В эротическом клипе курсантов-летчиков не нашла нарушения прокуратура

Будущие летчики станцевали полуобнаженными
В российском сегменте интернета продолжает развиваться скандал вокруг секс-клипа ульяновских курсантов Института гражданской авиации на песню Satisfaction. В то время как часть российских пользователей возмущается «позорной выходкой» студентов-летчиков, другие, наоборот, не видят в ролике ничего постыдного и пытаются защитить курсантов. Была даже создана петиция в поддержку ульяновских студентов, а учащиеся Рязановского сельхозтехникума сняли аналогичный клип.
Глава Ульяновской области Сергей Морозов попросил не ломать жизнь курсантам, снявшим пародию на клип Satisfaction. С таким призывом губернатор обратился к пользователям фейсбука. «Наша задача — не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков. Парни должны понять: форма всегда накладывает дополнительную ответственность и определенные нормы поведения», — говорится в сообщении, опубликованном Морозовым в соцсети.
Курсантов Ульяновского института гражданской авиации, снявшихся полуобнаженными в видео-пародии на клип Satisfaction, поддержали и учащиеся сельскохозяйственного техникума из села Рязаново Мелекесского района Ульяновской области. Они почти полностью скопировали творение студентов, желая тем самым показать, что в клипе нет ничего постыдного и «травить» их из-за этого нельзя.
Часть пользователей рунета тоже встала на защиту ульяновских курсантов. На сайте change.org была опубликована петиция с требованием не отчислять молодых людей из учебного заведения. К полудню 18 января петиция набрала почти 23 тыс. подписей.
«Из-за скандала, раздутого СМИ, они [студенты] могут быть отчислены за безобидную пародию. Видео подразумевалось как шутка и не имело никакого подтекста, курсанты первого курса не думали, что этим могут испортить престиж своего института или подвести руководителей», — утверждают авторы петиции.
По их словам, видео, записанное студентами — лишь постановочная и полностью позитивная пародия. Авторы петиции обратили особое внимание на тот факт, что ни один из запечатленных на видео студентов не имел проблем с учебой и дисциплинарных наказаний.
«В данный момент намерены отчислить 14 человек, фактически без объяснения причин.
Просим распространить эту петицию, ибо времени очень мало, уже в пятницу утром хотят оформить отчисление данных курсантов», — обращаются к пользователям сети составители петиции.
Видеопародия на один из самых узнаваемых зарубежных клипов начала нулевых была записана ульяновскими студентами еще в октябре. На ролике учащиеся первого курса летного факультета танцуют в общежитии в нижнем белье, форменных фуражках и сапогах. В интернете видео разошлось только в начале этого года — очевидно, возмущенные комментарии некоторых пользователей и привели к скандалу.
В итоге ролик будут проверять правоохранительные органы, а студентов, запечатленных на видео, собираются отчислить из учебного заведения. По предварительным данным, в съемках принимали участие 14 человек.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать специальную комиссию для проверки видеоролика. Об этом сообщил секретарь губернатора Тимофей Гончарук. «В специальную комиссию войдут представители Минтранса и Росавиации, которые проверят, как осуществляется педагогическая работа с курсантами, кто выложил ролик и кто принял участие в танцах», — пояснил Гончарук.
В Приволжской транспортной прокуратуре заявили о проверке причастности учащихся летного училища к подготовке «видеоролика с признаками эротики».
В Федеральном агентстве воздушного транспорта назвали произошедшее «безнравственным эпизодом».
Проверку танцев курсантов проведет и Росавиация «Росавиация образовала комиссию во главе с заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по расследованию всех обстоятельств и причин этого безобразного случая», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«Подобный случай отмечается впервые в более чем 90-летней истории гражданской авиации России. Росавиация считает, что своими действиями курсанты нанесли оскорбление всем работникам гражданской авиации, честно выполняющим свой трудовой долг. Фривольные танцы в нижнем белье с форменной фуражкой Института, прикрывающей лица, на территории авиационного вуза недопустимы», — подчеркнули в Росавиации.
Представители ведомства также заверили, что ко всем причастным «к этому безнравственному эпизоду» будут приняты самые «жесткие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и отчисления».
Приволжская транспортная прокуратура в ходе проверки видеоролика с участием первокурсников Ульяновского института гражданской авиации, не нашла нарушений ни закона, ни устава вуза. Об этом сообщается на сайте ведомства
«В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также Уставом института, правил внутреннего распорядка курсантов, правил предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, иных локальных актов института, влекущих применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из института, не выявлено», — говорится в сообщении.
При этом ректору Ульяновского института гражданской авиации внесено представление «в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса».
Отмечается, что поставлен вопрос о привлечении виновных из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности.
Источник: Газета.ру
Нормальный клип, но их место в театральном училище.
Там потом и платят побольше и сексуальной ориентации не удивляются.
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Всё те же самые «окна овертона»! Сбивают пафос патриотизма у молодёжи, а потом приучают к мысли, что и сопротивляться блокаде Ленинграда не стоило, и жалеть надо «солдат вермахта, которые не хотели умирать, в так называемом Сталинградском котле»! Эти уже не станут «умирать за Родину»?! Не приучены они к «бесплатным жертвам»!
Я не перегибаю, кстати говоря, а знаю, о чём говорю. Методы нлп и управления массовым сознанием для меня не тайна за семью печатями.
Вовсе не призываю гнать этих «танцоров» из института, но вот повоспитывал бы их примерно. На утреннюю поверку — вот так в трусах, фуражке и галстуке, месяц надо погонять! И просветляющая чистка туалетов, утром и вечером, до «зеркального блеска»! Очень положительно сказывается на укреплении корпоративного духа курсанта!
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Набирает обороты стихийый флеш-моб в поддержку ульяновских курсантов летного училища, снявших пародию на некий клип, и выглядевших в этой пародии «неподобающе», чем возмутили престарелых морализаторов вплоть до обещаний кадровых и оргвыводов.
Флеш-моб в их поддержку выглядит весьма просто — народ танцует.
Логика «ответки» очень проста: нихренажсебе, получается, Национальный лидер с голым торсом из полыньи — это сакрально и из каждой розетки, а то же самое для смердов — харам. Кстати, логичное недоумение.))
(с)
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«Танцуй Россия и плачь Европа,
А у меня самая, самая, самая красивая… опа.
Танцуй Россия и плачь Европа,
А у меня самая, самая, самая красивая… опа.»
Я бы простил курсантов, если бы у них был разряд по дзюдо, купались в проруби, летали с гусями и т.д.
Про президенство я молчу.
А так у них только…опа.(для кого красивая?)
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Мелко мыслишь! Это «политика мелких шагов» по растлению и развращению молодёжи. Мешают морально и психологически устойчивые парни, которые за честь Родины могут постоять. Это не высокие слова, а реалии жизни. Сами смотрите: Пришли фашисты к Парижу — без боя сдан Париж, пришли к Праге — сдана Прага, пришли к Варшаве — нет поляков! Сунулись в Россию — огребли по самое…. по самый
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Мелко мыслишь! Это «политика мелких шажков» по растлению и развращению молодёжи. Мешают морально и психологически устойчивые парни, которые за честь Родины могут постоять. «Сначала конфеты, потом конфеты с ромом, потом ром с конфетами, а потом — чистый ром!»(Как становятся алкоголиками. Шутка).
Это не высокие слова, а реалии жизни. Сами смотрите: Пришли фашисты к Парижу — без боя сдан Париж, пришли к Праге — сдана Прага, пришли к Варшаве — нет поляков! Сунулись в Россию — огребли по самое…. по самый Берлин, короче! Они осенью 1941 под Ленинградом, под Москвой уже поняли, что шутить с ними не будут. И сегодня мечтают так же вползти, неожиданно, дождавшись ослабления и разложения общества всякими «новыми либерал-ррреволюционерами». Опять Европа размечталась о реванше. Нельзя было их прощать! Пожалел их Великий Сталин! Зря! Добивать надо было гадов.
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Из мухи слона раздули. А прокуратуре наверное больше заняться нечем, всю преступность искоренили.
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