Собчак о Грудинине: ему все равно, от какой партии идти и врать

На встречу с кандидатом в президенты Ксенией Собчак в Бердске сегодня, 18 января, пришел лидер бердского отделения ЛДПР Игорь Горобец. Как рассказал он «Курьер. Среда. Бердск», он таким образом расширяет политический кругозор. А кроме того, хочет познакомиться с программой и с самим соперником его кандидата в президенты — Владимира Жириновского.

Горобцу удалось задать вопрос Собчак лично — о еще одном ее сопернике, выдвиженце от КПРФ Павле Грудинине. А точнее о ставшем сенсацией факте с сокрытием кандидатом зарубежных счетов.

— У нас у всех на выборах один конкурент, который всегда побеждает. Это Владимир Владимирович Путин. Давайте будем реалистами, будем говорить друг другу правду, особенно когда ты претендуешь на высший государственный пост. И мне не нравится, что господин Грудинин эту правду не говорит, вешает лапшу на уши по поводу второго тура, возможной победы.

Автор видео Анастасия Солодкова



Ксения Собчак отдает себе отчет в том, что она не победит на мартовских выборах и не станет президентом, но считает, что действующей власти нужно донести, что против нее, таких как она, в России много.

Как она смогла убедиться, в бердском штабе собрались вменяемые, психически здоровые люди, которые тоже понимают, что президентом снова выберут Путина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», рейтинг Павла Грудинин упал до уровня лидера ЛДПР Владимир Жириновского после скандала с его зарубежными счетами. Между тем, предвыборный штаб кандидат в президенты от КПРФ открылся и в Бердске.