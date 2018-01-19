Собчак: К моему приезду дырку заделали в ЦГБ Бердска

На личном приеме, который провела Ксения Собчак в Бердске 18 января, одна из горожанок пожаловалась на то, что ее отцу в травматологическом отделении травматологии Бердской ЦГБ отказались делать бесплатную операцию.

Бердчанка рассказал кандидату в президенты: отец три дня назад сломал ногу, но его не оперируют ни в Бердске, ни в НИИТО.

— Говорят, нет квот. То есть вы не имеете возможности получить бесплатную медицинскую помощь: собирайте деньги и ждите, пока нога зарастет. Может, к тому моменту квота появится, заново поломаем и будем оперировать,— рассказала молодая бердчанка.

— Очень хорошо, что вы об этом сказали,— ответила ей кандидат. — Я лично беру этот вопрос под контроль, и мы с вами туда съездим. Но вам, Анна, я хочу сказать важную вещь: у нас в стране нет бесплатной медицинской помощи. Это вранье, что она бесплатная.

И тут же Собчак решила съездить в больницу. Завотделением Олег Тютюнник заверил кандидата в президенты, что отцу ее бердской сторонницы уже назначена консультация в НИИТО на 22 января. Но бердчанка вспомнила, как три года назад с подобной травмой в бердскую горбольницу обращалась ее мать, и ей, дескать, пришлось делать операцию в НИИТО «за большие деньги.

— Говорят, что медицина у нас в стране бесплатная, а в итоге все за деньги,— подвела итог Ксения Собчак.

— Я отвечаю за свое: проконсультировал, отправил, ответственность снял,— уточнил врач.

— Это странное отношение. Как обычно, никто ни за что не отвечает,— высказалась политик.

— Не в нашей больнице оперируют. Я все умею оперировать, кроме пятки,— заявил Тютюнник.

И тут один из журналистов обратил внимание Собчак на то, что в больнице давно не работает рентген-аппарат. Направившись в профильный кабинет, кандидат в президенты была шокирована протекающим потолком и допотопным оборудованием.

— Такое оборудование — только в музей медицины. Как такое возможно? Нет финансирования?— спросила Собчак заместителя главврача бердской ЦГБ Владимира Карамушко.

— Недостаточно.

— Денег нет?

— Они идут целенаправленно по программам.

— На что конкретно?

— В этом году, например, сделан ремонт инфекционного, взрослого, детского, туберкулезного отделений. Выделены 60 млн рублей на капитальный ремонт еще одного корпуса.

— А где главный врач сидит? Какой у него в кабинете потолок?— не унималась телеведущая.

— Недавно косметический ремонт сделали…

— Значит, на его кабинет денег хватило — и ремонт, и чистые занавесочки висят, и все работает. А там, куда пациенты приходят, допотопное оборудование, сгнившие потолки. На то ли деньги идут?

— На то… Было бы финансирование, такое оборудование бы здесь не стояло,— заявил Карамушко, отметив, что отсутствие ремонта в рентген-кабинете — это частный случай.

— Ладно, все ясно с вами,— заключила Собчак.

Но по пути к выходу она обратила внимание на часть желтой стены коридора, обклеенный белой бумагой — обратной стороной плакатов. Собчак оторвала бумагу, под которой оказалась большая дыра с ржавыми трубы. Политик предположила, что кто-то «слил информацию» о ее приезде в больницу.

— К моему приезду взяли и заделали дырку. Называется, к нам с инспекцией едет Ксения Собчак. Просто стыдно,— заключила она.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», трубы закрыли бумагой давно, специально для Собчак бердские врачи не старались.