что бердчанки искупались и пошли в баню. И там православный обряд для них плавно перетек в обычную попойку. Женщины пили и ныряли в прорубь, будто бы на отдыхе. И не они одни. По наблюдениям правоохранителей, среди купальщиков есть те, кто занырнул в иордань не менее шести раз. Напарятся — и в воду!
— Кощунство какое-то, — говорит Олег Святославович.
Стоит иметь в виду, что передвижную баню уберут после 18.00. После 21.00 начнут собирать теплые палатки. А в 22.00 купель закроется для посещения.
а стоять в стороне и обсуждать это не кощунство?
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Все смешалось: православие, христианство, алкоголь, языческие традиции
А сверху весьма колоритно дополнилось полицейскими светского государства, обеспечивающими порядок и усмирение буйных
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Кощунство какое-то, — говорит Олег Святославович.
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вы б определились бы: куняние имеет религиозный смысел или это народная забава
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Это бежественно ныряли по несколько раз в Иордань
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Возложить всяческое обеспечение безопасности на служителей церкви.или прекратить эти бесчинства.Ставьте бассейны на территории храмов и кунайте туда своих прихожан.А за счет государства и дурак может У вас же в церкви все на коммерческой основе -вот и платите за все-за Скорую,за Полицию,за перекрытые дороги.Нам полиция нужна для охраны школ,а не для охраны кучки тунеядцев в портаках и их самок в бикини.Таких просто нельзя допускать в прорубь
20 10
Лишь бы выпить, а повод найдётся. Позор таким христианам.
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Ничего вы не понимаете, на крещение и водка святой становится, вот дамы и впитали в себя благодати сколько смогли, от всей души русской, а им руки заломили, ну, что за люди, не по божески всё это, не по православному
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Баня, прорубь, девочки
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У каждого свой путь к богу
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Обожаю купальщиц.
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А зачем было баню ставить-раньше не ставили,палатки и все.
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Ну, мил человек, чего вспоминать, что было раньше, да каких-то лет 20 назад и не было такой традиции, в этот день массово ломиться в прорубь да под присмотром милиции, но, активная пиар компания от «ЗАО РПЦ» своё дело сделало, теперь это, вот такой вот весёлый всенародный «праздник», правда народу пофиг, что он означает, был бы повод
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Поганки….
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День хорош,праздник велик!!!!Окунуться-счастье,чистота и вера в добро,сколько раз окунутся?да нет регламента строгого…сколько душечка попросит,а вот пить алкоголь и превращать этот день в шабаш ПЛОХО,но,останавливать буйных не стоит,пусть вмерзнут в лед,и станут наглядным пособием для «бесноватых»как самарская комсомолка зойка станцевавшая с Николой Чудотворцем….Не верите????Сидите дома.
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«Супротив милиции он ничего не смог:
Вывели болезного, руки ему — за спину
И с размаху кинули в черный воронок.»
Молодцы девчонки! За веру пострадали…
В жизни всегда есть место подвигу!
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Нет злословец, не выйдет!!!!Не сбить с пути христиан истиных,сам то небось проруби испугался???А Я НЕТ!!!!И нет такого предела,где ваша правда,а наша в 41 под Волоколамском проверена….
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К купанию можно относиться по-разному. Я несколько лет собиралась испытать себя и искупаться в проруби, и вот в этом году решилась. Присутствие врачей и спасателей только укрепило мою уверенность (кстати, услугами их не злоупотребляю, «Cкорую» последний раз вызывала 7 лет назад). Не напивалась, спокойно переоделась в рубаху, окунулась и вышла. Была одна, но люди мне подали и полотнце, и обувь. И мне понравилось! Ощущения непередаваемые! Кто не пробовал, тому не понять. Баня, по-моему, все-таки лишняя. Оно, конечно, погреться приятно, но потом возвращаешься переодеться в палатку и сильно мерзнешь. Решила в следующий раз в баню не заходить.
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