Разгоночные полосы на трассе М-52 попросят у министра транспорта депутаты Бердска

Просят сделать выезд с ул. Первомайской на трассу М-52 справа в сторону Искитима в качестве разгонной полосы министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского власти Бердска. Если на это дадут разрешение, то выезд из города будет намного легче, уверен первый вице-мэр Александр Тужик.

Депутат Владимир Захаров добавил, что было бы неплохо связать автовокзал, ремонт железнодорожного вокзала с пешеходным трафиком.

— Трасса М-52 существует и получается все красиво и все здорово. Железнодорожный вокзал вписывается — все нормально. Предусмотрен перевалочный пункт на автовокзал, который завуалирован. Мы не единожды писали письма министру. Выезды больших автобусов, а они будут ходить вплоть до Казахстана и Китая, создадут коллапс на трассе М-52. Если мы не сделаем разгоночную полосу в один и другой конец, — рассказал Александр Тужик.

На публичных слушаниях по вокзалу депутаты поднимали эту тему и записали ее в протокол, делали депутатское обращение, но пока не получили ответа, отметила депутат Елена Белова.

— Возле вокзала и сейчас пробки, — сказала Белова.

— И «газели» выезжают, и поток людей идет — мы уже задыхаемся. Что въезд на Первомайку и выезд хотя бы на Искитим — вот, пожалуйста. Второй момент идет у нас по ул. Спортивной, где мы выезжаем на Искитим. У нас большая площадка стоит и здоровенная ЛЭП, она, как мельница. И получается этот тупой поворот не дает разгона. Вот три ключевые точки на федеральной трассе. Я уже не говорю о съезде с М-52, когда въезжаешь в город, где яхт-клуб — это уже фантастика. Но если в генплане он будет, тогда, может, идея и воплотится, — поделился первый вице-мэр.

Депутаты решили поддержать власть и отправиться к Анатолию Костылевскому на встречу, чтобы представить позицию бердчан по федеральной трассе. На эту встречу они еще пригласят представителей бердской общественной палаты.