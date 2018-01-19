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Опять в этом году «уборка снега» — это перекладывание его с места на место. Все сгребли в невероятные кучи по сторонам дорог. Когда подъезжаешь к перекрестку со второстепенных улиц, из-за этих «гор» ничего не видно, какое движение по главной.

Частный сектор стонет, т.к. их просто нагло заваливают снегом, люди с утра по полчаса пытаются себе прочистить дорогу для выезда от дома. Вечером подготовят они себе выезд, с утра их трактор снова завалил. Вообще то, в мире давно уже убирают сразу в машины, трактор собирает снег и он сразу по ленте подается в идущую следом машину.

Даже если у нас нет такой техники, ПОЧЕМУ НЕ ВЫВОЗЯТ СНЕГ ВООБЩЕ? не видел ни одного КамАЗа со снегом. Может, ул. Ленина и вывозят, но город — это больше чем Ленина. Это и ул. Красная Сибирь, и ул. Красноармейская и ул. Кирова.

Дороги сужены почти вдвое. Город в снежном плену, точнее в ЖО…Е (весной поплывем!!!) , а бессменный начальник ЖКХ, в хорошем костюме, с невозмутимым лицом рапортует на совещаниях что они молодцы!!! Слушайте, ну, хватает лицемерия на центральных каналах ТВ, чтобы еще на наглость и ложь местных лентяев-начальников смотреть.

Если я не умею управлять самолетом, то я и не работаю летчиком. Господа ЖКХшники и Администрация. Мы понимаете, что у вас теплый кабинет, мягкий стул, удобный автомобиль и прекрасная з/пл. Но имейте совесть, не можете навести порядок в городе — поменяйте работу. Ваша лень и некомпетентность порядком всем надоели. А городу желаю быть очищенным не только от снега, но и от бездельников-тунеядцев-нахлебников-начальников.