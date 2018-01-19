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Почему не вывозят снег вообще?!

Господа ЖКХшники и Администрация. Мы понимаете, что у вас теплый кабинет, мягкий стул, удобный автомобиль и прекрасная з/пл. Но имейте совесть, не можете навести порядок в городе — поменяйте работу.

19.01.2018 5 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Водитель:

Опять в этом году «уборка снега» — это перекладывание его с места на место. Все сгребли в невероятные кучи по сторонам дорог. Когда подъезжаешь к перекрестку со второстепенных улиц, из-за этих «гор» ничего не видно, какое движение по главной.

Частный сектор стонет, т.к. их просто нагло заваливают снегом, люди с утра по полчаса пытаются себе прочистить дорогу для выезда от дома. Вечером подготовят они себе выезд, с утра их трактор снова завалил. Вообще то, в мире давно уже убирают сразу в машины, трактор собирает снег и он сразу по ленте подается в идущую следом машину.

Даже если у нас нет такой техники, ПОЧЕМУ НЕ ВЫВОЗЯТ СНЕГ ВООБЩЕ? не видел ни одного КамАЗа со снегом. Может, ул. Ленина и вывозят, но город — это больше чем Ленина. Это и ул. Красная Сибирь, и ул. Красноармейская и ул. Кирова.

Дороги сужены почти вдвое. Город в снежном плену, точнее в ЖО…Е (весной поплывем!!!) , а бессменный начальник ЖКХ, в хорошем костюме, с невозмутимым лицом рапортует на совещаниях что они молодцы!!! Слушайте, ну, хватает лицемерия на центральных каналах ТВ, чтобы еще на наглость и ложь местных лентяев-начальников смотреть.

Если я не умею управлять самолетом, то я и не работаю летчиком. Господа ЖКХшники и Администрация. Мы понимаете, что у вас теплый кабинет, мягкий стул, удобный автомобиль и прекрасная з/пл. Но имейте совесть, не можете навести порядок в городе — поменяйте работу. Ваша лень и некомпетентность порядком всем надоели. А городу желаю быть очищенным не только от снега, но и от бездельников-тунеядцев-нахлебников-начальников.


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(5) Комментариев

  1. местный

    Водитель, говорите конкретнее и не обобщайте.

    1. Частный сектор.
    Я на Южном живу — все не так уж плохо. сегодня вот ночью даже Рогачева расчистили до нормальных двух полос — работают значит.
    Получается что где то в частном секторе чистят.
    Как и говорили в администрации: 19 числа приступают к частному сектору, которые второстепенен после основных магистралей — вроде логично.

    2. Снег вывозится.
    Я вчера писал что вывезли прошлой ночью с Красноармейской и Первомайской (это точно, но видимо и с других еще).
    Этой ночью еще раз вывозили снег с Красноармейской — прямо заметно.

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    • Аноним

      Ну, вот Суворова — одна из основных артерий города. Когда оттуда последний раз вывозил снег муниципалитет? Ответ — никто из живых не помнит. И такого много. А с Красноармейской понятно — улица итак заужена, что если еще и не вывезти то совсем привет, а огромный поток на микрорайон как раз по ней идет. Вот и пошли против принципов — таки вывезли.

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  2. zizou

    Ваша лень и некомпетентность порядком всем надоели.
    =============================
    а их это колышет?

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    • Аноним

      «Ваша лень и некомпетентность порядком всем надоели»

      что реально порядком надоела, так это люди, пытающие прослать всезнайками и постоянно врущие!
      Снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме!
      Снег вывозится!

      Если в каком то конкретном месте ничего не делается, то это означает что другие место более важны!

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