За взятки доцент ставил оценки студенту-заочнику в Новосибирске

В Новосибирске транспортные полицейские задержали доцента кафедры университета, подозреваемого в получении незаконного денежного вознаграждения. Об этом сегодня, 19 января, сообщили в пресс-службе сибирского управления МВД на транспорте.

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции линейного отдела МВД России на станции Новосибирск в ходе проведения оперативных мероприятий установили, что 39-летний доцент кафедры одного из новосибирских вузов в период с 2014-го по 2017 год получил от студента заочного факультета в общей сложности 262 тысячи рублей за проставление отметок о сдаче зачетов без фактической проверки знаний.

На основании собранных транспортными полицейскими материалов Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России в отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки». Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта продолжаются.