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Собчак о Грудинине: ему все равно, от какой партии идти и врать

Кандидат «против всех» на встрече с жителями Бердска удостоверилась, что собрались вменяемые люди, которые понимают, что президентом будет Путин.(ВИДЕО)

18.01.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 8 коммент.

Собчак о Грудинине: ему все равно, от какой партии идти и врать

Игорь Горобец (ЛДПР, на фото — справа), Ксения Собчак (против всех, на фото — слева)

На встречу с кандидатом в президенты Ксенией Собчак в Бердске сегодня, 18 января, пришел лидер бердского отделения ЛДПР Игорь Горобец. Как рассказал он «Курьер. Среда. Бердск», он таким образом расширяет политический кругозор. А кроме того, хочет познакомиться с программой и с самим соперником его кандидата в президенты — Владимира Жириновского.

Горобцу удалось задать вопрос Собчак лично — о еще одном ее сопернике, выдвиженце от КПРФ Павле Грудинине. А точнее о ставшем сенсацией факте с сокрытием кандидатом зарубежных счетов.

— У нас у всех на выборах один конкурент, который всегда побеждает. Это Владимир Владимирович Путин. Давайте будем реалистами, будем говорить друг другу правду, особенно когда ты претендуешь на высший государственный пост. И мне не нравится, что господин Грудинин эту правду не говорит, вешает лапшу на уши по поводу второго тура, возможной победы.

Автор видео Анастасия Солодкова

Ксения Собчак отдает себе отчет в том, что она не победит на мартовских выборах и не станет президентом, но считает, что действующей власти нужно донести, что против нее, таких как она, в России много.

Как она смогла убедиться, в бердском штабе собрались вменяемые, психически здоровые люди, которые тоже понимают, что президентом снова выберут Путина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», рейтинг Павла Грудинин упал до уровня лидера ЛДПР Владимир Жириновского после скандала с его зарубежными счетами. Между тем, предвыборный штаб кандидат в президенты от КПРФ открылся и в Бердске.


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(8) Комментариев

  1. Гость

    Во всём виноваты «маленькие гадёныши»! Я так щщщЕтаю! %) *CRAZY* :-D

    Thumb up 4 Thumb down 2

  2. Аноним

    Вменяемые на эту клоунаду не ходят, и грязью как дети друг друга не обливают.

    Thumb up 12 Thumb down 5

  3. Михайловна

    Неужели кто-то еще пришел на встречу? Да,видать,действительно права была К.Собчак , когда в одном из интервью в 2010г. сказала, что Россия стала страной генетического отребья». И уж не «маман» «Дом 2″ раскрывать рот на Грудинина.

    Thumb up 9 Thumb down 5

    • Аноним

      Вывод у вас потрясающий, как раз на уровне отребья, от которого вы, видимо, пытались дистанцироваться. Не получилось.
      Пришла некая толика, а вы сразу в обобщения. Ну и не показатель ни разу — ну, пришли. И что?

      Thumb up 2 Thumb down 8

  4. КостянычЪ

    Давай, Ксюха, ЖГИ *CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*

    Thumb up 6 Thumb down 3

  5. Поросёнок Пётр

    К Ксении Анатольевне конечно можно относиться по разному и вполне заслуженно, но то, что она вот так не боится лично встречаться с простыми людьми даже в таких небольших городах, это вызывает уважение, в отличии от Путина, который естественно ни с кем встречаться, кроме постановочной телеклоунады и уж тем более дебатировать, как обычно не будет.

    Thumb up 5 Thumb down 6

  6. 28010620@mail.ru

    Я только за Путина!!!

    Thumb up 1 Thumb down 0

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