КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Номер с проектом «Мой папа» можно купить 21 февраля и подарить.

19.01.2018 Фото: Александра Нет комментариев

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск

Дорогие читатели! Папы незаслуженно забыты, мы решили исправить ситуацию, запустив акцию «Мой папа». Акцию посвящаем Дню защитника Отечества. Фотоснимки пап мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте, и, конечно, в газете 21 февраля. Номер с проектом «Мой папа» можно купить и подарить. Мы с огромным удовольствием разместим фотографии пап, причем пап современных (фото последних годов), а так же пап молодых (снимки из семейных альбомов, где вы еще маленький рядом с близким человеком)! Присылайте фото пап, которых уже нет с нами… Но они всегда в нашем сердце!

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото папы нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Мой папа», обязательно с указанием имени папы (можно с фамилией).

Фото принимаем до 17 февраля 2018 года.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Настасья-Александровна-с-папой-Александром-Николаевичем-мой-папууууля

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Настя Прудникова с папой
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа-Максим.-Доченьки-Светлана-и-Анастасия
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Буторин Александр Федорович.

Добрый день, наш папа Буторин Александр Федорович. Александр Федорович был одним из известнейших и старейших яхтсменов в Новосибирской области и городе Бердске, неоднократный победитель парусных соревнований в классе «Летучий голландец» и классе буер. Он один из первых в Новосибирске построил буер, был опытным не только яхтсменом гонщиком но и специалистом, мастером на все руки, особенно удавались работы по такелажному и столярному делу. За советом и помощью к Александру Федоровичу обращались яхтсмены от мала до велика, он никогда не отказывал в помощи. Одним из первых получил звание Яхтенного капитана, участвовал в дальних морских плаваниях по Черному, Средиземному и Эгейскому морям, а также принимал участие в переходе на яхте «Персей» по Белому морю от Санкт-Петербурга до Архангельска. Профессиональная деятельность Александра Федоровича проходила в Бердске: на заводе БЭМЗ он был фрезеровщиком высокого уровня, и неоднократно удостаивался звания «Лучший по профессии», имеет медаль за трудовые заслуги. Александр Федорович Буторин останется в памяти друзей и близких человеком увлеченным парусным спортом, специалистом на все руки. К сожалению, папы уже нет рядом, но он всегда в нашем сердце.

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа Рома, фото прислала Анна
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Владыко Игорь (папа) и Владыко Владислав (сын)
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа Дмитрий и старшая дочь Анастасия

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа Сергей с внуком Димой
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа. Прислала Алёна

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Ивановы (Папы, сыновья и дедушка)
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
папа Иванов Александр Федорович, мама Иванова Надежда Леонидовна. Дети: Андрей, Наталья и Алина

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Степанищев Вячеслав и доченька- Наташенька

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Ларин Николай и дочь Татьяна
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа — Штольвин Александр Евгеньевич. Прислал Денис
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Савватеев Николай. Прислала Татьяна
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Вдовин Евгений Олегович и его дочь Анастасия
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Отец, Папа, Пупсик)))  Прислала Анастасия
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Притыкин Юрий Леонидович и его дети Ксения и Кирилл
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа — Максим. Сын — Макар.
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Ивановы Варя и Соня с папой Сашей
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Пронин Никита и Пронин Лев
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Панкратьев Дмитрий! Самый лучший папочка двух дочек!)))
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
«Мой папа». Иван
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Гусляков Василий Емельянович
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Наш любимый, самый лучший в мире, папа Одегов Александр! дочь София и сын Максим.
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Наш любимый, самый лучший в мире, папа Одегов Александр! дочь София и сын Максим.
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа прислала Елена Дейчули
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Наш любимый, самый лучший в мире, папа Одегов Александр! дочь София и сын Максим.
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
«Мой папа» Устинов Андрей! С сыном и дочей!
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
мой папа Николай

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
мой папа Николай

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа Игорь

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Александр Фомин

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа Серёжа

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа Серёжа
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа Серёжа
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа Серёжа
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа Серёжа

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа Валерий

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Иванов Дмитрий и сын Артем

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Граховский Андрей — наш папочка
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Граховский Андрей — наш папочка
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа Дедюков Сергей и его принцесски Юля, Ульяна и Алёна
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Никифоров Виктор
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
«Мой папа» Дина Пермякова и папа — Дмитрий Пермяков
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Будниковы Иван и Ефим. Мой самый лучший и крутой папа.
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Сергей Хорин и сыночек Сашенька

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Пахомов Валера мой папа, фото прислала Наталья Пахомова
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Сын Никита папа Костя
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа(прислала Маргарита)
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой дорогой, родной и любимый папочка Николай! (прислала Анастасия)
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа Грачев Денис
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа Лёша и сын Тимоша
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа (прислала Юлия)
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа (прислала Юлия)
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Наш Папа Грищенко Сергей
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Наш любимый папа Бахарев Валерий Георгиевич
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой Папа Панченко Алексей. Дочка Соня

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Медюха Роман и сын Прохор
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Семён и папа Михаил
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа (Игорь Лукашков)
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
мой папа (прислала Анна)
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа-Денис,дочь-Малика
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа Боровик Роман, сын Никита, дочь Аня
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
С уважением, Аля Субботина
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа Алексей , сынок Кирилл

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа Алексей , сынок Кирилл

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа Лихачев Максим с доченькой Дашенькой
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа(Юлия)
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа, у папы имя Максим , у сынули имя Глеб
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Наш любимый папа: Марышев Александр Яковлевич. С сыном Михаилом и дочей Натальей
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа Лихачев Виктор с сыновьями Максимом и Романом
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа Геннадий в кругу семьи
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа Женя

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа Павел, дочь Арина

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Данила и папа Александр Александрович
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
мой папа, Александр Фёдорович

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа Александр и сын Дмитрий
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа Александр и сын Дмитрий_
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа Александр, дочь Агата
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа Александр, дочь Агата
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Александр Эйрих с сыном Артемом Эйрих
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Александр Эйрих с сыном Артемом Эйрих

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Мой папа( отец и сын Бессмертные Евгений и Александр)
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Любящий папа Прудников Виктор с доченьками Анастасией и Ксенией
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
фото нашего папы — его зовут папа Сережа и рядом мы его дети Полина и Миша
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Папа-тренер Слива Михаил и дочь Татьяна
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Колышкин Юрий с внучкой Настей

Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Колышкин Игорь с дочерью Анастасией
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Артём с папой Витей
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Демин Константин Александрович, с сыном Александром Константиновичем
Фотомарафон «Мой папа» стартовал в Курьер.Среда.Бердск
Любимый Папочка Николай Привалов с дочкой Алиной! Поздравляю своего самого главного мужчину-защитника с праздником! Очень Люблю!

Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Фотомарафоны

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика