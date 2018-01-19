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Обзор изменений в ТК РФ 2017-2018 гг

Все изменения в трудовом законодательстве на первом в 2018 году семинаре!

19.01.2018 Нет комментариев

Обзор изменений в ТК РФ 2017 2018 гг

В программе семинара:

  1. Обязанность индексации заработной платы.
  2. Обучение по ГО и ЧС в организации.

  3. Изменения в режиме и учете рабочего времени.

Семинар читает:

Курганова Мария Викторовна –

эксперт линии консультаций, руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт», преподаватель кафедры «Стратегического менеджмента и управления инновациями» Сибирской академии финансов и банковского дела (САФБД) по направлению «Управление персоналом» и «Корпоративная социальная ответственность бизнеса».

Дата: 18 (четверг) и 23 января (вторник) 2018г.

Время: с 10.00 до 13.00 часов

Адрес: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, офис 725

Стоимость участия без учета скидок: 1 000руб*

*для клиентов ООО «В.Консалт» — бесплатно

Просим пройти обязательную регистрацию на мероприятие:

Тел: (383) 287-44-62, или по e-mail seminar@vkonsalt54.ru

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Рухнул потолок на учеников в школе Новосибирска Путин окунулся в крещенскую прорубь на Селигере Экс-депутат «наварился» на 1 млн рублей при ремонте школ в Новосибирской области

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