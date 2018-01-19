В эротическом клипе курсантов-летчиков не нашла нарушения прокуратура

В российском сегменте интернета продолжает развиваться скандал вокруг секс-клипа ульяновских курсантов Института гражданской авиации на песню Satisfaction. В то время как часть российских пользователей возмущается «позорной выходкой» студентов-летчиков, другие, наоборот, не видят в ролике ничего постыдного и пытаются защитить курсантов. Была даже создана петиция в поддержку ульяновских студентов, а учащиеся Рязановского сельхозтехникума сняли аналогичный клип.

Глава Ульяновской области Сергей Морозов попросил не ломать жизнь курсантам, снявшим пародию на клип Satisfaction. С таким призывом губернатор обратился к пользователям фейсбука. «Наша задача — не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков. Парни должны понять: форма всегда накладывает дополнительную ответственность и определенные нормы поведения», — говорится в сообщении, опубликованном Морозовым в соцсети.

Курсантов Ульяновского института гражданской авиации, снявшихся полуобнаженными в видео-пародии на клип Satisfaction, поддержали и учащиеся сельскохозяйственного техникума из села Рязаново Мелекесского района Ульяновской области. Они почти полностью скопировали творение студентов, желая тем самым показать, что в клипе нет ничего постыдного и «травить» их из-за этого нельзя.

Часть пользователей рунета тоже встала на защиту ульяновских курсантов. На сайте change.org была опубликована петиция с требованием не отчислять молодых людей из учебного заведения. К полудню 18 января петиция набрала почти 23 тыс. подписей.

«Из-за скандала, раздутого СМИ, они [студенты] могут быть отчислены за безобидную пародию. Видео подразумевалось как шутка и не имело никакого подтекста, курсанты первого курса не думали, что этим могут испортить престиж своего института или подвести руководителей», — утверждают авторы петиции.

По их словам, видео, записанное студентами — лишь постановочная и полностью позитивная пародия. Авторы петиции обратили особое внимание на тот факт, что ни один из запечатленных на видео студентов не имел проблем с учебой и дисциплинарных наказаний.

«В данный момент намерены отчислить 14 человек, фактически без объяснения причин.

Просим распространить эту петицию, ибо времени очень мало, уже в пятницу утром хотят оформить отчисление данных курсантов», — обращаются к пользователям сети составители петиции.

Видеопародия на один из самых узнаваемых зарубежных клипов начала нулевых была записана ульяновскими студентами еще в октябре. На ролике учащиеся первого курса летного факультета танцуют в общежитии в нижнем белье, форменных фуражках и сапогах. В интернете видео разошлось только в начале этого года — очевидно, возмущенные комментарии некоторых пользователей и привели к скандалу.

В итоге ролик будут проверять правоохранительные органы, а студентов, запечатленных на видео, собираются отчислить из учебного заведения. По предварительным данным, в съемках принимали участие 14 человек.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать специальную комиссию для проверки видеоролика. Об этом сообщил секретарь губернатора Тимофей Гончарук. «В специальную комиссию войдут представители Минтранса и Росавиации, которые проверят, как осуществляется педагогическая работа с курсантами, кто выложил ролик и кто принял участие в танцах», — пояснил Гончарук.

В Приволжской транспортной прокуратуре заявили о проверке причастности учащихся летного училища к подготовке «видеоролика с признаками эротики».

В Федеральном агентстве воздушного транспорта назвали произошедшее «безнравственным эпизодом».

Проверку танцев курсантов проведет и Росавиация «Росавиация образовала комиссию во главе с заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по расследованию всех обстоятельств и причин этого безобразного случая», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Подобный случай отмечается впервые в более чем 90-летней истории гражданской авиации России. Росавиация считает, что своими действиями курсанты нанесли оскорбление всем работникам гражданской авиации, честно выполняющим свой трудовой долг. Фривольные танцы в нижнем белье с форменной фуражкой Института, прикрывающей лица, на территории авиационного вуза недопустимы», — подчеркнули в Росавиации.

Представители ведомства также заверили, что ко всем причастным «к этому безнравственному эпизоду» будут приняты самые «жесткие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и отчисления».

Приволжская транспортная прокуратура в ходе проверки видеоролика с участием первокурсников Ульяновского института гражданской авиации, не нашла нарушений ни закона, ни устава вуза. Об этом сообщается на сайте ведомства

«В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также Уставом института, правил внутреннего распорядка курсантов, правил предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, иных локальных актов института, влекущих применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из института, не выявлено», — говорится в сообщении.

При этом ректору Ульяновского института гражданской авиации внесено представление «в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса».

Отмечается, что поставлен вопрос о привлечении виновных из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности.

Источник: Газета.ру