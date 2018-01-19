За взятки доцент ставил оценки студенту-заочнику в Новосибирске

По 700 рублей в месяц получат одаренные стипендиаты от мэра Бердска
Суд отправил на 4,5 года в колонию экс-главу ГИБДД Кузбасса за гибель в ДТП четырех байкерш
За особый статус для мегаполисов ратует мэр Новосибирска
«Ты моя кисуля!» — проект посвящен кошкам и котам Бердска
Агитки Павла Грудинина арестовала полиция в Новосибирске
Ампутировали пальцы пострадавшей при нападении ученика на школу в Бурятии
Трех пьяных и буйных купальщиц усмиряла полиция возле крещенской купели в Бердске
Насильно удерживали наркоманов в реабилитационном центре в Новосибирской области
Обзор изменений в ТК РФ 2017-2018 гг