Против Чайки и Усманова сенаторы США требуют ввести санкции

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Хрен с ней с чайкой, а вот Бурханыча нужно прихлопнуть. Посмотрим как он будет плюваться на американцев
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1. Исполком Международной ассоциации прокуроров рассмотрел жалобу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, просившего исключить генпрокурора РФ Юрия Чайку из организации.
По итогам обсуждения обоих документов исполком единогласно решил, что жалоба не содержит информации, на основе которой можно предпринять какие-либо действия в отношении главы Генпрокуратуры РФ.
2. Усманов выиграл суд по защите чести и достоинства, доказав что ФБК и Навальный нагло врали и подтасовывало факты в своем так называемом «расследовании».
ФБК в свою очередь никаких протестов не подавало, признав решение.
Сенатора США в курсе этих фактов?
Или они как всегда старательно закрывают глаза на любые факты, которые противоречат их точке зрения или желаниям?
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Вы учтите что Усманов выиграл «басманный» суд. По другому просто не могло быть!
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И что же помешало Алексею опротестовать решения суда в вышестоящей инстанции вплоть до ЕСПЧ?
Ведь их принудили удалить ряд моментов из фильмов, а они и не возмутились даже….
P.S. ну я то смотрел суд и видел что помешало: отсутствие доказательств!
Кто бы мог подумать: оказывается чтобы обвинять кого то надо иметь доказательства!
А ФБК был уверен, что доказательства должны предоставлять обвиняемые, пытаясь отмыться от их помоев.
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Вы дурачком не прикидывайтесь пожалуйста
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Шария посмотрите он этот суд комментировал.
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дураки те, кто до сих пор Навальному верят, несмотря на все его косяки и ложь
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мы не против
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терпели путина десятилетия, восхваляли как авторитета, а теперь негодуют, его друзья им не нравятся
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Я только ЗА.
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Выдать Трампу медаль «За борьбу с коррупцией»….в России.
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Всё правильно, Наш Трамп, доблестно борется с нашей коррупцией, сразу видно настоящего патриота с железной политической волей. Мэйк Раша грит эгейн!
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