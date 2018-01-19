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Экс-депутат «наварился» на 1 млн рублей при ремонте школ в Новосибирской области

За мошенничество барабинскому предпринимателю суд дал 4,5 года условно. Ущерб он возместил в полном объеме.

19.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Экс депутат наварился на 1 млн рублей при ремонте школ в Новосибирской областиВ Новосибирской области 38-летний экс-депутат Совета депутатов Барабинска признан виновным в совершении мошенничества, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Собранные Барабинским межрайонным следственным отделом СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего депутата Совета депутатов Барабинска Андрея Громова – директора ООО «Югана».

Он признан виновным в совершении 2 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), совершенное при проведении капитальных ремонтов в 2012 году зданий сельских общеобразовательных учреждений Барабинского района. Имущественный ущерб, причинённый образовательным учреждениям в результате совершения мошенничества, составил более 1 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, а также возможной конфискации имущества, был наложен арест на имущество Громова в размере 4,5 млн рублей. По уголовному делу проведено около 10 судебных экспертиз, допрошено более 30 свидетелей, проведен ряд мероприятий, которые в совокупности позволили получить неопровержимые доказательства неправомерных действий фигуранта и представить суду неоспоримые доказательства его причастности к совершению преступлений.

Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области.

Барабинский районный суд Новосибирской области приговорил Громова к 4 годам 7 месяцам лишения свободы условно. Причиненный ущерб по приговору суда возмещен в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.


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