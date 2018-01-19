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Машина ВИЧ-диагностики приедет в Бердск

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Машина ВИЧ-диагностики приедет в Бердск

Автомобиль для Искитима купила богатейшая женщина России. Мобильный пункт будет обслуживать Бердск и южные районы области.

19.01.2018 Фото: Администрации Искитимского района Нет комментариев

Машина ВИЧ диагностики приедет в Бердск

Спецмашина пришла в Искитим

В Искитимской горбольнице в этом году появился автомобиль, который будет проводить анонимную диагностику ВИЧ-инфекции и гепатита С. Автомобиль будет работать по программе государственно-частного партнерства в течение года на территории Искитима, Бердска, Искитимского, Черепановского, Сузунского и Маслянинского районов.

— Все финансовые расходы берет на себя частная организация. Уже 2 такие машины работают в инфекционной больнице №1 Новосибирска, 2 отдали в область: одну в Куйбышев, другую нам,- рассказал главный врач ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская больница» Алексей Кайгородов.

В ближайшее время будет составлен график работы такого автомобиля и доведен до сведения жителей Искитима. Автомобиль будет проводить диагностику весь год, 5 дней в неделю, сообщает пресс-служба администрации.

Какая именно организация берет на себя финансовые расходы, не сообщается. Однако известно, что машины купила одна из богатейших женщин России — Наталия Филёва, председатель совета директоров «Группы компаний С7».

Это уникальный случай: крупные доноры, не связанные с фармацией, никогда не давали денег [на эту сферу]. Купленные донором тест-мобили и все сопутствующее медоборудование переданы Новосибирской области, — рассказала журналистам замдиректора фонда „СПИД Инфосвязь“ Ирина Костецкая. — Лечебно-профилактические комплексы предназначены для экспресс-тестирования на ВИЧ и гепатит С. Результаты тестов готовы за 15 минут. Экспресс-теста недостаточно, чтобы поставить диагноз окончательно, но достаточно, чтобы исключить его.

По статистике в ИЦГБ на сегодняшний день в Искитиме официально зарегистрировано 1200 ВИЧ-инфицированных. Их число растет с каждым днем. По словам главврача, только в туберкулезном отделении находится сегодня 25 ВИЧ-инфицированных больных. Кроме того, в этом году ИЦГБ получила госзаказ на лечение ВИЧ-инфицированных в стационаре. Если раньше таблетки такие больные получали в Новосибирске, то теперь их будут выдавать в Искитиме — с текущего года такие полномочия переданы на места, передает «ВесьИскитим».


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