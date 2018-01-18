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Жизненно важные лекарства российского производства вытесняют импорт

Доля отечественных препаратов по итогам года составила рекордные 84%. Снижается и цена на такие лекарства.

18.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Жизненно важные лекарства российского производства вытесняют импорт

Российские препараты дешевле импортных аналогов

Доля жизненно важных лекарств отечественного производства на российском рынке достигла 84%, рассказал «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров. Это максимум за всю историю измерений. Рост должен продолжиться и в этом году — до 90% по итогам 2018-го. По словам экспертов, это позволит добиться дальнейшего снижения цен на жизненно важные лекарства.

Доля препаратов отечественного производства из перечня ЖНВЛП за 2017 год выросла до 84%. Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По сравнению с 2016-м она увеличилась на 7,2 п.п. и достигла рекордного показателя за шесть лет. В 2012-м в перечне было только 63,5% лекарств, производимых в России как отечественными, так и зарубежными компаниями.

Объем производства отечественных жизненно важных лекарств планируется довести до 90%, сообщили в Минпромторге. Показатель должен быть достигнут к концу 2018 года. Это требование указа президента «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». В ведомстве отметили, что «идут с опережением».

Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев рассказал, что увеличения доли удалось достигнуть в том числе за счет того, что зарубежные компании локализуют производство в России.

— Это выгодно для государства. Потому что, во-первых, это новый опыт, новые технологии и рабочие места. Во-вторых, рост конкуренции, а следовательно, снижение цен в аптеках. Такие препараты дешевле для конечного потребителя и потому, что нет затрат на логистику конкретной упаковки. Что касается качества, то препараты отечественного производства не уступают импортным. Всё, что попало в легальную сеть продаж, прошло проверку и сертификацию Минздрава и отслеживается Росздравнадзором, — пояснил эксперт.

Исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина отметила, что покупатели чаще стали спрашивать в аптеках о наличии отечественных препаратов, так как они дешевле. ЖНВЛП не исключение, поэтому долю российских лекарств на аптечном рынке стоит увеличивать и дальше, считает она.

— Отечественные медикаменты из списка ЖНВЛП дешевле своих импортных аналогов на 3–50%. Когда речь идет о необходимых и важнейших лекарствах, цена должна быть минимальной и доступной каждому, — отметила эксперт.

По закону «Об обращении лекарственных средств» государство устанавливает предельные отпускные цены на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП. В 2018 году список расширили на 68 позиций. Среди новинок большую часть составляют противоопухолевые препараты. По итогам 2017-го цены на ЖНВЛП рекордно снизились. В прошлом году жизненно важные лекарства подешевели впервые с 2013 года.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Опираясь на опыт всей статистики в России, можно с уверенностью сказать, что нас в очередной раз пытаются обмануть :-D Эти дельцы уже так научились играть цифрами, что я даже не удивлюсь в импортозамещении 146% жизненно важных лекарств от потребности.

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