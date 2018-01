Против Чайки и Усманова сенаторы США требуют ввести санкции

Сенаторы-республиканцы Роджер Викер, Марк Рубио, Кори Гарднер и Линдси Грэм требуют ввести санкции против российского миллиардера Алишера Усманова и генерального прокурора Юрия Чайки. Их требования содержатся в письме госсекретарю Рэксу Тиллерсону, министру финансов Стивену Мнучину и директору Национальной разведки Дэну Коутсу, которое опубликовано на сайте комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Сенаторы утверждают, что Чайка и Усманов вовлечены в коррупцию, ссылаясь на материалы «Новой газеты», Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

Усманова сенаторы представляют как «одного из наиболее влиятельных российских олигархов, близких к Кремлю и имеющих долю в ведущих медиа», передает «Форбс». Ссылаясь на документы ICIJ, The New York Times и The Guardian, сенаторы пишут о $200 млн инвестиций в Facebook и $85 млн, пожертвованных Усмановым в пользу фонда, якобы связанного с премьером Дмитрием Медведевым. На последний платеж сенаторы смотрят как на «Одну из форм взяточничества».