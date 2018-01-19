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Частные военные компании хотят подчинить Минобороны в России

В Совете Федерации считают, что в случае легализации ЧВК они на должны оказаться в «подвешенном состоянии».

19.01.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

Частные военные компании хотят подчинить Минобороны в России

В Совете Федерации

Частных военных компаний (ЧВК) в России сегодня нет, однако в случае легализации таких организаций их надо подчинить Министерству обороны, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Необходимо, чтобы ЧВК в случае их появления в отечественном правовом поле подчинялись Министерству обороны России, а не оказались подвешенными, не встроенными в вертикальную военную систему. Только так они смогут стать реальной помощью регулярным войскам, а не какой-то альтернативой в виде функционально похожих структур, которые, однако, в приоритет вместо национальных интересов ставят прибыль», — сказал Бондарев «Интерфаксу» в четверг.

По его словам «сейчас в России нет ЧВК», и их легализация — вопрос дискуссионный.

«У такой инициативы при некорректном законодательном воплощении есть определённые риски. Поэтому к законодательному оформлению деятельности ЧВК нужен тщательный, выверенный подход. И прежде поступления в Государственную Думу соответствующий проект должен пройти как экспертизу специалистов, так и общественное обсуждение», — сказал глава оборонного комитета СФ.

По его мнению, нужно предусмотреть такие нормы, чтобы частников не могли просто «нанять», как это делается на рынке, неприятели России, чтобы деятельность ЧВК отвечала интересам государственной политики в области Вооружённых сил.

«И, конечно, для их появления нужны нормативно-правовые условия, включающие в том числе аспекты социальной защиты и льгот для участников ЧВК и членов их семей», — полагает Бондарев.

Тема законодательного регулирования деятельности россиян, участвующих по частным контрактам в операциях в других странах, была поднята в минувший понедельник на пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Что касается других стран, то такая практика распространена во многих государствах мира. Это происходило в Ираке, в других странах региона, где работала так называемая Blackwater (американская ЧВК — ИФ), которая потом была переименована во что-то еще. Я думаю, что здесь нужно четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди также были в правовом поле и защищены», — заявил Лавров

В Госдуме 17 января подтвердили, что деятельность ЧВК нуждается в законодательном регулировании, и заявили о возможности внесения соответствующего проекта закона уже на следующей неделе.


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