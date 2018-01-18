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Имейте совесть, тротуары чистить, хотя бы!

О нас вы не думаете, о гостях не думаете…. что дальше? Центр выскребаете до асфальта, а здесь ничего не чистите, нельзя так.

18.01.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Валентина:

Объясните мне, пожалуйста, ситуацию. Я коренная бердчанка, я очень люблю свой город, но мне становится совершенно обидно и непонятно. Я — пешеход. Я каждый день хожу по улице Ленина от Красного Сокола и обратно. По сути, я живу, можно сказать, в Старом Бердске, да, но!! Уважаемая власть, или кто отвечает за подобные вопросы, скажите, неужели для вас люди, живущие в этой части города — не люди уже вовсе?

Двигаясь из центра в сторону Красного Сокола, пройдя 10 школу и перейдя дорогу Попова, всё!! пешеходной дороги нет! Наше правительство считает, что здесь уже не люди живут, а доисторические лесные обитатели или вообще духи старого Бердска, или что? Может, мы тут сразу расправляем крылья и взлетаем?

А потом свои головы чешете, почему народ такой злой и недовольный. А это центральная улица города! По которой вы везете в Метелицу великих спортсменов, по которой едут и идут гулять гости санаториев, тем самым формируя свое мнение не о жителях, а именно о вас, уважаемое правительство города Бердска!

А отдыхать приезжают люди разные, от мала до велика (не в смысле возраста, а в смысле чинов и рангов). Эта часть города — база для спортсменов, опять же, со всего Мира! А, они любят и зимние пробежки, и велосипеды, и прогулки, а вы что делаете? Мне неоднократно приходилось слышать от гостей нашего города нелестные слова по этому поводу и насмешки в сторону администрации.

Думаете, приятно? А я вам отвечу:»Нет!» Это крайне неприятно и очень больно. О нас вы не думаете, о гостях не думаете…. что дальше? Имейте совесть, тротуары чистить, хотя бы. Центр выскребаете до асфальта, а здесь ничего не чистите, нельзя так. Досадно, неприятно и непонятно, почему вы так

Спасибо, если кто прочтет и поймет.
У меня более нет слов.
С уважением к любимому городу и его жителям, Валентина.


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