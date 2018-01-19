Отремонтируют дом престарелых в Бердске

Социальная программа Новосибирской области на 2018 год с привлечением субсидии из бюджета Пенсионного фонда РФ утверждена на внеочередном заседании правительства Новосибирской области. Заседание провел врио первого заместителя председателя регионального правительства Владимир Знатков 18 января.

Как сообщил врио министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, социальной программой предусмотрена реализация двух основных направлений: укрепление материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров пожилого возраста.

Цель программы – улучшение условий проживания и обслуживания неработающих пенсионеров в государственных организациях социального обслуживания населения Новосибирской области, осуществляющих стационарное социальное обслуживание; обеспечение доступности к государственным информационным ресурсам лиц пожилого возраста.

Общий объем финансирования программы за счет средств всех источников составит 13 млн. 87 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного бюджета Новосибирской области – 6 млн. 445 тыс. рублей, за счет средств бюджета ПФР – 6 млн 642 тыс. рублей).

В рамках реализации первого направления программы по улучшению условий проживания граждан в государственных организациях социального обслуживания предусмотрен ремонт трех зданий учреждений социального обслуживания Новосибирской области в 2018 году. На эти цели будет направлено 11 млн. 530 тысяч рублей (5 млн. 837 тыс. рублей – средства областного бюджета Новосибирской области, 5 млн. 693 тыс. рублей – субсидии ПФР).

Ремонт будет проведен в трех учреждениях – государственном автономном учреждении стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина», государственном автономном учреждении Новосибирской области стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов», государственном автономном учреждении социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан». Ремонтные работы будут проведены в жилых помещениях и местах общего пользования, тем самым будут улучшены условия проживания и обслуживания 470 пожилых граждан и инвалидов.

В рамках реализации второго направления программы 640 неработающих пенсионеров пройдут обучение компьютерной грамотности. На эти цели направят 1 млн. 557 тысяч рулей (608 тыс. рублей – средства областного бюджета Новосибирской области, 949 тыс. рублей – субсидии из бюджета ПФР).