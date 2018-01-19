Наши врачи могут исполнять закон!

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О медицине информации больше чем достаточно. В основном она носит негативный характер. В свою очередь и я, в своих публикациях, негативные давал оценки отношения медицинских работников к пациентам. Такие факты имели место быть.

В поликлинике Бердска не выполнялась предусмотренная в законе Новосибирской области от 02.12.10 № 27-03 «О мерах социальной поддержки граждан, потерявших родителей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» льгота на внеочередное оказание медицинских услуг «Детям войны». Я в 2013 году обращался к Губернатору области отменить этот закон, так как сотрудники поликлиники, со слов сотрудников, не имели возможности его исполнять. Так что борьба за право продолжалась длительное время. И она увенчалась успехом!

Подтверждением данного факта является то, что я во второй половине 17.01.18 обратился в регистратуру. Мне выдали талон к участковому врачу на 18.01.18. В день обращения участковый врач закончил прием. А 18.01.18, после посещения участкового врача, меня приняли вне всякой очереди окулист и невролог. Вот за это выражаю искреннюю благодарность работникам регистратуры и врачам, обеспечившим внеочередное обслуживание в соответствии с законом.

Значит, наши врачи изыскали возможность для исполнения закона о льготах для «Детей войны». Значит, если захотят, то сделают. Значит, дело в желании. «Дети войны» включены в список на внеочередное обслуживание наряду с участниками и инвалидами ВОВ. Ведь нас не так много. Мы детства не имели из-за войны. Самому молодому из нас 73 года. Так что порадуемся заботе о нас.