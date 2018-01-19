Трех пьяных и буйных купальщиц усмиряла полиция возле крещенской купели в Бердске

Свыше 900 человек уже окунулись в крещенской купели на Бердском заливе на 16 часов 19 января. Об этом сообщил «Курьер. Среда. Бердск» старший инспектор ГИМС Олег Колобов, который дежурит возле иордани.

— Народ идет потихоньку. Мужчин больше. Но есть и женщины, и дети, — отмечает инспектор.

По словам Олега Святославовича, медицинская помощь пока никому не потребовалось. Купание в ледяной воде бердчане переносят нормально. Но без инцидентов не обошлось. Только что полиции пришлось усмирять трех вусмерть пьяных купальщиц. Одной из них правоохранителям пришлось заломать руки и увезти в отделение МВД.

— Вывели трех пьяных женщин из бани под руки — со скандалами. Буянили, — пояснил Колобов.

Выяснилось, что бердчанки искупались и пошли в баню. И там православный обряд для них плавно перетек в обычную попойку. Женщины пили и ныряли в прорубь, будто бы на отдыхе. И не они одни. По наблюдениям правоохранителей, среди купальщиков есть те, кто занырнул в иордань не менее шести раз. Напарятся — и в воду!

— Кощунство какое-то, — говорит Олег Святославович.

Стоит иметь в виду, что передвижную баню уберут после 18.00. После 21.00 начнут собирать теплые палатки. А в 22.00 купель закроется для посещения.