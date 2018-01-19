Рухнул потолок на учеников в школе Новосибирска
Путин окунулся в крещенскую прорубь на Селигере
Экс-депутат «наварился» на 1 млн рублей при ремонте школ в Новосибирской области
Собчак: К моему приезду дырку заделали в ЦГБ Бердска
Обзор изменений в ТК РФ 2017-2018 гг
Отремонтируют дом престарелых в Бердске
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Собчак: Во власть должны приходить профессионалы, а не лояльные Путину люди
Виновной признал суд экс-директора турфирмы за мошенничество с путевками в Бердске