Парты-кровати и чудо-кормушки изобрели дети Бердска

17 января — День детских изобретений. Тьютор Экономического лицея Наталья Ястребкова рассказала «Курьер.Среда.Бердск» об изобретениях лицеистов. Корреспондент представила, как изменился бы с ними наш быт.

Умная доска

Сколько маркеров тратят учителя, чтобы написать задания? А мела? Доска с функцией самоочистки «Доша», изобретенная Вячеславом Колмыковым, Данилой Ивановым, Аленой Кондрычиной и Никитой Моделовым, позволяет преподавателю не запачкать руки маркером и не дышать пылью от мела. А еще сэкономить массу времени на стирании текста. Преподаватель только записывает задания, а стираются они автоматически. Изобретатели стали победителями в некоммерческом международном проекте «SAGE — Школьники за продвижение глобального предпринимательства» в номинации «социально-ответственный бизнес» на региональном уровне и представляли Россию на международном этапе конкурса на Филиппинах.

Парта-кровать

Школьные нагрузки высоки. Почему бы в Бердске не перенять традицию китайских школьников, которые на переменах спят на партах? «Кропа» Ангелины Лисиенко из парты легким движением руки превращается в кровать. Как отмечает сотрудница лицея, изобретение многократно участвовало в фестивалях и выставках и получило 1 место на II Городской выставке технического творчества молодежи «НСК-Техно» в номинации «Макетирование и проектирование» в Новосибирске.



Универсальная зарядка

Сотовый телефон почему-то всегда разряжается в неподходящий момент. Универсальная зарядка Романа Саразова позволяет заряжать средства связи, планшеты и фотоаппараты где угодно. Чтобы воспользоваться умным приспособлением, нужно просто покрутить его ручку. Возникает напряжение. 10 минут — и вы опять на связи: будь вы высоко в горах или глубоко в пещере. Устройство юного бердчанина было представлено на Х Открытой Международной научно-исследовательской конференции молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия.» и признано одним из лучших на Балтийском научно-инженерном конкурсе международного уровня.

Чудо-кормушка

Для здоровья и хорошего самочувствия кошек и собак важно правильное питание. Чтобы животное не переедало, необходима автоматическая кормушка, придуманная Яной Ястребковой и Мариной Загайновой. В определенные часы в миске у питомца оказывается нужное количество корма. Изобретательницам полезного прибора всего по 9 лет!

Самоочищающийся аквариум

Аквариумисты знают, что периодически нужно чистить аквариум. Дело это достаточно хлопотное. Восьмиклассница Арина Кондрычина изобрела автоматизированный аквариум. По мере загрязнения самостоятельно очищаются стекла и вода. Устройство состоит из двух частей, пока чистите одну часть, в другой рыбки продолжают веселиться и рассказывать друг другу сказки. Изобретение было представлено и отмечено дипломом призера на II Городской выставке технического творчества молодежи «НСК-Техно» в номинации «Роботтотехника» в Новосибирске.

Как вырастить из ребенка изобретателя?

Поощряйте увлечения и интересы ребенка. Находите интересные статьи о изобретениях,- советует Наталья Владимировна. — Участвуйте с ребенком в конкурсах и олимпиадах. Будьте не рядом, а вместе с ним.

Не навязывайте свою точку зрения. Станьте немножко детьми, чтобы увидеть мир глазами ребенка.

Позвольте ребенку заниматься тем, чем интересно ему.

В Бердске масса развивающих центров, где ребенок в комфортной обстановке под руководством опытных педагогов будет с удовольствием заниматься и двигаться к вершинам науки.

Посещайте кружки робототехники. Создавая по схемам животных, машины, ребенок разовьет логическое мышление, сформирует конструкторские навыки. А главное, у ребятишек проснется интерес к познанию. И тогда, возможно, именно ваш ребенок представит изобретение, которое потрясет мир.