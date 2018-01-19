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Против Чайки и Усманова сенаторы США требуют ввести санкции

В качестве одного из обоснований сенаторы-республиканцы назвали расследование Навального в отношении сделок российского миллиардера.

19.01.2018 Фото: novayagazeta.ru 12 коммент.

Против Чайки и Усманова сенаторы США требуют ввести санкции

Генпрокурор РФ Юрий Чайка

Сенаторы-республиканцы Роджер Викер, Марк Рубио, Кори Гарднер и Линдси Грэм требуют ввести санкции против российского миллиардера Алишера Усманова и генерального прокурора Юрия Чайки. Их требования содержатся в письме госсекретарю Рэксу Тиллерсону, министру финансов Стивену Мнучину и директору Национальной разведки Дэну Коутсу, которое опубликовано на сайте комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Сенаторы утверждают, что Чайка  и Усманов  вовлечены в коррупцию, ссылаясь на материалы «Новой газеты», Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

Усманова сенаторы представляют как «одного из наиболее влиятельных российских олигархов, близких к Кремлю и имеющих долю в ведущих медиа», передает «Форбс». Ссылаясь на документы ICIJ, The New York Times и The Guardian, сенаторы пишут о $200 млн инвестиций в Facebook и $85 млн, пожертвованных Усмановым в пользу фонда, якобы связанного с премьером Дмитрием Медведевым. На последний платеж сенаторы смотрят как на «Одну из форм взяточничества».


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(12) Комментариев

  1. Аноним

    Хрен с ней с чайкой, а вот Бурханыча нужно прихлопнуть. Посмотрим как он будет плюваться на американцев :-D

    Thumb up 10 Thumb down 6

  2. местный

    1. Исполком Международной ассоциации прокуроров рассмотрел жалобу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, просившего исключить генпрокурора РФ Юрия Чайку из организации.
    По итогам обсуждения обоих документов исполком единогласно решил, что жалоба не содержит информации, на основе которой можно предпринять какие-либо действия в отношении главы Генпрокуратуры РФ.

    2. Усманов выиграл суд по защите чести и достоинства, доказав что ФБК и Навальный нагло врали и подтасовывало факты в своем так называемом «расследовании».
    ФБК в свою очередь никаких протестов не подавало, признав решение.

    Сенатора США в курсе этих фактов?
    Или они как всегда старательно закрывают глаза на любые факты, которые противоречат их точке зрения или желаниям?

    Thumb up 7 Thumb down 10

    • Аноним

      Вы учтите что Усманов выиграл «басманный» суд. По другому просто не могло быть!

      Thumb up 8 Thumb down 5

      • местный

        И что же помешало Алексею опротестовать решения суда в вышестоящей инстанции вплоть до ЕСПЧ?
        Ведь их принудили удалить ряд моментов из фильмов, а они и не возмутились даже….

        P.S. ну я то смотрел суд и видел что помешало: отсутствие доказательств!
        Кто бы мог подумать: оказывается чтобы обвинять кого то надо иметь доказательства!
        А ФБК был уверен, что доказательства должны предоставлять обвиняемые, пытаясь отмыться от их помоев.

        Thumb up 6 Thumb down 5

  3. гость

    мы не против

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  4. Аноним

    терпели путина десятилетия, восхваляли как авторитета, а теперь негодуют, его друзья им не нравятся :-D

    Thumb up 6 Thumb down 6

  5. Аноним

    Я только ЗА.

    Thumb up 4 Thumb down 6

  6. Аноним

    Выдать Трампу медаль «За борьбу с коррупцией»….в России. :-D

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    • Поросёнок Пётр

      Всё правильно, Наш Трамп, доблестно борется с нашей коррупцией, сразу видно настоящего патриота с железной политической волей. Мэйк Раша грит эгейн!

      Thumb up 8 Thumb down 3

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