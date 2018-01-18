Звезды на льду

Здесь прошли Зональные соревнования Первенства России среди девушек и юношей по фигурному катанию на коньках.Два дня за звание лучших фигуристов Сибири и Дальнего Востока боролись 50 спортсменов. Их мастерство и артистичность оценивали почти 30 судей из разных регионов России во главе с главным судьей соревнований Алексеем Азерьером.

Основой соревнований по одиночному катанию стали короткая и произвольная программы для юношей и девушек. Победители и призеры определялись по наибольшей сумме баллов, набранных в двух видах программ. Участники состязаний, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачете, были награждены медалями, дипломами и сувенирами.

В личном зачёте Зонального первенства России среди юношей победителем стал Максим Самулин (Новосибирская область, тренер Елена Рачева), второе место занял Александр Лебедев (Томская область), третье место у Игоря Фещенко (Новосибирская область).

Среди девушек первое место завоевала Мария Шевелева (Омская область, тренер Анжела Басос), второе место – Полина Егорова (Новосибирская область) и третье место – Анастасия Полонская (Омская область).

Соревнования стали настоящим праздником для жителей области. Поболеть за юных фигуристов собрались более двух тысяч зрителей из Искитима, Бердска, Новосибирска и Черепановского района.

Приветствуя спортсменов во время торжественного открытия, мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил высокую техническую оснащенность ледового дворца, которая позволяет проводить соревнования всероссийского уровня, и пожелал фигуристам превзойти самих себя, показав высокие результаты. Мэр также по достоинству оценил серьезную работу федерации фигурного катания на коньках Новосибирской области. Ярким свидетельством которой, по мнению Анатолия Локтя, является проведение Первенства в Новосибирской области.

По словам президента Федерации фигурного катания на коньках Новосибирской области Александра Тарасова, соревнования по фигурному катанию очень любят новосибирские зрители. Захватывающие дух танцевальные номера приковывают внимание, пробуждают желание научиться танцам на льду. «После каждых крупных выступлений наших фигуристов в секции и школы фигурного катания приходят новые ребятишки. Устоять перед магией льда очень сложно», – отмечает Тарасов.

По мнению президента Новосибирской федерации фигурного катания, успехи новосибирских спортсменов во многом стали возможны благодаря партнерской поддержке. Например, активно способствует развитию спорта в регионе «Ростелеком». Почти десять лет компания выступает Генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Вместе реализуют программу мастер-классов «Звездная дорожка» для начинающих фигуристов, проект «Дети на льду. Звезды». В этом году в полуфинал шоу прошла представительница новосибирской СДЮСШОР «ЦЗВС» Варвара Ковалева.

«Именно с таких зональных турниров и начинается путь к большим спортивным победам, – считает вице-президент – директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. – Проводя детские соревнования, мы вносим свой вклад в олимпийское будущее страны. Поддержка фигурного катания на региональном уровне играет большую роль. Мы видим, что новосибирские фигуристы заметно улучшили свои результаты. Например, победитель этого года Максим Самулин в прошлом году был третьим. Очень надеюсь, что в скором времени в Новосибирской области будет своя сильная школа фигурного катания».