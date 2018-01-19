Кудрин и Греф предлагают реформировать правительство

Центр стратегических разработок представил на Гайдаровском форуме предложения по принципам работы правительства с 2018 года. Инициативы ЦСР, позволяющие создать «государство для граждан» на федеральном уровне,— это «стратегический» первый вице-премьер, единая кадровая служба Белого дома, сокращение госслужащих на треть, единая цифровая платформа для госаппарата и госуслуг, разделение госпрограмм на «отраслевые» и «нацпрограммы» — и политическая конкуренция как двигатель внешнего контроля чиновников.

Ключевым докладом дневной панельной сессии Гайдаровского форума Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) «Современные вызовы госуправления» должна была стать презентация Алексея Кудрина «Государство граждан». Но глава ЦСР был болен, и вместо него доклад представляли вице-президент ЦСР Мария Шклярук и глава Сбербанка Герман Греф (глава рабочей группы ЦСР по проекту). Часть положений доклада уже раскрывалась ЦСР, часть является новой — по существу, это первые предметные предложения дизайна и идеологии правительства после выборов 2018 года.

Основным приоритетом в презентации ЦСР называется реализация принципа «правительство как платформа», реализованного в правительственной реформе в Великобритании в 2010–2015 годах.

Также в качестве образцов лучших практик взяты административные реформы в Эстонии в 2002–2016 годах (экосистема цифрового правительства X-road), Финляндии (1989–1995 и 1998–2004 годы) и Малайзии (PEMANDU, 2009–2015 годы). Герман Греф дополнил список реформами госуправления в Сингапуре (в основном цифровые госсервисы). Основная идея — совместить построение новой системы регулярного менеджмента госаппарата, создание «цифрового государства», реформу кадровой службы и дерегулирование.

Идеи гармонизированы с основным содержанием «реформаторского пакета» ЦСР — от поддержки технологической революции до пенсионной реформы — и содержат ряд инноваций в структуре бюджета и системы планирования.

Идея «государства-платформы» ЦСР описана достаточно общо и, видимо, не предполагает «платформенного» функционала для федеральной власти, позволяющей использовать властную инфраструктуру для общественных или частных проектов. Это глубоко интегрированная единая цифровая система госуправления — Герман Греф и глава «проектного офиса» Белого дома Андрей Слепнев подчеркивали, что речь не идет о заимствовании опыта за пределами РФ,— в случае реализации проекта Россия, видимо, должна создать электронную систему госуправления первой в мире. Целями ЦСР называет полную доступность к 2024 году всех госинформресурсов в режиме реального времени и «мгновенное» предоставление 50 наиболее востребованных госуслуг — очевидно, в список должны войти регистрация собственности и получение любых удостоверений и документов.

В числе кадровых новаций в презентации ЦСР упоминается «отдельный орган власти, ответственный за управление кадрами на госслужбе», и «центр оценки госслужащих». Наконец, программа дерегулирования, которую должно реализовывать «государство-платформа», предполагает резкое расширение реформы контрольно-надзорной деятельности, сокращение числа контрольных органов к 2024 году с нынешних 43 до 20, регулярный пересмотр контрольных функций государства и отмену всего не влияющего на уровень риска контроля и надзора.

Видимо, центральная идея сращивания «реформы госаппарата» и «цифрового государства» изложена в презентации вскользь: «цифровизация базовых госфункций и дерегулирование снижает возможности получения ренты бюрократией». Это неочевидный тезис.

Альтернативу идее, хотя и в частном вопросе о госуслугах, на другой сессии форума излагал вчера и сам Герман Греф — по его словам, для развития госуслуг «госорганам нужны не тысячи, а десятки тысяч специалистов», а бизнес сам испытывает острый дефицит кадров.

Решением могла бы стать частичная передача функций государства бизнесу. «48 госуслуг для населения — это 80% всех услуг, которыми пользуются люди. Отдайте их на аутсорс, на цифровизацию бизнесу. Пусть это будет не Сбербанк, пусть это будет кто угодно. Отдайте это тем, кто готов сделать это бесплатно,— а мы готовы»,— заявил он. Между тем проект ЦСР предполагает не столько сокращение государства, сколько консолидацию госаппарата на основе новых IT- и управленческих технологий. При этом Андрей Слепнев вчера отметил и важное политическое следствие такой реформы: «Технологии замещают политических посредников, потому что государство может коммуницировать с гражданами непосредственно».