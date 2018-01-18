Собчак: Во власть должны приходить профессионалы, а не лояльные Путину люди

Уставшие ждать Ксению Собчак бердчане встретили ее восторженными возгласами и аплодисментами. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», кандидат в президенты «против всех» приехала в четверг, 18 января, в рамках своего предвыборного тура по Сибири.

Всех желающих пообщаться с телеведущей еле вместил ее региональный штаб, расположенный в Бердске. Собчак опоздала на встречу более, чем на час, как она объяснила, из-за пробок, вызванных снегопадом. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», это событие стало первой проблемой для обсуждения с бердчанами.

Как выразилась Ксения Анатольевна, москвичам в норковых шубах глубоко плевать, как обстоят дела в сибирских городах. Но она против того, чтобы сибиряки испытывали проблемы с перемещением из-за того, что дороги не чистят от снега.

С трудом оттеснив пришедших на встречу, сотрудники бердского штаба провели Собчак в подготовленную для встречи комнату. Даже не всем журналистам удалось пробраться в первый ряд, чтобы запечатлеть моменты общения горожан с кандидатом в президенты. Ксению Анатольевну представили собравшимся как «будущего президента Российской Федерации».

Ксения Собчак, поблагодарив пришедших за поддержку, извинилась за неудобства, объяснив стесненные условия тем, что в Новосибирске ей отказали в предоставлении места под штаб. Она попросила всех подвинуться еще, чтобы смогли войти оставшиеся на улице люди:

— Мы ведем компанию сами, на собственные средства. Собираю их у своих друзей, чтобы ездить по городам. У нас скромные условия. В Новосибирске, к сожалению, нам вообще не дали открыть наш штаб. Я понимаю, что здесь у нас не очень много места. Но я рада, что пришло так много людей, поддерживающих нашу кампанию. И считаю это нашей маленькой победой.

— В Сибири много проблем, которые я намерена освещать и сделать все для того, чтобы они были решены. Да, на этих выборах победить будет сложно, невозможно. Но я могу вам точно обещать сделать так, чтобы вся Россия услышала о проблемах, существующих в Сибири. Я буду тем голосом, который будет рассказывать о сложностях и трудностях, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Я хочу быть тем человеком, который сможет донести до всей страны, до чиновников, до власти ваши проблемы. Я хочу стать посредником между вами и властью, чтобы ваши проблемы услышали на самом высоком уровне, — начала встречу Собчак.

Она держалась вполне демократично и просто. Была одета в широкий серый свитер, серую трикотажную юбку, отороченную кружевом, и парку цвета хаки. Минимум косметики. Из украшений — скромные кольца и тоненькие браслеты. Волосы стянуты на затылке в узел.

Первая проблема — транспортная доступность. По мнению Собчак, ненормально, когда из-за выпавшего снега в Сибири парализуется жизнь:

— И доехать до Бердска становится невозможным. Более двух часов вместо часа ехали из Новосибирска только потому, что выпал снег. Как можно так относиться к собственному народу, чтобы не иметь достаточно транспорта на очистку дорог. Сотни людей должны постоянно перемещаться между городами, тысячи людей должны каждый день ехать на работу. Такое ощущение, что мы столкнулись с каким-то невероятным природным явлением — метеорит упал. Надо устраивать комфортную жизнь для каждого человека.

Вторая проблема — четвертый мост через Обь в Новосибирске. Собчак возмутило то, что выделенные на его строительство деньги власть в последний момент забрала назад. Решение об избавлении новосибирцев от пробок власть сама отменяет.

— Я против этого. И буду бороться, чтобы эти деньги были выделены, как было обещано в 2017 году, — провозгласила кандидат в президенты.

Она вспомнила свою вчерашнюю поездку в Омск, где ее поразило состояние детской больницы:

— Такое впечатление, что нас хотят не лечить, а истребить. Не могут в таких условиях лечиться дети и работать врачи. Давайте мы будем великой страной не нашим оружием и войнами, а поликлиниками, детскими садами, школами и заводами. Я за это!

По словам Собчак, государство — это менеджер, который должен быть эффективным, что не получается, считает она, у действующей власти.

Первыми выступили работники Бердского электромеханического завода, заявив, что цех №38 развалили. Возмущенному парировали из зала — идет модернизация, завод продолжает работать на космос, получает оборонные заказы. После того, как начали кричать хором, прибегли к помощи мегафона.

Бердчанин Александр Трушакин, бывший глава сельсовета Искитимского района, рассказал о заброшенных территориях и недостроенном жилье Минобороны в Бердске. По его мнению, оборонное ведомство должно передать их городу. Переселенному на новое место в связи с затоплением Бердску, по словам Трушакина, нужны колоссальные средства на укрепление берегов. Городу требуется расширяться, а сельхозугодья по соседству стоят невостребованными. Трушакин заявил также об экологической проблеме, которая возникает из-за добычи угля в Искитимском районе.

И здесь, считает Ксения Собчак, власть не дорабатывает, относясь к региону как к колонии. Она заявила, что выступает за истинный федерализм в России, чтобы Москва не забирала все деньги себе.

Автор видео Анастасия Солодкова



С большим трудом протиснувшись к Собчак бердская пенсионерка спросила ее о приватизации: «Незаконно все отдали олигархам, которые сейчас жируют. А вы хотите оставшееся раздать в частные руки».

Ксения Анатольевна ответила: она убеждена, что только частная собственность и честная конкуренция являются залогом процветания России. В пример она привела нефтяную отрасль, которая находится в руках государства, а бензин только дорожает. По ее мнению, государство через силовые структуры вынуждает частников продавать свой бизнес большим компаниям.

Автор видео Анастасии Солодковой



В продолжение «нефтяной темы» прозвучал вопрос молодого человека о производстве бензина. Его, по словам Собчак, нужно адресовать действующему президенту, который не построил перерабатывающие производства от нефтяных денег, продолжая отправлять сырье на экспорт, а потом закупая бензин за границей. Нет логики, уверена Собчак, а кроме того, конкретные чиновники наживаются на этом, уводят деньги в офшоры и «строят себе виллы».

— Дети! О будущем! — закричали и зала, рассказав, что на зарплату в 10-17 тыс. рублей в школы не идут молодые учителя. — Мы пенсионеры, скоро уйдем, кто будет учить наших детей?

Собчак ответила: образование должно стать ключевой ценностью страны. И это возможно, только нужно иметь политическую волю, чтобы профессия врача и учителя стала самой уважаемой. А сегодня, по ее оценке, все хотят стать чиновниками «Газпрома».

Как считает кандидат в президенты, деньги в образование нужно направить из «раздутого» военного бюджета, изменить приоритеты с внешней политики на внутреннюю.

Автор видео Анастасия Солодкова



К сельскому хозяйству она относится хорошо, но уверена, что пока не поменялась вся система управления страной, и в сельском хозяйстве, и в медицине, и в других областях будут «одинаковые, как под копирку, проблемы, все будет разворовываться по пути».

И следом она ответила на вопрос «молодого человека в шапочке» о том, как будет бороться с коррупцией: называть коррупционеров по именам, чтобы они не ушли от ответственности. По мнению Собчак, во власть должны приходить люди по принципу профессиональности, а не по лояльности Путину.

Автор видео Анастасия Солодкова



После ответов на вопросы Ксения Собчак провела личный прием. Люди записывались заранее. Это длилось еще около часа.Одновременно бердчане ставили подписи в поддержку кандидата, хотя, как рассказывали они «Курьер. Среда. Бердск», мало кто верит в ее победу на президентских выборах. Да и голосовать за Собчак будут не все поставившие автограф в ее поддержку.

Затем вне плана команда Собчак побывала в бердской ЦГБ, где кандидата «против всех» шокировали заклеенные плакатами стены, которые скрывали дыры и ржавые трубы. Впрочем, плакаты повесили не перед ее приездом, а давно, в ожидании ремонта, рассказали в ЦГБ.

Далее путь кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» лежал в Академгородок. А вечером — встреча в Новосибирске. Уже 19 января Собчак отправится в Томск.