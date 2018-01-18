Пахнет газом возле «Метелицы»

Виновной признал суд экс-директора турфирмы за мошенничество с путевками в Бердске
Собчак о Грудинине: ему все равно, от какой партии идти и врать
Разгоночные полосы на трассе М-52 попросят у министра транспорта депутаты Бердска
Парты-кровати и чудо-кормушки изобрели дети Бердска
Жизненно важные лекарства российского производства вытесняют импорт
Парк для жителей новых микрорайонов появится в Бердске
5 млрд рублей дадут победившим в конкурсе малым городам России
Поздравь маму в проекте «Селфи с мамой — 2018» газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Путин не любит ложь и некомпетентность