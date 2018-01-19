13 елок нарядила к Новому году жительница Бердска

В декабре сайт «Курьер. Среда. Бердск» провел фотомарафон «Ёлка Бердска». Десятки бердчан присылали фотографии новогодних елок.

Бердчанка Любовь Куклина в 2016 году нарядила 13 красавиц. «Курьер. Среда. Бердск» встретился с мастерицей и узнал как можно нарядить елку красиво и необычно.

Автор видео Елена Белоусова



У методиста дополнительного образования лагеря «Юбилейный» есть необычное увлечение — она обожает придумывать для елок декор. В 2017 году она оформила елки в санатории «Рассвет». Сбылась ее мечта, она воплотила творческие задумки, нарядив 13 елок.

Любовь Николаевна использует самый разнообразный материал: мешковину, перья, апельсины и корицу.

По мнению бердчанки, самая необычная из ее коллекции — елка с органзой. С этим материалом мастерица работала впервые. На 3,5-метовую елку ушло 30 метров органзы.

Соавтор новогодних елок Елена Мишукова, а коллеги Ольга Загородских, Ольга Кондрашова, Александр Мартышкин и вожатский отряд «Я и ты» помогли воплотить дизайнерскую мечту.

— Чтобы украсить елку, нужно вдохновение, — убеждена Любовь Куклина. — Елка будет радовать глаз, если продумана цветовая гамма. Белой нежностью или с ароматом корицы станет ваше творение? Далее составляем смету, идем в магазин и подбираем нужный материал. Нужно, чтобы ткань, игрушки и ленты между собой сочетались. Это достаточно сложно. Мы объехали десятки магазинов Бердска и Новосибирска в поисках материала. К сожалению, не все удалось найти, поэтому, по ходу пришлось немного переделать первоначальные эскизы.

Как призналась горожанка, Новый год — самый любимый семейный праздник. Елку ставит заранее и оттягивает до февраля момент её разбора, так как расставаться с такой красотой очень жалко. В 2016 году Куклины впервые купили искуственную елку. Радости от такой елки не меньше, а еще сплошные плюсы.

Во-первых, чистота. С искусственной ели иголки не осыпаются. Во-вторых, экономия. Один раз купили елку и она прослужит вам десятки лет.

— И самое главное, так мы сохраняем лесные ресурсы. Хвойные деревья растут десятки лет, а потом украшают наш дом несколько недель. Это просто непозволительная роскошь, — подчеркивает жительница Бердска.

Праздники закончатся, елки разберутся и будут ждать следующего Нового года, чтобы вновь блеснуть своей красотой и получить порцию восхищения и мешок комплиментов.