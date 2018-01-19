Обзор изменений в ТК РФ 2017-2018 гг

Семинар читает:

Курганова Мария Викторовна – эксперт линии консультаций, руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт», преподаватель кафедры «Стратегического менеджмента и управления инновациями» Сибирской академии финансов и банковского дела (САФБД) по направлению «Управление персоналом» и «Корпоративная социальная ответственность бизнеса».